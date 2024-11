¿Cómo las FDI derriban objetivos sin dañar infraestructura civil?

La IDF explicó el proceso por el que pasa el ejército antes de autorizar un edificio para un ataque aéreo contra objetivos de Hezbolá en un anuncio reciente.

Antes de atacar edificios en Beirut, la IDF identifica, analiza, aprueba y finalmente lleva a cabo el ataque al edificio, para no dañar estructuras civiles circundantes.

"Nuestros dos objetivos principales son dañar las capacidades de Hezbolá para producir misiles de precisión y desmantelar sus depósitos de armas, la mayoría de ellos en el corazón del área civil en Dahiyeh", dijo un comandante del departamento de Beirut de la IDF.

El proceso paso a paso

El primer paso es que la Dirección de Inteligencia Militar (AMAN) designe el edificio como utilizado con fines militares, en este caso, debido a la presencia de almacenamiento de misiles de Hezbolá en el sótano del edificio.

Después de eso, se toma la decisión de atacar el edificio debido al peligro que representa para los ciudadanos y territorio israelíes.

El oficial explica: "Podríamos pensar que el siguiente paso es que un avión de combate arroje una bomba sobre el edificio; sin embargo, si el avión deja caer una bomba al azar desde el cielo, puede dañar partes significativas de la zona circundante".

Menciona que podría impactar una ventana, el techo o el jardín de al lado, lo que no lograría la demolición deseada del edificio.

El proceso para prevenir esto es bastante "complejo", dice. En primer lugar, oficiales especializados familiarizados con el arsenal de municiones de las FDI pueden emparejarlas con la operación y analizar la situación.

"Piensen por un momento; a pesar de parecer similares por fuera, las construcciones internas de muchos edificios varían, incluso en la misma manzana", explica el oficial.

Estas estructuras fundamentales diferentes alteran la efectividad esperada de ciertas municiones, por lo que se requiere un objetivo a medida para cada estructura antes de considerar otras variables, como la velocidad del avión y el momento del ataque.

"Esto, junto con muchos otros factores más allá de mi comprensión, son los que llevan a exitosos ataques de demolición, como vemos en este video", dice él.

En la instancia específica vista en el video, las FDI utilizaron una bomba de una tonelada llamada "Granizo Pesado" que fue utilizada para atacar la instalación subterránea de armas de Hezbolá.

El comandante del ataque dijo que la bomba estaba preprogramada con una ubicación GPS, incluyendo imágenes en 3D, lo que le permitió golpear el piso exacto a la altura correcta desde el suelo.

Las FDI enfatizaron que hacen todo lo posible para garantizar que los civiles no resulten heridos durante sus ataques, incluyendo anunciando "evacuaciones dirigidas" a través del portavoz árabe de las FDI, el Coronel Avicahy Adraee.