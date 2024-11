Realidad en el norte: Los ataques de Hezbolá a Israel se cuadruplicaron en octubre

Hezbolá lanzó cuatro veces más ataques en octubre que en meses anteriores, según datos de un instituto de investigación en seguridad.

Hezbolá se atribuyó la responsabilidad de 694 de los 1,158 incidentes registrados en Israel, según un informe del Centro Alma, que se enfoca en los desafíos de seguridad de Israel a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano.

Desde que el grupo terrorista libanés inició sus ataques el 8 de octubre del 2023, ha habido 3,235 incidentes, con un promedio de 270 por mes. Solo en octubre se registraron 54 muertes en el Norte debido a las acciones de Hezbolá: 40 soldados, 10 civiles israelíes y cuatro trabajadores extranjeros.

En octubre, el 54% de los ataques de Hezbolá se dirigieron a áreas dentro de los 5 km de la frontera, mientras que el 18.6% estuvieron dirigidos a tropas de las FDI operando en el sur de Líbano. Ampliando su alcance, Hezbolá lanzó 296 ataques que llegaron más de 5 km hacia Israel, en comparación con los 160 de septiembre.

Esto marca una escalada significativa desde agosto, cuando Hezbollah llevó a cabo solo 45 ataques de largo alcance. Los investigadores del Centro Alma, Tal Beeri y Dana Pollak, informaron que el aumento de alcance y la intensificación de la potencia de fuego de Hezbollah son respuestas a las operaciones de las FDI en Líbano.

El lanzamiento de cohetes se ha convertido en la táctica principal de Hezbollah contra las zonas civiles de Israel y una amenaza central para las fuerzas de las FDI en Líbano.

"Nuestros datos indican que al menos 2,291 cohetes y misiles cruzaron al territorio israelí en octubre de 2024... basándonos en los informes diarios de las FDI sobre grandes barrages de cohetes", escribieron los investigadores. "Además, hubo numerosos ataques que implicaron lanzamientos de varios cohetes y ataques aislados de misiles en Israel que no se reflejan en estos números".

Las comunidades fronterizas fueron las más afectadas por los ataques, incluyendo 81 ataques en Metulla, 76 en Misgav Am, 64 en Kiryat Shmona y 43 en Menara. Mientras tanto, ubicaciones más distantes experimentaron un aumento en los ataques en comparación con meses anteriores, incluyendo 29 incidentes en Safed y Rosh Pina, 21 en Kiryat y Acre, 21 en Nahariya, 25 en Haifa, 17 en Karmiel y 12 en Tel Aviv y el área de Gush Dan.

El arma más grande de Hezbollah: Drones

"La formación de drones es la carta de triunfo de Hezbollah", señalaron Beeri y Pollak. "Los drones son fundamentales para la 'narrativa de victoria' de Hezbollah, especialmente a la luz de las graves pérdidas sufridas en los últimos tres meses. Las incursiones de UAV obligan a los civiles a refugiarse y hacen que el sistema de defensa de Israel se active por completo, creando tanto un sentido de victoria como de desgaste para Hezbollah".

Los investigadores anticipan que Hezbollah persistirá en sus intentos de desgastar a Israel, apuntando a una "imagen de victoria" tanto en términos prácticos como narrativos, con una mayor actividad esperada si los informes de un acuerdo diplomático cobran fuerza. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El informe también detalla un incidente el mes pasado en el que un UAV impactó la base de la Brigada Golani en Regavim, lo que resultó en cuatro muertes de las FDI y varios heridos. Otro ataque de UAV a la residencia del Primer Ministro Benjamín Netanyahu en Cesarea causó daños materiales.

"Hezbollah ha tenido dificultades para controlar sus datos de combate recientemente", indicó el informe del Centro Alma, citando posibles problemas de comunicación y fallos de coordinación.

Hasta octubre de 2024, las declaraciones y afirmaciones de Hezbollah fueron en su mayoría creíbles. Sin embargo, en octubre, se atribuyó la responsabilidad de 102 ataques no verificados (además de los 1,158 documentados), incluyendo supuestos lanzamientos de cohetes y despliegues de UAV no confirmados por las FDI, según Alma.

Por otro lado, Hezbollah no se atribuyó la responsabilidad de 464 de los ataques verificados en octubre, un cambio notable respecto a su patrón anterior. También se encontraron discrepancias en las declaraciones de Hezbollah sobre la cronología y ubicaciones de ataques específicos, según el instituto.