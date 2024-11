Israel transformó el Medio Oriente con la intercepción del misil Arrow

¿Fue la región transformada el martes con la intercepción de un misil lanzado por los hutíes de Yemen por el misil Arrow de Israel?

El martes, se anunció que el sistema de defensa de misiles Arrow derribó por primera vez un misil balístico, en este caso lanzado hacia Israel por los representantes de Irán en Yemen.

El sistema Arrow, desarrollado por Israel Aerospace Industries en colaboración con los establecimientos de defensa de Israel y Estados Unidos, "demostró hoy que Israel posee la tecnología más avanzada para la defensa contra misiles balísticos a diversas distancias", dijo Boaz Levy, CEO y presidente de IAI.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Arrow derribó algo. En 2017, derribó un misil antiaéreo sirio que falló en su intento de alcanzar a aeronaves israelíes y entró en el espacio aéreo israelí.

Pero Uzi Rubin, "el padre de Arrow", y miembro del Instituto de Seguridad y Estrategia de Jerusalén, señaló que el misil balístico de Yemen era un objetivo mucho más difícil y era la calidad de objetivo para la cual se produjo Arrow.

Por otro lado, Rubin, quien también está asociado con el Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat, afirmó que el uso de Arrow en 2017 fue más un uso innovador de Arrow, que no había demostrado realmente que sería exitosa contra una amenaza de mayor calidad, como los misiles balísticos.

La Cúpula de Hierro israelí intercepta cohetes, vista desde Ashkelon (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Arrow: El nivel superior del escudo de defensa de misiles de Israel

La Cúpula de Hierro ha recibido la mayor cobertura mediática en la última década aproximadamente porque es la herramienta principal para derribar una gran cantidad de cohetes de corto alcance de baja calidad, que posee Hamas y que Hezbolá ha utilizado ocasionalmente.

Pero Arrow es el nivel superior del escudo de misiles de Israel (El Honda de David en el nivel intermedio, que puede derribar un poco de todo, en particular misiles de crucero).

La buena noticia, según Rubin, es que Israel puede presentar ahora a Irán y al resto de la región que tiene un sistema de defensa antimisiles plenamente operativo contra misiles balísticos.

En 2022, el entonces jefe del CENTCOM de EE. UU., el general Kenneth McKenzie, dijo que Irán tenía más de 3,000 misiles balísticos, sin contar su creciente número de misiles de crucero.

Solo una parte de estos pueden alcanzar a Israel, pero el punto es que desde la década de 1990, la República Islámica ha tenido armas que podrían llegar a Israel, y aunque Jerusalén esperaba que su escudo de misiles Arrow resistiera, nunca había sido completamente probado.

Ciertamente, fue un impulso de confianza cuando Alemania compró el sistema Arrow, con una firma histórica el mes pasado.

Pero nada como realmente derribar una amenaza de misil balístico de alta calidad con todo el estrés real de una situación operativa.

E Israel logró hacer esto a pesar de enfrentar amenazas en múltiples frentes: el Sur, el Norte y en curso en Cisjordania.

Desde esta perspectiva, el éxito del Arrow es un nuevo mensaje para Teherán de que ni él ni sus secuaces pueden dañar fácilmente a Israel, incluso con sus armas de largo alcance más sofisticadas.

Esto impulsa al estado judío en un momento crítico cuando todavía hay preguntas sobre si podrá derrocar a Hamas si debe competir con otras distracciones regionales.

Pero Rubin dijo que el impulso solo llega hasta cierto punto.

Señaló que Hamas ha logrado en ocasiones abrumar a Iron Dome con cantidad, y que Irán y sus secuaces podrían, si deciden lanzarse, hacer lo mismo contra el escudo de misiles Arrow.

La diferencia sería que cada cohete de Hamas que atraviese sigue causando un daño limitado. Un misil balístico de largo alcance podría ser mucho más preciso en lo que golpea y podría causar mucho más daño.

En ese sentido, Rubin dijo que el hecho de que los secuaces de Irán en Yemen intentaron atacar a Israel con un misil balístico, aunque fallaron, fue tan importante como el hecho de que el misil fue derribado.

Dijo que esto significaba que Irán y sus secuaces han elevado significativamente las apuestas, incluso más allá de los intentos de la semana pasada de los secuaces en Yemen de atacar a Israel con drones.

En ese caso, Estados Unidos derribó los drones, pero el punto de Rubin era que el misil balístico que fue disparado era un arma de mucha más calidad y más peligrosa que incluso los drones.

Mientras que las fuerzas navales de EE. UU. en la región también podrían ser capaces de derribar misiles balísticos dirigidos a Israel, esa capacidad podría depender de la trayectoria del misil, mientras que el escudo Arrow está posicionado de manera diferente y tiene capacidades más versátiles para derribar misiles balísticos.

Así que todavía hay muchas preguntas sobre nuevas amenazas que Israel pueda enfrentar de Irán y sus aliados antes de que esta guerra termine, pero al menos Jerusalén ha avergonzado una vez al eje chiíta, y tal vez esta vez obligará a los ayatolás a pensar más en si vale la pena desplegar más misiles balísticos.