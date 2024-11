"Me atraparon tres veces": Impactante testimonio de ex rehén de Hamas

La exrehén Moran Stella Yanai habló durante un debate con Aidan Doyle, líder del campamento de UCLA, y Mosab Hassan Yousef, hijo del cofundador de Hamas, el jeque Hassan Yousef, en un segmento de video publicado el lunes por The Gr8 Debate.

El debate fue filmado en la Universidad de California, Los Ángeles, el 16 de junio de 2024, y la primera mitad del video se lanzó en julio.

Yanai comenzó diciendo que quería contar una historia si su coprotagonista, Doyle, quería escucharla, e lo invitó a visitar su ciudad de Beersheba. Doyle no respondió cuando le preguntaron si había visitado Israel o Gaza. Yanai enfatizó que no tienen que tener las mismas opiniones, pero que es importante entender los hechos y que su agenda de coexistencia es escuchar el lado de los demás.

"Cuando me llevaron a Gaza, fui secuestrada, me atraparon tres veces", dijo Yanai, agregando que fue categorizada como soldado debido a su atuendo de estilo militar esa mañana. "La última vez, fui capturada por 13 terroristas de Hamas".

"Cuando estaba entrando en Gaza, y te dije antes, tengo proveedores árabes, tengo vecinos árabes y amigos árabes, hay un video que vi, el 100% de los civiles celebrándome siendo llevada", dijo Yanai, explicando que tenía una pierna rota y moretones por todo su cuerpo. "No sabía sobre los otros rehenes. Pensé que solo era yo. Mi sobrina de 12 años se enteró a través de un video en TikTok, así es como mis padres se enteraron de que fui secuestrada." Montana Tucker con Moran Stela Yanai, Yocheved Lifshitz y Raz Ben Ami, liberados del cautiverio de Hamás, en la concentración celebrada en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv (credit: Paulina Patimer)

Preguntas controvertidas de la audiencia

Luego, el moderador aceptó preguntas de la audiencia, incluida la de un hombre que se dirigió a Doyle, preguntando: "Hay una ortodoxia violenta innegable entre su movimiento, en particular en el campamento, donde cualquiera que abogue por la liberación incondicional de los rehenes o la destrucción de Hamas es físicamente atacado o excluido de los espacios públicos, así que estoy agradecido de que esté aquí para tener una conversación relativamente civilizada. ¿Cómo está ayudando su movimiento antisemita excluyente y violento en algo, y tiene alguna solución para la región y alguna idea sobre la crisis de los rehenes que no sea globalizar la intifada?"

Doyle respondió que "el campamento no era antisemita", agregando que "a los estudiantes judíos se les permitía asistir a clases, y el miércoles, cuando vinieron y lo desmantelaron, había cientos de estudiantes judíos allí".

"Los estudiantes que fueron bloqueados del campamento, no tenía nada que ver con su identidad", agregó Doyle, después de los gritos y contradicciones de la audiencia. Dijo que las personas fueron removidas del campamento debido al temor a la violencia por parte de agitadores.

Otro miembro de la audiencia hizo una pregunta a Doyle y a Yousef, preguntando: "¿Cómo ven que termine este conflicto, y por qué sí o por qué no es esa resolución adecuada para crear paz y estabilidad a largo plazo en la región?"

Doyle afirmó: "Necesita haber una solución de un solo estado con derechos y protecciones iguales para todos, y una distribución relativamente equitativa de la tierra para judíos, musulmanes y cristianos. Eso significa que el gobierno de Hamás, la Autoridad Palestina y el gobierno israelí, ninguno de ellos es perfectamente adecuado para hacer esto, pero requeriría mucha cooperación".

Yousef, quien respondió a continuación, dijo que hay alrededor de 12 facciones palestinas, todas las cuales tienen una idea diferente de lo que es Palestina. "El problema no es solo con Hamás; parece que tenemos que complacer a tantas fuerzas opuestas", dijo. "Intentamos complacer a Hamás, luego tenemos un problema con la Yihad Islámica. Si complacemos a la Yihad Islámica, tenemos un problema con el frente público".

"Has sido utilizado por Hamás, quieren que causes caos, quieren el caos global", señaló Yousef. "Quieren presionar al gobierno de EE. UU., al gobierno israelí y a todas las demás democracias. Quieren poner de rodillas al mundo civilizado a partir de esas imágenes feísimas que vemos de la guerra". También afirmó que antes de que pueda haber un diálogo, los palestinos necesitan decidir lo que quieren.

"¿Cuál es su constitución, cuál es su agenda, quién es su liderazgo?", preguntó Yousef. "¿Y dejarán la violencia como método? ¿Aceptarán el derecho de Israel a existir?"

"Mientras quieran aniquilar al estado de Israel, matar a sus propios niños, sacrificar civiles solo por tu simpatía y la simpatía del resto del mundo, entonces este ciclo de violencia nunca terminará", concluyó.