Israel refuerza seguridad en París tras disturbios en Ámsterdam

A medida que aumentan los incidentes de violencia dirigidos a nacionales israelíes en toda Europa, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel (NSC) ha emitido un fuerte aviso público instando a la precaución para los ciudadanos en el extranjero.

Se aconseja a los israelíes evitar eventos de alto perfil, especialmente juegos deportivos y manifestaciones, ya que los grupos pro-palestinos intensifican sus acciones bajo la apariencia de protestas. Con el próximo partido del equipo nacional de Israel en París el 14 de noviembre, el NSC advierte a los viajeros que se mantengan vigilantes, mantengan un perfil bajo y reporten cualquier comportamiento sospechoso de inmediato.

Las pautas tienen como objetivo ayudar a los viajeros a tomar decisiones seguras, enfatizando que los turistas israelíes deben evitar mostrar públicamente su identidad israelí o judía y elegir transporte seguro. El aviso detallado del consejo incluye recomendaciones específicas como evitar eventos deportivos / culturales con israelíes en el extranjero.

También aconsejan en contra de protestas de cualquier tipo, informar a la policía sobre actividades antisemitas, minimizar las marcas de identificación israelíes/judías e inspeccionar los destinos antes de viajar.

A la luz de estos avisos, la reciente violencia tras el partido de fútbol Maccabi Tel Aviv vs Ajax en Amsterdam proporciona un ejemplo escalofriante de las preocupaciones del NSC. Lo que comenzó como manifestaciones a favor de Palestina cerca de la Plaza Dam, los aficionados y turistas israelíes se encontraron enfrentando multitudes agresivas.

Agentes de la Policía holandesa montan guardia después de que se produjeran varios altercados en el centro de la ciudad tras el partido de fútbol de la UEFA Europa League, fase de Liga - Jornada 4, entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi de Tel Aviv, en Ámsterdam, el 8 de noviembre de 2024. (credit: VLN Niews / ANP / AFP)

Peleg Lewi, Asesor de Asuntos Exteriores del Ministerio de Turismo de Israel, habló sobre el reciente ataque a turistas israelíes en Amsterdam. "Desde el 7 de octubre, los turistas israelíes han elegido destinos donde se sienten bienvenidos y seguros, y Amsterdam ha sido generalmente considerada como un lugar seguro. Aunque hay comunidades significativas pro-palestinas y musulmanas en Amsterdam, no hubo advertencia previa de la violencia que ocurrió", dijo Lewi.

A pesar de que hubo advertencias e indicios de que iban a tener lugar acciones anti-Israel durante el partido de fútbol, Lewi considera que las políticas de gestión de riesgos para proteger a los israelíes en el extranjero son lo suficientemente buenas. "Hay algunos eventos que simplemente no se pueden predecir, pero creo que nuestros protocolos son lo suficientemente buenos y no veo un gran cambio en las políticas", agregó.

Advertencia de viaje para israelíes

"Con un aumento en las bandas pro-palestinas y antisemitas en ciudades europeas, recomendamos a los turistas israelíes que se mantengan cautelosos. Hemos visto incidentes en Londres, Suecia, Ámsterdam y Bruselas en el pasado", señaló. "Los viajeros israelíes deben mantener un perfil bajo y tomar decisiones inteligentes en el extranjero".

Sin embargo, no todos los israelíes que viajaron a Ámsterdam para ese partido mantuvieron un perfil bajo. Tras la violencia que tuvo lugar después del partido de fútbol, varios perfiles en redes sociales anti-Israel mostraban con orgullo a israelíes en la ciudad holandesa cometiendo actos de vandalismo en un intento de crear un relato que justificara la violencia contra los judíos ese día. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Arrancar banderas palestinas, entonar cánticos antiárabes e interrumpir un momento de silencio en memoria de los niños fallecidos fueron algunos de los actos vandálicos observados por algunos israelíes. De repente, según los ciberactivistas que solían elogiar el arrancar carteles de rehenes, cantar canciones pro-Intifada y quemar la bandera israelí, los actos despreciables de ciertos seguidores del Maccabi Tel Aviv eran considerados suficientemente buenos para justificar una reacción violenta contra todos los judíos que pasaban.

A pesar de la aparentemente orgánica progresión de la violencia, desde el vandalismo de hooligans del fútbol hasta un pogromo a gran escala, la violencia que ocurrió después del partido en Ámsterdam fue planeada y comunicada de forma costosa a través de las redes sociales. Entre los mensajes de aquellos que intentaban desencadenar el caos, una publicación afirmaba: "Este es un enfrentamiento directo con nuestro enemigo" y que "desafortunadamente, tenemos que prepararnos para lidiar con una violencia grave" en una publicación de Instagram.

En respuesta, los ultras del Ajax declararon que el estadio es un lugar para el club, la ciudad y la unidad. Por lo tanto, "no queremos ver banderas conflictivas o declaraciones políticas" durante el partido. "No permitiremos esto dentro o fuera del estadio e intervendremos si es necesario. ¡El fútbol no es política!" concluyeron, animando a los asistentes a usar bufandas del Ajax para apoyar al equipo.

Matan Kaminski, un fan del Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam la semana pasada durante el partido contra el Ajax, le dijo a The Media Line: "Esta es mi cuarta vez en Ámsterdam, y cada vez, el sentimiento anti-Israel parece estar empeorando. Al principio, todo era genial, pero te sientes incómodo porque hay tantos inmigrantes y nunca sabes lo que alguien podría hacer en cualquier momento dado."

Matan fue uno de los afortunados que logró evitar los disturbios. Después del partido, al salir hacia la Plaza Dam porque es un lugar céntrico con una fuerte presencia policial, vio "muchos árabes, inmigrantes y personas con camisetas del Fenerbahce, un equipo turco, corriendo hacia la Plaza Dam. Coches con banderas palestinas y mucha gente con banderas venían hacia nosotros, así que corrimos rápido antes de que comenzara la violencia física. Así es como escapamos del caos."

Sin embargo, según Matan, la violencia no tenía nada que ver con la rivalidad futbolística. "esto no era sobre fútbol. La única conexión aquí es el odio y la persecución de los judíos a lo largo de los años. Como estuve en el ejército, logré percibirlo antes, justo al comienzo de todo el caos", añadió. "Aunque en general los Países Bajos apoyan a Israel, no están haciendo nada por la seguridad de los israelíes. El número de inmigrantes en Ámsterdam sigue creciendo, y no son partidarios de Israel."

Amir Gissin, CEO de la Unión Mundial Maccabi, una de las organizaciones judías más grandes del mundo en el ámbito deportivo, con cerca de medio millón de miembros en casi 70 países, dijo a The Media Line que "Nuestra franquicia Maccabi Holanda, que está en Ámsterdam, abrió un centro de emergencia que atendió a 600 aficionados de Maccabi, los cuidó, les dio transporte, alojamiento en hotel, comida y seguridad. Anoche fue el último vuelo que trajo a los tres israelíes restantes a Tel Aviv. Siempre apoyaremos a sus miembros en todo el mundo y a todos los miembros de la comunidad judía en cualquier lugar cuando necesiten ayuda y para combatir el antisemitismo en el ámbito deportivo y en todos los ámbitos de la vida."

En una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, el Primer Ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, describió los recientes ataques a israelíes en Ámsterdam como un "punto de inflexión" y expresó su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia.