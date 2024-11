¿Quién es Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa de Israel?

El ministro de Defensa Yoav Gallant fue destituido por el primer ministro Benjamin Netanyahu el martes por la noche, lo que provocó una vacante en un cargo ministerial importante. Poco después de la decisión, se anunció que el ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz asumiría el cargo de ministro de Defensa, pendiente de confirmación del gobierno y la Knesset.

Poco después de su nombramiento, Katz agradeció a Netanyahu en su cuenta de X/Twitter el martes por la noche. Él declaró: "Agradezco al primer ministro Netanyahu por la confianza que depositó en mí al designarme ministro de Defensa".

"Acepto esta responsabilidad con un sentido de misión y sagrado respeto por la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos."

אני מודה לראש הממשלה נתניהו על האמון שהעניק לי במינוי לתפקיד שר הביטחון.אני מקבל את האחריות הזו בתחושת שליחות ובחרדת קודש למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה.נעבוד יחד להצעיד את מערכת הביטחון לניצחון מול אויבינו ולהשגת יעדי המלחמה: השבת כל החטופים כמשימה הערכית החשובה ביותר,… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 5, 2024

"Trabajaremos juntos para avanzar en el sistema de seguridad hacia la victoria contra nuestros enemigos y para lograr los objetivos de la guerra: el retorno de todos los rehenes como misión más importante, la destrucción de Hamas en Gaza, la derrota de Hezbollah en Líbano, la contención de la agresión iraní y el seguro regreso de los residentes del Norte y Sur a sus hogares", declaró Katz.

¿Cuál es la trayectoria de Katz?

Katz es un veterano miembro de la Knesset del Likud y partidario de Netanyahu y su coalición gobernante.

Nació en 1955 en Ashkelon y tiene una licenciatura de la Universidad Hebrea de Jerusalén, según el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Katz fue reclutado en la Brigada de Paracaidistas en 1973 y sirvió en las FDI hasta 1977. A diferencia de varios de sus predecesores, incluido Gallant, Katz no ha ocupado ningún cargo de alto mando militar, como Jefe de Estado Mayor de las FDI o comandante de los Comandos del Norte o del Sur.

Anteriores cargos ministeriales, incluyendo su paso como ministro de exteriores

Katz ha sido miembro de la Knesset desde 1998 y ha ocupado varios cargos en comités y ministeriales en gobiernos del Likud.

Anteriormente, Katz se desempeñó como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro de Transporte, Ministro de Finanzas y más recientemente, Ministro de Exteriores, cargo que ocupó tanto en 2020 en el 35º gobierno como más recientemente en el gobierno actual, desde principios de 2024.

Se convirtió en el 22º Ministro de Relaciones Exteriores de Israel en enero de 2024, reemplazando a Eli Cohen en un acuerdo de reparto de poder aprobado por la Knesset. Cohen reemplazó a Katz como Ministro de Energía e Infraestructura de Israel.

Katz también reemplazó temporalmente a Netanyahu como primer ministro a finales de septiembre de 2024 cuando Netanyahu habló en las Naciones Unidas.

Como ministro de Relaciones Exteriores, Katz declaró recientemente al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 'persona non grata' y lo prohibió la entrada a Israel.

Katz afirmó que la prohibición de entrada se debió al fracaso de Guterres al "condenar de manera inequívoca" el ataque con misiles de Irán a Israel el 1 de octubre de 2024. También criticó las posturas de Guterres sobre la Guerra entre Israel y Hamas y los desarrollos subsiguientes en Medio Oriente, incluyendo su falta de condena a la Masacre del 7 de octubre.

En una entrevista con el Wall Street Journal en julio, Katz explicó cómo Israel ha logrado infligir un daño significativo y provocar un cambio estratégico dentro de Hamas durante la guerra en curso.

Katz abordó las negociaciones del acuerdo de rehenes y la presión que Israel ha ejercido sobre Hamas ha hecho que el grupo terrorista entienda que "no habrá un alto el fuego sin un acuerdo de rehenes".

También apoyó la entrada inicial de las FDI en Rafah en un intento de ejercer más presión sobre Hamas, según dijo al Wall Street Journal.

"Me senté con ministros de exteriores, y me dijeron, 'No vayas a Rafah, no vayas a Rafah. Será un lío'. Y les dije, '¿Qué están diciendo? ¿Creen que podemos dejar a Hamas en Rafah, y que cinco minutos después de que nos retiremos, se llevarán todo Gaza?'”

Al hablar sobre las reacciones occidentales y la presión continua sobre Hamas, Katz dijo que para que haya un acuerdo de rehenes, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, debe "entender que no tiene otra opción".

Katz también abordó la amenaza de Irán y la República Islámica en su entrevista, describiendo al país como "como un huevo: duro por fuera pero suave por dentro. Desde dentro, la mayoría de la gente en Irán está en contra del régimen. La economía es débil, sigue siendo débil. Y después de ver el accidente de helicóptero, tal vez el ejército iraní no es tan moderno”.

“Presionar a Irán. Si quieres evitar la guerra, la forma de evitarla es presionar a Irán y explicarle a Irán cuál será el costo", explicó Katz.

La afición de Katz por la Inteligencia Artificial

Katz, al igual que varios personajes políticos, es un usuario frecuente de X/Twitter. Sin embargo, el próximo ministro de defensa es conocido por publicar varias fotos generadas por IA que representan a líderes políticos y terroristas opositores a Israel. Estas incluyen representaciones generadas por IA del Líder Supremo iraní Ali Khamenei dentro de un huevo y la leyenda: "Irán es como un huevo: duro por fuera y suave por dentro".

Iran is like an egg: hard on the outside and soft on the inside.Most of the public is against the regime, and the economy is in a difficult state. Global sanctions and damage to key energy and economic sectors will severely harm the Ayatollahs' regime.@khamenei_ir pic.twitter.com/IlvUjqFDov — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 26, 2024

Otros tweets muestran versiones generadas por IA del ex secretario general de Hezbollah Hassan Nasrallah, del ex jefe de Hamas Yahya Sinwar y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

.@RTErdogan continues to throw the Turkish people into the fire of hatred and violence for the sake of his Hamas friends.Today, he calls on Islamic nations to form an alliance against Israel, claiming "Israel wants to conquer countries in the region, including Turkey." This is… pic.twitter.com/jh5biai7vr — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 7, 2024

Eliav Breuer, Tovah Lazaroff y Reuters contribuyeron a este informe.