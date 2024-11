Qatar se retira del papel mediador entre las negociaciones de Israel y Hamas

Qatar dejará de intentar mediar un acuerdo de cese al fuego en Gaza hasta que Hamas e Israel muestren una "voluntad sincera" de volver a la mesa de negociaciones, informó un funcionario al tanto del asunto a Reuters el sábado.

El país del Golfo también ha concluido que la oficina política de Hamas en Doha "ya no cumple su propósito", agregó el funcionario.

Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, ha desempeñado un papel importante en rondas de conversaciones hasta ahora infructuosas para mediar un cese al fuego en la guerra de un año en Gaza. La última ronda de negociaciones a mediados de octubre no logró producir un acuerdo, con Hamas rechazando una propuesta de cese al fuego a corto plazo.

"Los qataríes han dicho desde el inicio del conflicto que solo pueden mediar cuando ambas partes demuestren un interés genuino en encontrar una solución", dijo el funcionario, agregando que Qatar había notificado a Hamas, Israel y la administración estadounidense sobre su decisión. El SECRETARIO de Estado estadounidense Antony Blinken es saludado por el Ministro de Estado qatarí Dr. Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi, en Doha, esta semana. Ha llegado el momento de llegar a un acuerdo sobre los rehenes en los términos establecidos en las actuales negociaciones (credit: KEVIN MOHATT/REUTERS)

Hamas no está dispuesto a negociar sin poner fin a la guerra en Gaza

Esto sucede después de que Estados Unidos le dijera a Qatar que la presencia de Hamas en Doha era inaceptable. Un alto funcionario de Estados Unidos confirmó informes internacionales sobre esto a Reuters el viernes.

"Después de rechazar propuestas repetidas para liberar rehenes, sus líderes [de Hamas] ya no deberían ser bienvenidos en las capitales de ningún socio estadounidense. Eso se lo dejamos claro a Qatar después del rechazo de Hamas hace semanas de otra propuesta de liberación de rehenes", dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.

Qatar hizo su demanda a los líderes de Hamas hace unos 10 días, según el funcionario.

Hamas rechazó la última iteración de un acuerdo de alto el fuego a principios de este mes, una propuesta de alto el fuego a corto plazo que estaba destinada a ser una medida de construcción de confianza para permitir a las partes mediadoras establecer un canal de comunicación indirecta entre Israel y un nuevo liderazgo de Hamas.

Según informes anteriores del Jerusalem Post, el grupo terrorista no está dispuesto a aceptar ninguna iteración de un acuerdo de rehenes hasta que la guerra termine completamente en Gaza.

Esta es una historia en desarrollo.

Reuters contribuyó a este informe.