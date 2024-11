Jueza de la Corte Suprema acepta revisar petición contra el despido de Gallant

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Yael Vilner, dio al primer ministro Benjamin Netanyahu hasta el mediodía del jueves para responder a una petición contra el despido del ministro de Defensa Yoav Gallant, argumentando que la medida era "extremadamente irrazonable".

El hecho de que Vilner no desestimara la petición de inmediato fue notable, ya que la capacidad del tribunal para intervenir en tales casos fue un punto principal de controversia en 2023 entre los partidarios y detractores de las reformas judiciales del gobierno.

La petición fue presentada el miércoles por la Ma'avak (Coalición) para el Gobierno de Calidad en Israel (MQG).

Críticas a la destitución de Gallant

El movimiento afirmó en el comunicado que "la destitución del ministro de Defensa en tiempos de guerra y cuando el Estado de Israel está bajo una amenaza sin precedentes en varias áreas, se tomó por consideraciones políticas externas y estrechas con el único propósito de promover las leyes de evasión del reclutamiento y preservar la coalición, y en contra de las consideraciones establecidas en la decisión judicial con respecto al traslado de un ministro de su cargo".

YA EL 27 de diciembre, el ministro de Defensa Yoav Gallant declaró: ''Estamos en una guerra en varios frentes y nos atacan desde siete teatros''. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

Según el MQG, las fallas legales en la decisión incluyeron "una extrema irrazonabilidad que perjudica la capacidad del gobierno para funcionar como autoridad ejecutiva"; "consideraciones extrínsecas y políticas que son irrelevantes y contrarias a las consideraciones establecidas en el fallo, que son la promoción de la capacidad del gobierno para funcionar adecuadamente como autoridad ejecutiva del estado y para cumplir los objetivos políticos que enfrenta"; "un agudo conflicto de interés del primer ministro que prefiere su supervivencia política sobre los requisitos de seguridad"; y "un grave golpe a la confianza pública en el establecimiento de seguridad y en la toma de decisiones durante tiempos de guerra."

El ministro de Justicia, Yariv Levin, criticó la decisión de Vilner de no desestimar la petición de inmediato.

"La honorable jueza Vilner ya se convirtió en ministra de Justicia cuando emitió una directiva escandalosa y tomó el control sobre el comité de nombramientos judiciales", dijo Levin, refiriéndose a un fallo en agosto que determinó que Levin no tenía la autoridad para continuar evitando convocar al comité para nombrar nuevos jueces.

"Ahora es la oportunidad de bendecirla por ascender un peldaño al calzarse en los zapatos de la primera ministra y escuchar casos sobre el despido y nombramiento de ministros en lugar de rechazar la petición de inmediato", dijo Levin.

"El cielo es el límite. Esperaremos ansiosamente hasta el 20 de enero, para ver cuándo la honorable jueza Vilner debatirá la decisión del pueblo estadounidense en la elección de su presidente."

El despido de Gallant entrará en efecto el jueves por la noche, y la demanda de una respuesta rápida por parte del estado llegó para determinar si emitir una directiva sobre el movimiento antes de que se haga oficial.