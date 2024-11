Temores de túneles terroristas en Cisjordania: ruidos y temblores alertan

Residentes de Kochav Yair-Tzur Yigal, una ciudad de alrededor de 9,000 habitantes en la región de Sharon en Israel, han informado a las autoridades en las últimas semanas que sienten "temblores y ruidos de perforación y excavación" en sus hogares durante la noche.

La ciudad está ubicada cerca de la Línea Verde, a solo unos 800 metros de Kalkilya en Cisjordania, que está gobernada por la Autoridad Palestina. Los residentes están preocupados de que estén escuchando las excavaciones de túneles similares a los utilizados por Hamas para atacar Israel en el Sur y por Hezbollah para atacar Israel en el Norte.

"Sentí como si hubiera un terremoto a lo lejos, como si la cama en la que estaba acostado se movía y navegaba", dijo Baruch Ben Neria, un residente que informó su experiencia a las autoridades. "No me lo estoy inventando", dijo. "He estado sintiendo esto durante los últimos dos años, y a veces dura minutos en medio de la noche. Hay silencio afuera y luego, de repente, sucede".

"Al principio, pensé que podrían ser camiones pesados pasando por la carretera", dijo Ben Neria, "pero no había camiones en medio de la noche."

"Kalkilya está en línea recta desde aquí, cerca, pueden cavar hasta nosotros desde allí", continuó. "Mi casa está a unos 200 metros de la valla. Después de lo que sucedió en Gaza, y el hecho de que encontraron túneles en Galilea en el pasado, que es un terreno realmente rocoso, similar a lo que tenemos aquí, toda la historia plantea una gran interrogante."

Otro residente de la ciudad compartió una grabación de video del sonido en un grupo de Facebook para lugareños, varios de los cuales dicen haber escuchado ruidos similares ellos mismos.

Bat Hefer (credit: Wikimedia Commons/GevBen)

Próxima investigación

Yuval Arad, jefe del consejo regional de la ciudad, dijo que aún no se ha realizado una investigación para descartar la existencia de túneles, pero se ha informado a la Brigada de Efraín sobre el tema y se espera que lo investigue.

"Cualquier sonido extraño que escuchemos podría sonar como si estuvieran cavando túneles", dijo Arad. "En este tema, creo que el ejército actuará, está invirtiendo grandes esfuerzos precisamente debido a la amenaza estratégica de una infiltración que una valla no detendrá."

"Si entran por aquí," dijo Arad, "será en la parte más vulnerable de Israel. Una historia de horror como la que vimos el 7 de octubre sería solo el principio de lo que veríamos aquí también." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los informes reflejan preocupaciones similares de los residentes de Bat Hefer, una comunidad de alrededor de 5,000 personas ubicada cerca. "Tenemos un grupo bastante grande de personas que lo escuchan en varios lugares aquí", dijo Matan Buchner, un local. "La última vez que escuché estos ruidos de perforación fue el jueves pasado por la noche."

Buchner criticó las afirmaciones utilizadas para minimizar las preocupaciones de los residentes: "Todas las historias que nos cuentan aquí," dijo, "sobre lo difícil que es cavar en el norte de Samaria, son una gran mentira. Nuestros ancestros ya cavaron cisternas y túneles secretos aquí, utilizando las herramientas que tenían en ese entonces. ¿Ahora no se puede cavar aquí?"

Después de las quejas en Bat Hefer, que se encuentra a solo unos 800 metros de la ciudad de Cisjordania de Tulkarem, un punto caliente de terror que frecuentemente ve operaciones del IDF, se realizaron tres pruebas por una empresa especializada en el campo, así como por el Comando del Frente Interior y el Ministerio de Defensa. Estas pruebas no proporcionaron evidencia de la presencia de túneles, pero se esperan investigaciones adicionales en los próximos días por parte de una unidad de ingeniería militar especializada y un equipo de pruebas de suelo del Instituto Geofísico.

Aunque las pruebas realizadas en Bat Hefer no encontraron señales de túneles, los residentes de la localidad siguen preocupados. Explicaron que las localidades en la frontera con Líbano habían reportado estos sonidos durante años antes de que su existencia finalmente fuera revelada en una operación en 2018.

"Las FDI se están tomando en serio y escuchando los informes de los residentes", dijeron las FDI. "Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo exploraciones... que no arrojaron hallazgos en este momento, y el asunto está bajo monitoreo continuo."