Mia Schem, rehén liberada, insta a la ONU a actuar para salvar a los rehenes

Mia Schem relató el trato desgarrador que enfrentó como cautiva de Hamas y suplicó que se tomen medidas para liberar a los rehenes restantes al hablar con los reporteros fuera del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas (CSNU) el miércoles.

"Durante 50 días, estuve sola, sufriendo un dolor insoportable en mi mano sin ningún tratamiento. Un terrorista de Hamas se sentaba frente a mí en una habitación oscura con un arma apuntando a mi cabeza. Ni una sola agencia humanitaria me vio o me trató, incluso cuando mi brazo empeoraba. ¿Dónde estaba la Cruz Roja? ¿Dónde estaba la ONU exigiendo que tuviéramos acceso?".

Schem, de 22 años, fue liberada en la primera ronda de liberaciones de rehenes en noviembre. Se dirigió a la prensa fuera del CSNU con el embajador ante la ONU Danny Danon. Ambos criticaron duramente la respuesta de la ONU con respecto a los rehenes.

"Estoy aquí para hacer eco de los llantos de los 101 rehenes que han estado en el infierno por más de un año. ¡Mírenme! ¡Soy la prueba de que todavía pueden ser salvados!" dijo. "En este momento, a 60 metros bajo tierra sin aire, sin luz, sin esperanza, mis amigos siguen siendo retenidos por monstruos".

"Mi corazón todavía está con ellos, cautivo en Gaza. ¡Estoy aquí de pie y exijo que los traigan a todos de vuelta a casa ahora!"

Before the General Assembly session on UNRWA, I gave a media statement with Mia Schem, who was released from Hamas captivity. Together we criticized the moral failure of the UN, which has not lifted a finger for the hostages since that Black Sabbath on October 7th. Together we… pic.twitter.com/1WilB34Ili