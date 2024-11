Netanyahu sugiere atacar campos petroleros iraníes ante posible ataque

El primer ministro Benjamin Netanyahu insinuó que las FDI golpearían los campos petrolíferos iraníes si Teherán cumple su amenaza de lanzar otro ataque con misiles balísticos contra Israel.

"Otro ataque contra Israel simplemente paralizaría la economía de Irán", dijo Netanyahu en un inusual mensaje en inglés dirigido al pueblo iraní.

Sus palabras, sin embargo, también fueron una advertencia contundente a la República Islámica, que está considerando un contraataque contra Israel.

La administración Biden había advertido a Israel antes de su ataque a Irán en octubre que no escalara la situación golpeando los campos petrolíferos iraníes o sus instalaciones nucleares.

Se cree que el presidente electo Donald Trump no se opondría a tal medida. Netanyahu ya ha hablado tres veces con Trump desde que el presidente electo republicano fue elegido el pasado martes.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs