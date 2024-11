Fuerza Aérea Israelí realiza ataques nocturnos contra objetivos de Hezbolá en Beirut Fuerza Aérea Israelí realiza ataques nocturnos contra objetivos de Hezbolá en Beirut. También se informó que las FDI eliminaron a docenas de terroristas en Gaza y Líbano. JERUSALEM POST STAFF By

IDF strikes key Hezbollah infrastructure in the Dahiyeh suburb in southern Beirut, Lebanon. November 9, 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)