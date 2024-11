Gal Gadot celebra el Bat Mitzvah de su hija Alma con la familia en una publicación de Instagram

Alma Varsano, la mayor de las cuatro hijas de Gal Gadot, celebró su bat mitzvah el sábado con su familia, en un momento capturado en una foto que Gadot publicó en su cuenta de Instagram.

Gadot escribió: "Mi bebé está celebrando su bat mitzvah. No puedo creer en la increíble persona en la que te has convertido. Tu alegría, humor, curiosidad y gran corazón son absolutamente magnéticos. Me enseñas tanto sobre la maternidad, la vida y sobre mí misma.

"Gracias por elegirme como tu madre, por elegirnos como tus padres. No hay montaña demasiado alta para ti y ningún océano tan ancho y profundo que no puedas conquistar. Te amo siempre y para siempre, Ima [hebreo para madre].”

En la foto, el esposo de Gadot, Jaron Varsano, sostiene a su hija Daniella, de 3 años, mientras Gadot acuna a su hijo más joven, Ori, quien llegó hace ocho meses.

Alma, vistiendo un vestido lavanda, se encuentra entre ellos, su postura y confianza son reminiscentes de su madre, quien fue instructora de aptitud física de combate en las FDI antes de representar a Israel en el concurso de Miss Universo y protagonizar dos películas de Wonder Woman. Maya, de 7 años, está parada delante de su madre. Jaron Varsano (IZQUIERDA), sostiene a Daniella, de 3 años, mientras Gal Gadot acuna a Ori, Alma (CENTRO) y Maya (FRENTE DERECHA) (credit: Screenshot/Instagram)

Muchos de los 108 millones de seguidores en Instagram de Gadot le desearon bien a la familia, con la estrella de Borat, Sacha Baron Cohen, bromeando en un comentario: "Espera, ¿eres judía? Bueno, entonces, ¡Mazeltov!"

Equilibrando Hollywood con la vida familiar

La actriz Ginnifer Goodwin y la actriz de doblaje de dibujos animados Tara Strong también deseaban a Alma "Mazel Tov".

Gadot también publicó una foto de Alma de bebé con ambos de sus orgullosos padres.

La superestrella internacional, que apareció más recientemente en la película de Netflix "Heart of Stone", será vista a continuación como la Reina Malvada en una versión de acción en vivo de Disney de Blancanieves, programada para su lanzamiento en 2025. Cuando el tráiler se estrenó a principios de este año, Internet se vio sacudido por los fans que sintieron que la belleza de Gadot eclipsó la de Rachel Zegler, quien interpreta a Blancanieves.

Otra controversia se cernía cuando se rumoraba que Zegler, quien ha expresado apoyo a "Palestina Libre", se negó a publicar fotos de Gadot en sus redes sociales en medio de llamados de activistas anti-Israelíes a boicotear "Blancanieves" porque Gadot es israelí. Sin embargo, las dos estrellas lucieron cordiales en fotos del evento D23 en el que Disney presentó el tráiler.

Gadot está trabajando en otros cinco proyectos, incluido un remake de Cleopatra, que también recibió críticas de aquellos que consideraron que Gadot, nieta de sobrevivientes del Holocausto, no era de la etnia correcta para interpretar a la reina del Nilo.

Pero Gadot, quien ciertamente es la reina del Yarkon, un río que atraviesa Tel Aviv, ignoró a todos los detractores y ha dedicado gran parte del último año a pasar tiempo con sus cuatro hijas y esposo, y a exigir la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamas en Gaza.