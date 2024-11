Hincha druso del Maccabi Tel Aviv engañó a atacantes en Ámsterdam hablando árabe

Un aficionado druso de Maccabi Tel Aviv protegió a sus compatriotas israelíes durante el ataque en Ámsterdam hablando en árabe, informó Mako el sábado.

Melhem Asad, de Kasra-Samia en el norte de Israel, había viajado con amigos desde Madrid hasta Ámsterdam para asistir al partido de Maccabi Tel Aviv y apoyar al equipo israelí.

Justo después del juego, los aficionados israelíes del equipo de fútbol fueron severamente atacados en Ámsterdam la noche del jueves en varios incidentes y lugares. Algunos aficionados dijeron que al salir de las estaciones de metro en su camino hacia los hoteles donde se hospedaban, grupos de alborotadores los emboscaron y los atacaron violentamente.

En algunos incidentes, los aficionados fueron atropellados, y en otros, incluso apuñalados. Otros fueron arrojados al suelo con puñetazos y patadas, mientras los atacantes exigían que los israelíes recitaran consignas pro-palestinas para que los detuvieran.

Cuando estallaron los ataques violentos en las calles de la ciudad, Asad habló árabe fluido para confundir a los atacantes y proteger a los seguidores israelíes. "Ellos pensaron que era uno de ellos. Les dije que los judíos ya se habían ido, y se fueron en la otra dirección", informó Mako que él dijo.

Manifestantes persiguen a hinchas israelíes en Ámsterdam (credit: REUTERS)

Sin seguridad

Asad relató su experiencia, señalando que los seguidores fueron escoltados al estadio por la policía antes del partido debido a recientes manifestaciones pro-palestinas en las áreas cercanas.

Durante el partido se sintieron lo suficientemente seguros, pero después, todo salió mal.

"Los seguidores quedaron desprotegidos. Nos subimos a trenes que se dirigían a nuestros hoteles, pero la policía local manejó completamente mal la situación. No había seguridad. Nos sentimos totalmente expuestos", dijo Asad a Mako.

Cuando estalló el ataque contra los israelíes, Asad dijo que escuchó a los atacantes discutiendo en árabe cómo emboscar a los seguidores. "Aprovechando mi conocimiento del árabe, les grité, y creyeron que era uno de ellos".

Asad les dijo que los seguidores judíos ya habían huido del área. "Hice todo lo posible para confundirlos, sabiendo exactamente dónde estaban nuestros seguidores. Funcionó. Los dirigí en la dirección opuesta y corrí a advertir a grupos de israelíes que los grupos peligrosos buscaban hacernos daño".

Explicó cómo le dijo a los seguidores israelíes que se quitaran las camisetas de Maccabi Tel Aviv y las camisas azules y amarillas. Asad también corrió entre bares y restaurantes, tratando de advertir a quien viera. "Mi objetivo era salvar a tantos como pudiera".

Asad dijo que lo que vio en Ámsterdam le recordó a los violentos ataques del 7 de octubre. "Creo que Dios me puso allí en el momento adecuado para salvar a los que pude", dijo a Mako.

Tras el incidente, se enviaron vuelos de emergencia desde Israel, con más de 2,000 ciudadanos traídos de vuelta en aviones de El Al.

Además, el recién designado Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar voló con urgencia a los Países Bajos el viernes por la mañana, donde se reunió con el Primer Ministro holandés Dick Schoof y el Ministro de Relaciones Exteriores Caspar Veldkamp para discutir el horrible incidente.

"No hay justificación para esta violencia", dijo Veldkamp. "Fue una manifestación flagrante e inaceptable de antisemitismo".