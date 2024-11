Cinco soldados de Egoz murieron en Líbano: hay nueva información sobre el incidente

Nueva información fue revelada en testimonios de comandantes y soldados el martes sobre el incidente en el que los cinco soldados de Egoz murieron a principios de octubre en el sur de Líbano.

Testimonios recopilados en conversaciones con combatientes y comandantes revelaron que las tropas en el terreno debatieron si entrar al edificio con fuego de cobertura para descartar la presencia de terroristas o entrar sigilosamente para evitar exponer a la fuerza.

Finalmente se decidió entrar sigilosamente basado en la evaluación de que estaba abandonado y no contenía terroristas. La decisión de entrar al edificio se tomó en base a la inteligencia.

Cuando las fuerzas entraron al edificio de tres pisos, uno de los soldados vio a un terrorista durmiendo en la esquina de la habitación.

El soldado disparó al terrorista y, según la investigación de campo, lo mató. A partir de ese momento, se desató un intercambio de disparos dentro y fuera del edificio, durante el cual quedó claro que un soldado estaba dentro del edificio, generando serias preocupaciones de que estuviera vivo y siendo retenido, hubiera sido asesinado o secuestrado.

Durante el combate, las tropas tuvieron que disparar al edificio e incluso consideraron lanzar granadas a los terroristas, pero no sabían si el soldado estaba vivo o no. Tropas de las FDI operan en el sur del Líbano. 4 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Durante esos largos minutos, los soldados llamaron al combatiente, pero él no respondió.

En cierto momento, un comandante senior en el lugar decidió abrir fuego contra el edificio para matar a los terroristas.

La investigación también reveló que soldados y comandantes adicionales llegaron al área del edificio para ayudar en el combate y la evacuación de los heridos.

Durante los intercambios de disparos y los intentos de rescate, parte de la cadena de mando resultó muerta y herida. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los padres de los soldados afirman haber escuchado de comandantes y soldados que estuvieron en el incidente que la cobertura aérea y la evacuación fueron insuficientes y que se necesita una investigación a fondo para aprender lecciones de ello. Lo mismo se aplica a la cobertura de artillería retrasada.

De hecho, los soldados quedaron solos durante este tiempo debido al terreno, que dificultaba la comunicación, y porque algunos comandantes no estaban escuchando la red de comunicación.

Según fuentes militares, los combatientes y comandantes pidieron ayuda a través de la red de comunicación, pero inicialmente no hubo respuesta.

Más tarde, llegaron tropas de refuerzo de la unidad y se enfrentaron a lo que describieron como un "fuego infernal" por parte de los terroristas.

En cierto momento, el comandante de la Unidad Egoz ordenó a los otros equipos que abandonaran sus misiones y proporcionaran asistencia urgente a las fuerzas.

Los soldados llegaron al edificio a través de una espesa maleza, lo que dificultó mucho llegar y evacuar el edificio donde se escondían los terroristas.

Según testimonios, algunas de las fuerzas se encontraron con fuego de mortero que les impidió avanzar y causó heridas.

Los heridos fueron evacuados en decenas de camillas bajo fuego en una distancia de dos kilómetros.

Los soldados criticaron el fuego de cobertura que se suponía los apoyaría durante la lucha y evacuación, incluyendo la crítica a la planificación y ejecución de la evacuación.

Fuentes militares que revisaron los detalles de la investigación inicial dijeron: "Junto con actos de valentía por parte de comandantes y combatientes, especialmente el personal médico en ese pelotón de Egoz que operó bajo fuego con balas silbando, el Jefe de Estado Mayor debe ordenar una investigación principal en todas las áreas para extraer lecciones para todo el ejército, a pesar de ser una guerra. Lo que cerró las brechas fue el coraje y la valentía."

Comentarios de las FDI en respuesta

El portavoz de las FDI comentó en respuesta: "Los comandantes y soldados de la unidad Egoz han estado en la vanguardia del combate de las FDI durante toda la guerra.

"De manera similar, en este encuentro, los combatientes y comandantes de la unidad buscaron el contacto y manejaron la batalla bajo condiciones complejas, demostrando valentía y liderazgo en primera línea bajo fuego."

"Las lecciones iniciales del incidente se han integrado en el combate continuo, y la investigación del evento aún está en curso y actualmente en sus etapas avanzadas.

"Los hallazgos iniciales de la investigación fueron presentados a las familias en duelo, y una vez que la investigación esté completa, se compartirá completamente con ellos," dijo la IDF.

"Tras el incidente, se realizaron reuniones de instrucción dentro de la unidad para aprender de ello. Además, los combatientes de la unidad continuaron operando profesionalmente en otras áreas, logrando éxitos significativos," declaró más adelante el ejército.