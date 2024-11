¿La victoria de Trump podría poner fin a la guerra en Gaza y traer a los rehenes a casa?

(JTA) - WASHINGTON - Durante meses en la campaña electoral, Donald Trump ha dicho que quiere que la guerra en Gaza termine, incluso estableciendo supuestamente un plazo para que Israel finalice su campaña contra Hamás en el territorio palestino para su inauguración.

También advirtió en la convención republicana que si Hamás no libera a sus rehenes antes del 20 de enero, pagará un "precio muy alto".

¿Pero se traducirá la promesa de campaña en resultados reales? ¿Y se cumplirá con el regreso de los rehenes, un objetivo compartido entre israelíes y judíos de todas las persuasiones políticas?

Las respuestas dependen, según expertos en política del Medio Oriente, de detalles que Trump aún no ha ofrecido; del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta presiones que se extienden mucho más allá de Trump; y, en cierto grado, de las definiciones de las palabras "guerra" y "fin". Los israelíes se reunieron en Jerusalén a primera hora de la mañana del 7 de octubre de 2024 para pedir el regreso de los rehenes. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Varios analistas dijeron que esperaban que la lucha continuara en alguna forma a pesar de las advertencias de Trump.

"La guerra en Gaza, el combate intenso, terminó hace meses. Lo que tenemos ahora es una contrainsurgencia", dijo Shira Efron, directora senior de investigación de políticas en el Foro de Políticas de Israel, una organización que busca el establecimiento de un Estado Palestino junto a Israel.

"Israel podría decir, 'OK, terminamos la guerra en Gaza, pero vamos a quedarnos aquí por, no sé, 10 años hasta que podamos entregárselo a un socio de confianza'", dijo. "Y esto es algo con lo que Trump podría estar de acuerdo".

¿Cree Trump que es capaz de poner fin a la guerra?

Mark Dubowitz, presidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias, que favorece una postura confrontativa en el trato con Irán y sus aliados, dijo que creía que Trump entendía que Israel seguiría comprometido militarmente con sus enemigos. En una llamada con Netanyahu antes del último ataque israelí contra Irán, Trump supuestamente le dijo al primer ministro: "Haz lo que tengas que hacer".

"No creo que la administración entrante de Trump esté bajo ninguna ilusión de que 'terminar la guerra' signifique básicamente que no haya operaciones continuas de Israel en Gaza o en el sur del Líbano o contra Irán," dijo Dubowitz. "Creo que lo que [Trump está] hablando son operaciones terrestres importantes en el Líbano y operaciones terrestres importantes en Gaza."

Si Trump consideraría que la guerra ha terminado si hay operaciones militares en curso en Gaza y el Líbano no está claro. Como en muchos aspectos de su agenda, el presidente electo ha ofrecido pocos detalles sobre su visión para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

"Diría que espera que lo terminen ganando, al 100%, así es como siempre habla sobre terminar guerras", dijo Elizabeth Pipko, portavoz republicana judía, a un locutor israelí el miércoles. Presionada para explicar cómo una victoria decisiva podría llegar rápidamente ahora después de que las fuerzas israelíes hayan luchado en una guerra agotadora en Gaza durante más de un año, culpó a la administración de Biden por evitar una acción "decisiva".

También es poco claro si el fin de la guerra en la opinión de Trump constituiría el fin de lo que queda de Hamás. El grupo terrorista, que sigue nominalmente a cargo de Gaza a pesar de haber sido decapitado y derrotado por las fuerzas israelíes, hasta ahora ha sido inequívoco en que no aceptará ningún acuerdo de alto el fuego que incluya la liberación de los rehenes sin una cesación completa de hostilidades y la retirada de todas las tropas israelíes.

Efron señaló que Joe Biden y Kamala Harris han sido específicos al describir cómo quieren que termine la guerra. Esa solución incluye la liberación de los rehenes y un aumento de la asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza. En contraste, dijo, "No estoy segura de hacia dónde se dirigirán Trump y su gente", dijo Efron.

Jeremy Ben-Ami, presidente de J Street —el grupo de presión liberal judío en Medio Oriente que ha pedido un alto el fuego durante meses, respaldó a Harris y criticó al gobierno de Netanyahu—, dijo que no podía predecir si la elección de Trump aceleraría el fin de la guerra. Antes de la elección, Ben-Ami dijo que creía que Netanyahu se estaba posicionando para declarar la victoria si Trump ganaba.

"‘Quién sabe’ es la respuesta honesta," dijo. "No existe tal cosa como una política exterior coherente. No hay coherencia en nada de lo que sucede alrededor de Donald Trump, y no tengo absolutamente ninguna idea de cuál será su política en 74 días, y me imagino que él tampoco tiene idea."

Eso ha dejado un amplio margen para que los insiders del Medio Oriente especulen sobre lo que tanto Trump como Netanyahu podrían estar pensando, y dónde podrían estar las diferencias entre ellos.

"En el caso de Netanyahu, creo que está esperando tener más libertad con Trump en Gaza en general," dijo David Makovsky, un investigador principal en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, un think tank que consulta tanto con los gobiernos de EE. UU. como de Israel. Añadió: "Probablemente siente que la administración de Trump no lo someterá al mismo tipo de escrutinio."

Pero Makovsky dijo que si Netanyahu pensaba que había aliviado por completo la presión de Estados Unidos con la elección de Trump, pronto podría enfrentarse a un rudo despertar. Trump dijo a audiencias en la campaña electoral, incluidos los árabe-americanos en Michigan, que podían esperar "paz en el Medio Oriente" si él llegaba a ser presidente. Trump también enfrenta presión del ala aislacionista del Partido Republicano, incluido el vicepresidente electo J.D. Vance, que se opone a las implicaciones extranjeras y ha advertido contra el conflicto con Irán.

"Creo que Trump está pensando en el avance en Oriente Medio que le gustaría, lo cual es lo que quieren los saudíes", dijo. "Pero los saudíes dicen: 'No puedes tener un avance, los Acuerdos de Abraham 2.0, si Israel está en guerra en Gaza'. No creo que Netanyahu esté tan seguro de su relación con Trump como algunas personas piensan".

Offir Gutelzon, un expatriado israelí que vive en el Área de la Bahía y que fundó un grupo, UnXeptable, que protesta contra Netanyahu en solidaridad con activistas antigubernamentales israelíes, dijo que no creía que Trump tuviera más éxito que Biden en presionar a Netanyahu para que ponga fin a la guerra en Gaza.

Con Trump o sin él, Netanyahu enfrenta presiones de su ala derechista, que favorece la guerra continua hasta que Hamás sea aplastado y que minimiza el regreso de los rehenes.

"Estamos en una situación en la que Netanyahu necesita mantener este gobierno hasta el final del presupuesto [que debe ser aprobado antes del 31 de diciembre], y por lo tanto no puede llevar a cabo nada, desafortunadamente, debido a sus necesidades de sobrevivencia política", dijo Gutelzon.

Gutelzon señaló el hecho de que Netanyahu despidió esta semana a Yoav Gallant, el ministro de Defensa que argumentó que Israel había logrado sus objetivos en Gaza y presionó por un plan postguerra, como una señal de que no se vislumbra un fin a la guerra o un acuerdo de rehenes, con o sin la presión de Trump.

"Despedir a Gallant no es una buena señal para los rehenes", dijo Gutelzon, cuya organización trabaja con familias de rehenes. "Honestamente no sé qué puede hacer Trump que Biden no hizo. Escuchamos de las mismas familias de rehenes que el principal obstáculo para el acuerdo de rehenes es Netanyahu y su gobierno. Por lo tanto, depende del gobierno en Israel, no del presidente de EE.UU."

Netanyahu ha chocado con presidentes demócratas a lo largo de su carrera, algo que se cree que le juega a favor con su base de votantes. Pero Helit Barel, exdirectora del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, dijo que un enfrentamiento con Trump, quien es popular entre los israelíes, no traería los mismos beneficios al primer ministro.

"Los roces con Trump son mucho más difíciles de manejar para Netanyahu que aquellos con una administración demócrata, porque al menos allí anota puntos políticos en casa", dijo en una entrevista. "Sin embargo, Trump también apela a la base de Netanyahu y al público israelí en general realmente lo favorece."

Para las familias de los rehenes restantes, que incluyen a cuatro estadounidenses que se cree siguen con vida, las elecciones son un sacudón en un punto muerto que no ha devuelto a sus seres queridos. Exhortaron a Trump a trabajar con la administración de Biden durante el período de transición para asegurar la liberación de los rehenes.

"Esta es una crisis humanitaria urgente y catastrófica, no un asunto partidista", dijeron en un comunicado emitido el miércoles por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. "Nuestros familiares en cautiverio en Gaza necesitan una coalición bipartidista de líderes valientes y comprometidos para traerlos a casa".

No está claro si ese consejo será escuchado. En la primera transición de Trump a la Casa Blanca, él y su equipo famosamente rechazaron la coordinación y el apoyo de la administración de Obama que se retiraba.

Ben-Ami dijo que veía la hostilidad de Trump contra la guerra como la única luz de esperanza tras las elecciones.

"Si hay alguna posibilidad de que Donald Trump sea un mensajero efectivo para convencer al Primer Ministro Netanyahu y a este gobierno de extrema derecha de que ha llegado el momento de declarar la victoria y detener esta guerra y traer a los rehenes a casa, eso será algo positivo", dijo Ben-Ami. "Pero no cambia el hecho de que esto es un desastre absoluto para los Estados Unidos y para la causa de la democracia en todo el mundo".

Efron dijo que el historial de imprevisibilidad de Trump podría empujar a todas las partes, incluido Irán, que ha respaldado a Hamas y está amenazando con un tercer ataque directo a Israel en este momento, hacia el fin del conflicto.

"Lo bueno es que, debido a que es impredecible, a pesar de ser presidente durante cuatro años, es bastante notable que todavía sea tan impredecible, está creando algún tipo de efecto disuasorio", dijo. "Estoy segura de que las mismas conversaciones están sucediendo ahora en Ucrania y China, Taiwán y Corea del Norte, Irán e Israel: '¿Qué va a hacer?' Y no lo sabemos. Y debido a este efecto disuasorio, [Trump] podría tener influencia sobre los jugadores".

Con información adicional de Deborah Danan.