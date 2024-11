La estrategia engañosa de las FDI para capturar a Hamás en Jabalia

Era claro para todo el liderazgo del Comando del Sur que era cuestión de tiempo antes de que las fuerzas de las FDI se enfrentaran con la organización renovada de Hamas en el campo de refugiados de Jabaliya en el norte de la Franja de Gaza.

Los operativos de Hamas se rodearon de más de 55,000 civiles que servían de escudos humanos y esperaban que esto impidiera a las FDI enfrentarse con ellos.

Fuentes de inteligencia insistieron en que la organización de más de dos mil terroristas de Hamas incluía un centro de gobierno que controlaba toda la Franja de Gaza, incluyendo el barrio de Al-Atatra, Beit Hanoun, Beit Lahia y pueblos adicionales.

Por lo tanto, el Comando del Sur evaluó que atacar el amplio centro de terror en el campo de refugiados de Jabaliya tendría un efecto amplio: una victoria decisiva sobre las fuerzas de la brigada del norte de la Franja de Gaza, dañando la capacidad de Hamas de controlar toda el área norteña, y atacando la infraestructura terrorista de Jabaliya, que por mucho tiempo ha servido como un símbolo de resistencia contra Israel y las FDI.

El punto de inflexión con respecto a la continuación de los enfrentamientos en la Franja de Gaza ocurrió durante una discusión de evaluación de la situación realizada por el Estado Mayor General de las FDI, que consideró la eliminación del líder de Hamas, Yahya Sinwar, por combatientes de las FDI como prueba del colapso de Hamas en Rafah.

Tropas de las FDI operan en Jabalya, Franja de Gaza. 31 de mayo de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

En esa misma discusión, ya era claro que el Comando del Sur estaba listo y preparado para la próxima etapa: luchar en el norte de Gaza.

Durante los preparativos para el nuevo campo de batalla, el comandante del Comando del Sur, el General de División Yaron Finkelman, insistió en incorporar "engaño y astucia" en los planes de operación para engañar a lo que quedaba de la ala militar de Hamas en el norte de Gaza.

Las condiciones eran complejas, ya que la mayor parte de la atención y recursos de las FDI estaban concentrados en Líbano.

La División 162, bajo el mando del General de Brigada Itzik Cohen, vio esto como un desafío positivo a pesar de que las fuerzas necesitaban saltar de Rafah a la Franja de Gaza sin que Hamas entendiera cuál sería el próximo movimiento de la división.

El Mayor General Finkelman estableció las reglas, y en los equipos de batalla de la brigada, tradujeron los requisitos en dibujos en el mapa.

Avanzando hacia Jabaliya

La fecha estaba fijada: el 4 de octubre de 2024, el equipo comenzaría la maniobra hacia Jabaliya.

Los oficiales de logística y armamento se miraron asombrados al comprender que cada minuto era crucial. Tenían 48 horas hasta el inicio de la operación, lo cual parecía ilógico al principio, y así, en las rutas ya congestionadas con camiones, comenzaron a mover exitosamente APCs y tanques desde Rafah hasta el norte de la Franja de Gaza.

Los temibles bulldozers del Cuerpo de Ingenieros se quedaron atrás para evitar levantar sospechas entre los palestinos y no retrasar a las fuerzas.

Mientras Hamas pensaba que las FDI se estaban preparando para la posibilidad de moverse hacia los campos centrales, donde, según las evaluaciones israelíes, se mantenían rehenes, las fuerzas completaron los preparativos para su ataque a Jabaliya.

Utilizando el factor sorpresa, la Brigada 401, bajo el mando del Coronel Ahsan Daksa z"l, comenzó a avanzar a toda velocidad a lo largo de la ruta costera, libre de explosivos, a una profundidad de 8 km, rodeando Jabaliya desde el sur.

Al mismo tiempo, la Brigada 460 bajo el mando del Coronel Dvir Edri comenzó a moverse desde Black Arrow Hill en la frontera de la Franja de Gaza hacia Jabaliya, cortándola de la Ciudad de Gaza, interrumpiendo así los planes de Hamas de mover armas y operativos entre las dos ciudades.

En el momento en que el Coronel Daksa y el Coronel Edri informaron al comandante de la División 162 que habían alcanzado sus coordenadas designadas, la fase de 'cercamiento' terminó, permitiendo que los escudos humanos de Hamas salieran de Jabaliya.

Este fue cuando comenzó el verdadero desafío

Según fuentes de inteligencia, los operativos de Hamas amenazaron a los civiles en Gaza con violencia y confiscaron la ayuda humanitaria para evitar que alguien saliera de Jabaliya mientras se escondían en el denso campo de refugiados.

Testimonios que llegaron a las FDI revelaron que los operativos de Hamas también mataron a civiles para disuadir a otros de abandonar sus hogares.

En la primera semana de combates, hubo una gran dificultad para mover a la población, y la situación en el terreno dificultó que las fuerzas de las FDI se adentraran en Jabaliya debido a preocupaciones sobre las bajas civiles. Con el tiempo, combinado con operaciones de información y el avance de las fuerzas con fuego, 55,000 civiles abandonaron Jabaliya en varias etapas.

Según evaluaciones recientes, solo quedan cientos

Desde que comenzaron los combates en Jabaliya, las fuerzas de la División 162 han logrado capturar alrededor de 900 terroristas, algunos de los cuales huyeron de Beit Hanoun y Beit Lahia para esconderse en el campamento de refugiados.

"Algunos de los terroristas levantaron las manos y se rindieron, y algunos intentaron pasar por los canales de drenaje que creó las FDI en el área para dirigir a la población mientras se disfrazaban de civiles inocentes", dijeron fuentes militares.

Entre los arrestados se encuentran un comandante de un pelotón de la Nukhba que participó en la masacre del 7 de octubre, comandantes de emboscadas, francotiradores, expertos en explosivos, y más.

Todos fueron trasladados al Shin Bet para ser interrogados.

La astucia y la astucia de la División 162 resultaron invaluables no solo para crear una sorpresa para el enemigo, sino también para elegir las mejores rutas donde los terroristas no pudieron prepararse con dispositivos explosivos.

Pero a medida que las fuerzas avanzaban hacia el corazón del campamento, la lucha se volvió mucho más compleja. Un área densa llena de dispositivos explosivos y trampas sofisticadas.

En las primeras 48 horas, se localizaron 50 artefactos explosivos, y desde el inicio de los combates en la zona, las fuerzas localizaron 200 casas preparadas con trampas mortales.

En una de ellas, un artefacto explosivo estaba escondido en el pasillo de la escalera, y en otra, el segundo piso estaba preparado de una manera inusual.

"Jabalyia fue construida por Hamas como un centro de gravedad en el norte de Gaza, y todos entendieron que en el momento en que caiga, todo el norte de la Franja de Gaza caería en manos de las FDI", dijo un oficial superior en el Comando del Sur.

"Estábamos constantemente comprometidos en sorprender al enemigo. Vimos cómo el enemigo huía de nuestro poder combinado con varias técnicas. Hoy estamos al borde de derrotar al enemigo en Jabaliya. No volverá a ser lo que era antes de la maniobra. Ni arriba ni abajo del suelo".

Según las evaluaciones de las FDI, conquistar todo Jabaliya permitirá un completo control de las FDI sobre todo el norte de la Franja de Gaza. Como resultado, toda la zona será definida como un espacio de combate libre de terroristas.

Esta acción permitirá que los trenes de Ashkelon a Sderot se reanuden y se añada otra carta para negociaciones en la liberación de rehenes.

"Si hay algo que vuelve loco a Hamas, es que las FDI tomen el control de grandes áreas."

Coronel Daksa z"l

El capitán G', un destacado comandante de compañía del Batallón 601 bajo el Equipo de Combate de la Brigada 401, entró en Gaza hace cuatro meses para luchar en Rafah antes de comandar la Compañía A, que recibió un golpe después de que ocho de sus combatientes murieran en el desastre del APC Namer.

Un mes antes, el comandante de la compañía resultó gravemente herido, y el comandante interino fue el subcomandante de la compañía que falleció en el desastre. G lideró la lucha en el barrio de Tel Sultán, donde se le encargó desmantelar la infraestructura terrorista del área.

"Rafah, a diferencia de cualquier otro lugar, estaba llena de armas y municiones. Cada casa en la que entramos en Tel Sultán estaba cargada de armas, pero también conectada de alguna manera con la casa de al lado bajando por la calle. Muchos escondites. En Jabaliya, es otra historia. Una cantidad impresionante de dispositivos explosivos y trampas", dijo el comandante de compañía a Walla desde Jabaliya.

"La semana pasada encontramos 17 artefactos explosivos. Operan utilizando métodos de emboscada. Colocan dispositivos explosivos lanzados en concreto en paredes y casas y operan de forma remota utilizando cámaras. Algunos de nuestros aprendizajes vinieron al costo de sangre. Colocan trampas en puertas, armarios y colocan muchas placas de presión, a diferencia de en Rafah. La población en Jabaliya es más dura, el campo de refugiados es muy grande y muy denso, y Jabaliya en sí es tres veces más grande que el barrio de Tel Sultan. Me siento poderoso como comandante de la compañía cuando estoy rodeado de tanques que me cubren, drones. Estuve con mi Namer en el corazón del campo de refugiados de Jabaliya y me sentí seguro."

El Capitán G habló mucho en la entrevista sobre sus subordinados que ganaron experiencia en combate.

"Tenemos combatientes que han luchado continuamente durante más de un año. Veo no solo la experiencia, sino también nuestros logros. No nos tomó mucho tiempo, a diferencia de lo que otros pensaban. Pero también hay precios. Perdí a mi comandante de brigada Ahsan Daksa (asesinado en Jabaliya por un artefacto explosivo), mi comandante de batallón resultó gravemente herido, y un comandante de compañía paralelo que luchó durante tres meses resultó herido y finalmente fue asesinado. Pero es importante para mí decir claramente: realmente los estamos destruyendo y derrotando. ¿Quién huyó en el pasado? El momento en que los alcancemos no está lejos. Con las capacidades que hemos adquirido, los métodos y técnicas, llegaremos a cualquier lugar que nos pidan. También somos minuciosos en la misión. Las fuerzas restantes de Hamas saben que son los siguientes en la lista. Los alcanzaremos y sabremos cómo hacer ajustes en el campo."

Durante la conversación, se quedó en silencio por un momento al hablar sobre el Coronel Ahsan Daksa.

"Es un comandante que las palabras no pueden describir. Me comandó durante tres meses. Conecté con él. Estaba muy cerca de nosotros y, por otro lado, sabía cómo exigir mucho profesionalmente. Me encontré con muchos incidentes profesionales, y siempre estaba con nosotros, siempre adelante. Siempre estaba en lugares con fricción o compromiso. Siempre estaba en lugares donde se le necesitaba. Esto nos dio a mí y a otros comandantes una sensación de seguridad. Nos hizo comandar más desde el frente. Esto es una de las cosas más importantes en combate. No estamos atrás como comandantes. Los comandantes de compañía y batallón están adelante, y todo comenzó desde el comandante de brigada. Él estaba respirando el campo, y eso se filtraba hasta el último soldado. Siempre mencionamos sus frases. Lo mencionamos en batalla. Realmente tocó el corazón de todos."

El Capitán G compartió una declaración que escuchó del Coronel Daksa z"l.

"Me dijo que 'siempre somos los que dictamos el ritmo, y si no podemos tener miedo y avanzar más,'" recordó G.

Además, en Tel Sultán, nos dijo que lograríamos grandes hazañas, y tenía razón. Destruimos edificios a 100 metros de donde eliminaron a Sinwar. Aparentemente, lo hicimos moverse. Abandonar su escondite. Todavía operamos hoy inspirados por Ahsan Daksa. Nos hizo mejores. Justo anoche, 200 terroristas se rindieron debajo del edificio donde estábamos. Piénsalo - un pelotón y medio levantaron las manos y se rindieron. Mi compañía es fuerte. Continuaremos hasta ganar. Hasta recuperar a los rehenes. Ese es nuestro sueño. Si continuamos, también podemos ver a la organización desarmarse para que las familias puedan criar a sus hijos tranquilamente sin ver lo que sucedió aquí el 7 de octubre.