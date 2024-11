Smotrich pide aplicar soberanía israelí en Cisjordania

El Ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, dijo el lunes que esperaba que Israel extendiera su soberanía sobre Cisjordania en 2025 y que presionaría al gobierno para entablar conversaciones con la próxima administración de Trump para obtener el apoyo de Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo, por separado, que aunque no se ha tomado ninguna decisión, el tema podría surgir en las conversaciones con la futura administración de Estados Unidos en Washington.

Smotrich, quien también tiene un rol de supervisión del Ministerio de Defensa para los colonos como parte de su acuerdo de coalición con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, dijo que espera que la próxima administración de Trump en Washington reconozca un impulso a la soberanía israelí.

Durante años, Smotrich ha abogado por la soberanía israelí en Cisjordania, territorio que los palestinos desean para un futuro estado.

En una reunión de su facción de extrema derecha en el parlamento el lunes, Smotrich dijo que había instruido a las autoridades israelíes encargadas de supervisar los asentamientos en Cisjordania "para comenzar un trabajo profesional y exhaustivo del personal para preparar la infraestructura necesaria" para extender la soberanía, según un comunicado de su oficina.

También dijo que presionaría al gobierno para que se involucre con la próxima administración de Trump para reconocer tal movimiento.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, habla durante una votación sobre el presupuesto estatal en el salón de actos de la Knesset en Jerusalén, el 13 de marzo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

No se ha tomado ninguna decisión

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que aunque los líderes del movimiento de colonos pueden estar seguros de que el próximo presidente Donald Trump podría estar inclinado a apoyar tales medidas, el gobierno no ha tomado ninguna decisión.

"No se ha tomado una decisión sobre el tema", dijo Saar en una conferencia de prensa en Jerusalén.

"La última vez que discutimos este tema fue en el primer mandato del presidente Trump", dijo. "Entonces, digamos que si es relevante, también se discutirá nuevamente con nuestros amigos en Washington". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Estados Unidos ha respaldado durante décadas una solución de dos estados entre Israel y los palestinos y ha instado a Israel a no expandir los asentamientos.

Cisjordania es uno de los territorios capturados por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967 y donde los palestinos, con apoyo internacional, buscan la autonomía estatal. La mayoría de las potencias mundiales consideran ilegales los asentamientos. Israel disputa eso, citando reclamos históricos sobre Cisjordania y describiéndola como un bastión de seguridad.