Netanyahu discute con Trump sobre Irán tras su victoria electoral

El primer ministro Benjamin Netanyahu discutió sobre Irán con Donald Trump cuando lo llamó para felicitarlo por asegurar un segundo mandato como Presidente de los Estados Unidos tras las elecciones del martes.

"La conversación fue cálida y cordial", dijo la oficina de Netanyahu, señalando que el primer ministro fue uno de los primeros líderes mundiales en llamar a Trump.

"El primer ministro felicitó a Trump por su victoria electoral, y ambos acordaron trabajar juntos por la seguridad de Israel", afirmó la oficina de Netanyahu.

"También discutieron sobre la amenaza iraní", agregó.

El programa nuclear de Irán y su agresión global serán algunos de los problemas que Trump tendrá que abordar una vez que asuma el cargo el 20 de enero.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump realizan declaraciones en la Residencia del Primer Ministro, 22 de mayo de 2017. (credit: GPO)

El fin de todas las guerras

Trump prometió detener todas las guerras durante su discurso de victoria temprano el miércoles por la mañana, hablando en un momento en que Israel está en medio de una guerra prolongada con Irán y sus grupos aliados.

Israel e Irán han tenido dos rondas de ataques directos y contraataques, y Israel está preparado para otro ataque de Irán. Los expertos han esperado que la elección de Trump tuviera un efecto contenedor sobre Teherán, pero Irán no ha mostrado signos de retroceder en su amenaza de lanzar otro ataque contra Israel.

Netanyahu discutió la situación de seguridad de Israel con el presidente electo, quien anteriormente se desempeñó como presidente de 2017 a 2021.

Trump y Netanyahu tienen una fuerte amistad, y se considera que el presidente entrante apoya al estado judío.

En una publicación en X/Twitter más temprano en el día, Netanyahu escribió: "¡Felicidades por el regreso más grande de la historia! Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo para América y un poderoso reafirmación de la gran alianza entre Israel y América".

"¡Esta es una gran victoria!" escribió Netanyahu.

Se espera que la elección de Trump cambie el curso de la guerra multilateral de Israel y la guerra ruso-ucraniana.

El ucraniano Volodymyr Zelensky escribió en X que también había hablado con Trump, al igual que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.