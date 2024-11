Yihad Islámica Palestina publica nuevo video del rehén Alexander Troufanov con prueba de vida

La organización terrorista Jihad Islámica Palestina (PIJ) publicó un nuevo video de señal de vida el miércoles del rehén ruso-israelí Alexander Troufanov, quien ha permanecido en cautiverio desde el 7 de octubre.

La PIJ difunde un vídeo con señal de vida del rehén de Gaza Alexander Troufanov, 13 de noviembre de 2024. (TELEGRAM)

En el video, Troufanov dijo que él y los otros rehenes se están quedando sin alimentos y productos básicos de higiene. Hizo un llamado al público israelí a seguir presionando por un acuerdo para traer a los rehenes a casa.

También dijo que tiene miedo de las FDI y teme el día en que el ejército se acerque a su ubicación o potencialmente haga explotar el edificio en el que está siendo retenido.

La PIJ previamente publicó dos videos de Troufanov en mayo.

Troufanov fue secuestrado el 7 de octubre, junto con sus padres, Yelena y Vitali, su abuela, Irena Tati, y su pareja, Sapir Cohen. Su padre fue asesinado, y su madre, abuela y pareja fueron liberados en un acuerdo de rehenes el año pasado.

El rehén de Gaza Alexander Troufanov en un vídeo publicado por la PIJ, 30 de mayo de 2024. (credit: screenshot)

Llevando a los rehenes a casa

Mousa Abu Marzouk, subdirector de la oficina política de Hamas, ha dicho que en un posible futuro acuerdo de rehenes, darán prioridad a la liberación de ciudadanos rusos—Troufanov y Maxin Herkin, cuya familia aseguró la ciudadanía rusa en su nombre mientras permanece como rehén en un esfuerzo por liberarlo.

Otro rehén ruso, Alexander Lobanov, fue asesinado durante su cautiverio, y su cuerpo fue descubierto por las IDF junto a los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Carmel Gat y Ori Danino.

Después de la publicación del video, su madre, Lena, quien sobrevivió al cautiverio de Hamas, dijo: "Me alivia ver a mi hijo vivo, pero estoy muy preocupada por lo que está diciendo. Insto a que se haga todo lo posible para asegurar su liberación inmediata y la de todos los demás rehenes. No les queda tiempo".

"Quiero dirigirme primero a ti, Sasha. Mi amado hijo, te pido que sigas siendo fuerte y aguantes. No pierdas la esperanza, no dejaremos de luchar por tu liberación hasta que estés aquí con nosotros, en casa".

"Quiero dirigirme primero a ti, Sasha. Mi amado hijo, te pido que sigas siendo fuerte y aguantes. No pierdas la esperanza, no dejaremos de luchar por tu liberación hasta que estés aquí con nosotros, en casa".

"Ahora me gustaría dirigirme a todos los involucrados; El gobierno, el gabinete de seguridad y los tomadores de decisiones. ¡Miren la cara de mi hijo y sálvenlo, ahora!"

"Y a ustedes, el pueblo de Israel, gracias por el cálido abrazo, el apoyo y las oraciones incesantes. Es hora de que todos nos unamos en un mensaje claro: ¡traigan a todos a casa, ahora!"

El Foro de Familias de Rehenes dijo: "El video horroroso de Sasha Troufanov desde el cautiverio destaca la urgencia de devolver a los 101 rehenes, y ahora, con la llegada del invierno, estos rehenes, que han sido sometidos a condiciones horribles de abuso, hambre y oscuridad durante más de un año, enfrentan un riesgo creciente de perder sus vidas. Es inconcebible e incomprensible que haya pasado casi un año desde el último acuerdo de liberación de rehenes. Los rehenes no tienen tiempo: un acuerdo para su liberación es la única manera de traerlos de vuelta a todos nosotros, los vivos para la rehabilitación, y los que fueron asesinados para un entierro adecuado."