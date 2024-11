Complejo de Hezbolá oculto bajo un cementerio es destruido por las FDI Soldados de la Unidad Shaldag descubren y desmantelan un túnel de Hezbolá bajo un cementerio, empleando 4,500 metros cúbicos de concreto. Lee cómo ocurrió. JERUSALEM POST STAFF By

IDF soldiers locate and dismantle an underground Hezbollah compound beneath a cemetery in southern Lebanon, November 10, 20204 (IDF Spokesperson's Unit).