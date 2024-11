Hagari: Las FDI no permitirán el tráfico de armas a Hezbolá desde Siria

Israel atacará cualquier intento de llevar armas a Hezbolá desde Siria, dijo el portavoz jefe de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, el jueves.

"Estamos identificando cohetes y otras armas que Hezbolá está lanzando al territorio israelí y que fueron fabricadas en Siria", dijo el contraalmirante Daniel Hagari a los reporteros. "Atacaremos cualquier intento de llevar armas desde Siria a Hezbolá. Y atacaremos toda la infraestructura que identifiquemos en Siria cuyo propósito sea producir armas para Hezbolá". Añadió que el ejército ha estado llevando a cabo ataques aéreos desde el suburbio de Beirut y el bastión de Hezbolá en Dahiyeh hacia Damasco. Hablaba poco después de que la agencia de noticias estatal de Siria informara lo que dijo era un ataque aéreo israelí que impactó un puente en Siria en el área de Qusayr cerca de la frontera con el norte del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron anteriormente que atacaron sitios militares y centros de mando pertenecientes a la Yihad Islámica Palestina, ubicados en Siria. "Junto a Hamas... la Yihad Islámica Palestina, dirigida por sus líderes fuera de la Franja de Gaza, participó en el ataque mortal del 7 de octubre", dijo la milicia, añadiendo que la Yihad Islámica Palestina ha estado asistiendo activamente a Hezbolá en Líbano.

Medios estatales sirios informaron que 15 personas murieron en los ataques israelíes a edificios residenciales en Damasco. Una fuente militar siria dijo que los edificios atacados estaban ubicados en los suburbios de Mazzeh y Qudsaya, ambos en el oeste de la capital siria, según SANA. "La organización terrorista es un proxy adicional de Irán que actúa bajo la instrucción directa de Irán. Además, la organización terrorista Yihad Islámica opera en Siria bajo la cobertura del Régimen Sirio", dijo la IDF.

Suministro de Beirut de Hezbolá

Cientos de complejos terroristas de Hezbolá han sido destruidos desde el comienzo de la Operación Flechas del Norte en septiembre, dijo Hagari, y muchas armas han sido incautadas y destruidas.

"Hemos destruido la mayoría de los sitios de producción y almacenes de armas de Hezbolá en Beirut," anunció.

Temprano el jueves por la mañana, las FDI confirmaron que derribaron un dron bajo los cielos sirios que fue lanzado desde el este. Iba rumbo a Israel y fue derribado antes de cruzar al territorio israelí. También fue el segundo dron de este tipo que fue derribado por los sistemas de defensa israelíes.

Soldados caídos

Las FDI anunciaron el jueves que el Teniente Ivri Dickshtein, de 21 años, de Eli, fue asesinado en el sur de Líbano.

La Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) dijo el jueves que dos o tres personas desconocidas dispararon aproximadamente 30 tiros en dirección a los cascos azules, quienes respondieron y se movieron a un lugar seguro. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Nadie resultó herido y se inició una investigación, agregó UNIFIL en un comunicado. A lo largo de la mañana del jueves, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel atacaron una serie de sitios en Dahiyeh al sur de Beirut, incluyendo instalaciones de almacenamiento de armas, centros de comando y otras infraestructuras terroristas. Hubo más ataques a sitios de Hezbolá en Dahiyeh más tarde en la noche.

El martes y miércoles, los ataques fueron bastante extensos, abarcando más de 30 objetivos. El ejército señaló que la mayoría de estos estaban en áreas civiles, resaltando el "uso cínico de civiles como escudos humanos" por parte de Hezbolá. El líder del mayor partido cristiano de Líbano dijo que Hezbolá respaldado por Irán debería renunciar a sus armas lo antes posible para poner fin a su guerra de un año con Israel y evitar más muertes y destrucción en Líbano.

Samir Geagea, el oponente político más feroz de Hezbolá en Líbano, habló con Reuters el jueves en su casa de montaña y sede del partido en Maarab, al norte de Beirut, mientras Israel llevaba a cabo oleadas de ataques en áreas bajo influencia de Hezbolá. "Con la destrucción de toda la infraestructura de Hezbolá y sus almacenes, una gran parte de Líbano también está siendo destruida. Ese es el precio," dijo. Los críticos de Hezbolá en Líbano, como Geagea, dicen que unilateralmente llevó a Líbano a una nueva guerra después de comenzar a disparar contra Israel en solidaridad con Hamas tras la masacre del 7 de octubre.

Hezbolá dice que está defendiendo a Líbano de la agresión israelí y ha prometido seguir luchando, diciendo que no dejará sus armas ni permitirá que Israel obtenga ganancias políticas a costa de la guerra.

Cayeron cohetes el jueves en el norte

Durante la semana pasada, la Fuerza Aérea Israelí destruyó más de 140 lanzadores de cohetes pertenecientes a Hezbolá ubicados en el sur del Líbano. Uno de los lanzadores fue responsable de los cohetes disparados en la Galilea Occidental el miércoles y en Israel central tanto el miércoles como el martes. El ejército informó que el martes, aviones de combate atacaron a un comandante de operaciones de alto rango en las Fuerzas de élite de Radwan de Hezbolá.

También agregó que 200 operativos de Hezbolá fueron asesinados la semana pasada. En Gaza, el ejército informó que las tropas continuaron luchando en Beit Lahiya y Jabalya, localizando grandes almacenes de armas y matando a docenas de combatientes de Hamas, según el ejército. En Rafah, aviones de la Fuerza Aérea Israelí bombardearon una instalación de almacenamiento de armas.