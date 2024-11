Katz: Eliminar el programa nuclear de Irán es ahora más posible que nunca

Siete personas en el norte resultaron heridas por cohetes de Hezbollah el lunes, ya que el grupo terrorista disparó alrededor de 175 proyectiles, principalmente hacia Haifa y sus suburbios junto a la bahía.

Las FDI dijeron que la fuerza aérea y las baterías de artillería atacaron un lanzacohetes en respuesta, prometiendo seguir defendiendo a sus civiles.

Cuatro personas resultaron heridas en una ráfaga en Kiryat Ata, y otras tres, incluida una niña de un año, resultaron heridas cuando un cohete alcanzó la ciudad árabe del norte de Bi'ina. Las víctimas sufrieron heridas leves a moderadas. Varios cohetes impactaron directamente en áreas civiles, causando daños materiales.

La red afiliada a Hezbollah libanesa Al-Maydeen dijo que Hezbollah lanzó dos misiles balísticos durante el ataque. El lunes por la noche, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la situación diplomática, operativa y táctica para atacar el programa nuclear de Irán nunca ha sido tan factible, realista y probable como lo es ahora.

Katz señaló cómo dos contraataques de Israel a Irán, tras los ataques de Teherán el 13 y 14 de abril y el 1 de octubre, han dejado claro lo superior que es la Fuerza Aérea Israelí incluso a los aspectos más avanzados de los sistemas de defensa aérea de la República Islámica.

Evacuación de gazatíes de Yabalya tras las operaciones de las FDI en la zona (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Hay una oportunidad para lograr el objetivo más importante – neutralizar y eliminar la amenaza de destrucción que pende sobre el Estado de Israel.

Israel apunta a sitios de Irán en medio de tensiones

"Hoy en día hay un amplio consenso nacional y del establecimiento de defensa de que debemos neutralizar el programa nuclear iraní y hay un entendimiento de que esto es factible – no solo en el frente de seguridad, sino también en el frente diplomático", dijo Katz.

A pesar de la declaración del ministro de defensa, muchos funcionarios, incluidos los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, pidieron a la fuerza aérea atacar el programa nuclear de Irán el 26 de octubre.

En cambio, el gobierno ordenó a la Fuerza Aérea atacar alrededor de 20 sitios de producción de misiles balísticos y de defensa aérea en Irán.

Para el momento de cierre de la edición, la oficina de Katz no había respondido a una consulta sobre si Israel estaba listo para atacar el programa nuclear de Irán, dado que el gobierno eligió no hacerlo el 26 de octubre.

Además, Katz dijo que no habría un alto el fuego con Hezbollah a menos que se cumplieran tres condiciones: que se comprometiera a permanecer al norte del río Litani; que Israel conservara el derecho de garantizar que el lado del trato de Hezbollah se cumpla; y que a Israel se le diera margen para atacar intentos de contrabando de armas.

A pesar de que las FDI han estado atacando intentos de contrabando de armas centrados en Siria durante años, entre guerras, comenzaron demasiado tarde para evitar que Hezbollah aumentara su arsenal de cohetes a 150,000 cohetes, hasta la guerra actual. En la guerra en Gaza, las FDI anunciaron el lunes que el Mayor (res.) Itamar Levin Fridman, de 34 años, de Eilat y de la unidad especial contra el terrorismo LOTAR, fue asesinado por un misil antitanque mientras luchaba en Jabalya.

Las FDI agregaron que las tropas de la Brigada Nahal, que operan bajo el mando de la División de Gaza, habían llevado a cabo operaciones estrechas y focalizadas en sitios terroristas alrededor de Rafah en los últimos meses, basadas en inteligencia altamente específica en contraposición a etapas anteriores de la guerra cuando las invasiones de Gaza eran más amplias y fluidas.

Recientemente, algunas de estas operaciones llevaron tanto a la eliminación de múltiples terroristas como al descubrimiento de instalaciones de almacenamiento de armas con depósitos de municiones enemigas abandonadas en el barrio de Shabura en Rafah.

En una búsqueda cerca de una mezquita y un hospital, las fuerzas de ingeniería de la brigada desmantelaron una instalación de almacenamiento de armas que contenía equipo de observación, drones, suministros de fabricación, dispositivos explosivos y docenas de proyectiles de mortero.

Además, la brigada atacó múltiples sitios de infraestructura terrorista, células armadas, sitios de misiles antitanque, ubicaciones de almacenamiento de armas e instalaciones subterráneas.

El IDF dijo que detuvo, inspeccionó y arrestó a una caravana "humanitaria" sospechosa que resultó ser terroristas disfrazados de trabajadores de ayuda para contrabandear armas.

Durante la inspección, el ejército encontró armas, lo que llevó al arresto de los involucrados. El ejército entregó a los terroristas a la unidad de interrogatorios especiales del IDF, la Unidad 504.

Finalmente, el IDF enfatizó que la caravana no había logrado pasar furtivamente por un cruce israelí, sino que simplemente estaba tratando de viajar entre el norte y el sur de Gaza.

Durante la noche, las FDI, Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la Policía de Fronteras detuvieron a ocho sospechosos en toda Cisjordania.

En Beit Umar, las tropas detuvieron a un sospechoso buscado y confiscaron docenas de cartuchos de explosivos. En Rabud, los soldados confiscaron un rifle M-16, mientras que en Jelazoun se incautó una pistola. También se interrogó a varias personas por actividad terrorista sospechosa.

Además, operativos en pueblos del noreste de Cisjordania resultaron en la detención de cuatro sospechosos, con la incautación de un dron y equipo militar. En Nablus, se detuvo a tres sospechosos más.

Darcie Grunblatt y Yuval Barnea contribuyeron a este informe.