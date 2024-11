Solo el 59% de los israelíes aceptan a olim no halájicos en aulas infantiles

Solo el 59% de la población judía-israelí estaría de acuerdo en que sus hijos aprendan en un aula con nuevos inmigrantes que no son judíos según la Halajá, encontró una encuesta del Instituto para la Inmigración e Integración Social del Centro Académico Ruppin.

Esto no ha cambiado significativamente desde las encuestas de 2022 y 2023 que exploraron el mismo tema, dijo la institución.

El 94% estuvo de acuerdo en que sus hijos aprenderían en la misma clase que un nuevo inmigrante que es judío según la Halajá, encontró la encuesta en comparación.

Actitudes israelíes hacia los olim

El estudio, un índice anual destinado a medir las actitudes hacia los inmigrantes, también encontró que los olim pueden enfrentar techos de cristal significativos en el lugar de trabajo.

Solo el 57% dijo que estarían dispuestos a que un nuevo inmigrante sea superior a ellos en el trabajo, mientras que el 85% estuvo de acuerdo en que un inmigrante veterano fuera superior a ellos.

Alrededor del 70% estuvo de acuerdo en que un nuevo inmigrante podría ser miembro de un municipio o concejo municipal, mientras que el 87% dijo que estaban de acuerdo en que un inmigrante veterano podría serlo.

Este techo de cristal ha permanecido invariable desde 2022 para los nuevos olim, según el informe, pero la gente está más dispuesta a ver a inmigrantes veteranos en roles significativos en 2024 que antes, agregó.

Alrededor del 24% de los israelíes judíos dijeron que la Ley del Retorno solo debería aplicarse a judíos que son halájicamente judíos, lo que representa una disminución del 2% desde el 26% que lo dijo en 2023. Esto significaría que la aliyá solo estaría disponible para aquellos considerados judíos según la ley judía.

El estudio también encontró que el público ve a los olim como un activo en lugar de una carga para la sociedad y la economía.

Alrededor del 65% dijo que quieren que los olim vengan de todo el mundo, sin distinguir entre países de origen. Casi el 20% dijo que querían que los olim procedieran de países de habla inglesa.

Un 3% adicional dijo que no estaban interesados en que los olim vinieran al país en absoluto.

Reubicación fuera de Israel

La encuesta también exploró las actitudes judío-israelíes hacia la reubicación fuera de Israel.

Mientras que al comienzo de la guerra, el índice no encontró ningún cambio en el deseo de los israelíes de abandonar el país, un año después, aproximadamente el 24% dice que ha considerado dejar el país por "un período prolongado", en comparación con el 18% en octubre de 2023.

Un 31% dijo que la situación de seguridad era la razón principal de esta consideración, mientras que un 28% mencionó la economía como la razón principal.

Cuando se les preguntó sobre las razones para quedarse en Israel, solo un 40% dijo que la razón principal para quedarse era "porque Israel es el hogar nacional de los judíos (sionismo)".

Un 21% mencionó el deseo de estar cerca de la familia como la razón más importante.

Los israelíes expresaron sentimientos negativos sobre aquellos que se van o deciden mover activos financieros fuera del país. Un 46% expresó una opinión negativa sobre aquellos que eligieron irse, y un 44% expresó una opinión negativa sobre aquellos que trasladaron activos financieros fuera del país.

La encuesta se llevó a cabo en una muestra de 500 encuestados entre las edades de 25 y 60 años, que representan una muestra representativa de la sociedad judío-israelí. Fue realizada por la Doctora Svetlana Chachashvili-Bolotin, quien encabeza la institución del Centro Académico Ruppin, junto con la Profesora Karin Amit, la Profesora Nonna Kushnirovich, así como la Doctora Ravit Talmi-Cohn del Colegio Académico Ono.