Israel y Alemania avanzan hacia la entrega del sistema Arrow en 2025

Israel y Alemania anunciaron el domingo que recientemente celebraron reuniones conjuntas para entrar en detalles sobre la entrega y despliegue real del sistema de defensa de misiles Arrow 3 en suelo alemán a finales de 2025.

Este acuerdo de $3.6 mil millones será la primera vez que el Arrow 3 se despliegue fuera de Israel. El avance continúa mientras, por un lado, Berlín sigue comprando armas a Israel, mientras que, por otro lado, ahora prohíbe la venta de armas a Jerusalén debido a la continuación de la guerra entre Israel y Hamas.

Un comunicado del Ministerio de Defensa dijo: "La reunión profesional se llevó a cabo en Israel Aerospace Industries (IAI), dirigida por la Organización de Defensa de Misiles de Israel (IMDO) en la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR&D) del IMDO. La reunión incluyó dos días de discusiones con la participación de industrias de defensa israelíes, incluidas IAI, Elbit Systems y MBDA Deutschland GmbH".

El Jerusalem Post ha sabido que el director de IMDO, el Sr. Moshe Patel, el jefe del proyecto "Arrow 3" para Alemania, el Coronel Carsten Koepper, y el jefe de la División de Misiles y Espacio de IAI, Guy Barlev, fueron las partes principales, mientras que las discusiones también incluyeron a representantes de la División MLM de IAI y Elta.

Además, el ministerio dijo que el sistema Arrow, que incluye los interceptores Arrow 2 y Arrow 3, fue desarrollado en cooperación entre Israel y Estados Unidos para contrarrestar las amenazas de misiles balísticos de largo alcance, con IAI como contratista principal.

Miembros del Comité de Defensa de la BUNDESTAG ALEMANA visitan la batería Arrow 3. (credit: ELENT)

El rendimiento del Arrow 3 fortaleció el acuerdo de adquisición de Alemania

Aunque el acuerdo para proporcionar el Arrow a Alemania se firmó en 2023, la fortaleza del acuerdo se vio reforzada dos veces por el destacado rendimiento del sistema en 2024.

El 13 y 14 de abril, el Arrow fue fundamental para derribar la gran mayoría de los 120 misiles balísticos que Irán disparó contra Israel.

El 1 de octubre, el Arrow no derribó un alto porcentaje de los 180 misiles balísticos iraníes disparados contra Israel, con informes de que algunos docenas impactaron la Base Aérea de Nevatim y algunos también alcanzaron la Base Aérea de Tel Nof, pero aun así se consideró que había actuado a un alto nivel.

Además, fuentes han indicado que Israel podría haber decidido "permitir" que ciertos misiles balísticos llegaran a esas ubicaciones una vez que ya los hubieran evacuado de pilotos y aeronaves.

Aunque ambas bases sufrieron importantes daños, no se perdieron pilotos ni aeronaves durante el ataque iraní.

El ministerio dijo: "La Oficina de Desarrollo de Defensa del IMDO en la DDR&D continúa liderando el desarrollo y producción de las capas de defensa aérea de Israel al mismo tiempo que fortalece los lazos y la cooperación con socios internacionales en defensa antimisiles y apoyo a las industrias de defensa israelíes".

El acuerdo final en una serie de contratos para el acuerdo se firmó en noviembre de 2023, culminando un proceso que se remonta a años con una variedad de retrasos por parte de Israel, Alemania y Estados Unidos, este último debió aprobar el acuerdo como copartícipe con Jerusalén en la producción del sistema.

Para septiembre de 2023, el acuerdo parecía estar cerca de concretarse cuando el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, voló a Alemania para firmar una variedad de documentos críticos, lo que hizo avanzar el proceso.

En noviembre de 2023, el ministerio dijo: "El sistema de defensa de misiles Arrow-3 constituye la vanguardia de la tecnología mundial, diseñado para interceptar misiles balísticos exoatmosféricos. El sistema Arrow-3 también llevó a cabo su primera intercepción operativa durante la Operación Espadas de Hierro, destruyendo con éxito un objetivo lanzado hacia Israel en la región del Mar Rojo", indicó el ministerio.

Esa declaración hacía referencia a múltiples usos del Arrow para derribar misiles balísticos disparados por los hutíes de Yemen contra Israel por órdenes de Irán como parte de la guerra actual contra Hamas.

Según el acuerdo, la primera batería del Arrow-3 será entregada al Ministerio de Defensa alemán a fines de 2025, pero hubo una insinuación en la declaración del domingo de que la entrega podría ocurrir antes.

El sistema Arrow-3 es un desarrollo conjunto y coproducido por el IMDO dentro del ministerio y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos (MDA).

Mientras que IAI es el contratista principal para el desarrollo y la producción del sistema de armas, los interceptores Arrow y el sistema de detección de radar, Elbit Systems es responsable del desarrollo del sistema de comando y control, y Tomer y Rafael Advanced Systems son los principales subcontratistas para el desarrollo y producción del interceptor Arrow-3.