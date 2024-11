¿Avisaron las tarjetas SIM de Hamás a Israel del ataque del 7 de octubre?

La pregunta sobre lo que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu sabía sobre la activación de tarjetas SIM israelíes en Gaza - las primeras indicaciones de un ataque de Hamas en la noche entre el 6 y 7 de octubre - está en el centro de las investigaciones en la oficina del primer ministro que se hicieron públicas durante la semana pasada, según el reportero de Yediot Ahronot, Ronen Bergman.

Las tres actuales acusaciones incluyen la obtención, alteración y filtración de documentos clasificados a la prensa extranjera para servir a la agenda política del primer ministro; manipulación de protocolos de reuniones y conversaciones telefónicas al comienzo de la guerra; y chantaje a un ex alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel en la secretaría militar.

Bergman, quien también escribe para el New York Times, escribió el lunes por la mañana que según una "serie de funcionarios que están familiarizados con el material de inteligencia más relevante", la manipulación involucró una llamada telefónica a la secretaría militar con información sobre la activación de un gran número de tarjetas SIM israelíes en la Franja de Gaza en las horas previas al ataque.

Según el informe, las tarjetas SIM fueron el producto de una operación de espionaje destinada a permitir una advertencia antes de un posible ataque. Los terroristas de Hamas obtuvieron las tarjetas SIM israelíes para poder usarlas una vez que entraran en Israel, ya que sus teléfonos celulares existentes perderían la recepción.

Las tarjetas SIM israelíes tenían la intención de permitir la comunicación entre los atacantes y para cargar documentación y grabaciones de los ataques en las redes sociales.

La oficina del primer ministro ha afirmado repetidamente, desde los primeros días de la guerra, que el primer ministro se sorprendió completamente por el ataque y no recibió ninguna advertencia previa.

Un posible encubrimiento

Sin embargo, según Bergman, el secretariado militar que informa directamente a Netanyahu puede haber recibido de hecho una indicación temprana sobre las tarjetas SIM, lo que indicaría que la oficina del primer ministro sí recibió una advertencia temprana.

Esto socavaría las afirmaciones del primer ministro de que no estaba al tanto de nada anormal.

Según Bergman, el oficial en el centro del caso de chantaje es quien recibió la actualización sobre las tarjetas SIM.

El intento de chantajearlo puede estar relacionado con el esfuerzo por manipular los protocolos para ocultar que la oficina del primer ministro fue advertida antes del ataque de Hamas.

En respuesta, la oficina del primer ministro dijo: "Otra mentira total que también forma parte de una caza de brujas mediática sin precedentes contra la oficina del primer ministro durante la guerra, destinada a encubrir las graves fallas de otros en la noche del 7 de octubre".