Netanyahu: "Traeremos de vuelta a los rehenes, con suerte pronto"

Israel devolverá a decenas de rehenes en un futuro cercano, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu al Knesset el lunes, justo cuando parecía que las negociaciones por los 101 cautivos en Gaza estaban estancadas.

"Traeremos de vuelta a decenas de rehenes, con suerte pronto", dijo Netanyahu.

Esto sucederá a pesar del escepticismo y los ataques personales, como si "no quisiéramos devolver a los rehenes", señaló Netanyahu, mientras les aseguraba a las familias de los rehenes en la galería que los esfuerzos por devolver a sus seres queridos "no han cesado ni un momento".

Netanyahu describió cómo se mantuvo despierto hasta las 3 a.m. para "discutir formas de superar el rechazo de Hamas de devolver a todos".

"No renunciaré a nadie", dijo Netanyahu

Se dirigió al Knesset justo un día después de que la Fiscalía del Estado estuviera lista para acusar a un asistente de Netanyahu y otro sospechoso por supuestamente filtrar documentos de alto secreto para convencer a Israel de que las protestas de los rehenes estaban fortaleciendo a Hamas. Fue un cargo que subrayó el sentimiento de los oponentes de Netanyahu de que no quería un acuerdo.

Netanyahu dijo en la Knesset que las filtraciones provenientes del gabinete de seguridad y del equipo negociador "ponen en serio peligro" las posibilidades de lograr un acuerdo.

"Retrasan la liberación de nuestros rehenes", dijo. "Leo una y otra vez las investigaciones sobre este asunto. Me pregunto cómo no investigan las filtraciones que causan un enorme daño al Estado de Israel".

Las emociones estaban tan altas durante lo que se llamó el "Debate de las 40 Preguntas" exigido por los parlamentarios que Danny Elgarat, hermano de Itzik Elgarat, quien se encuentra en cautiverio en Hamas, se desmayó en la sección de visitantes del pleno de la Knesset.

Elgarat gritó a Netanyahu desde la galería, y los guardias de la Knesset se acercaron para sacarlo. Elgarat dijo más temprano el lunes que ha estado en huelga de hambre por 47 días.

Miembros de la Knesset de Yesh Atid y los Demócratas abandonaron el pleno y se unieron a otros miembros de familias de rehenes en la sección de visitantes para revisar el estado de Elgarat. También comenzaron a gritar "mentiroso" y "¿Por qué siguen [los rehenes] en Gaza?".

En comentarios públicos durante el último año, Estados Unidos y Netanyahu han culpado a Hamas por la falta de un acuerdo, mientras que Qatar ha señalado tanto a Israel como al grupo terrorista.

Catar, que junto con Egipto, había sido el principal mediador para un acuerdo, suspendió su participación en las negociaciones la semana pasada.

El cambio de poder en Washington, con el presidente de EE.UU. Joe Biden ahora como líder en funciones y el presidente electo Donald Trump listo para entrar en la Casa Blanca el 20 de enero, ha puesto obstáculos adicionales ante un acuerdo.

"Contrariamente a lo que se dice en los estudios de televisión y en esta sala, Hamas, y no Israel, es el obstáculo para un acuerdo", dijo Netanyahu.

"Los estadounidenses, que están al tanto de cada detalle de las negociaciones, lo dicen", recordó Netanyahu, explicando que el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Jake Sullivan y el Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken han subrayado este mensaje.

"Están diciendo lo que estamos diciendo, que se debería aplicar presión a Hamas" para que retire sus demandas imposibles, dijo Netanyahu.

Netanyahu y Hamas han estado en un punto muerto durante casi un año, con Hamas insistiendo en que Israel debe poner fin a la guerra y retirarse de Gaza. Israel, a su vez, ha dicho que no aceptará un alto el fuego permanente hasta que las FDI hayan destruido a Hamas.

Anteriormente, Netanyahu informó al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa que Israel ha ofrecido 5 millones de NIS y un paso seguro fuera de Gaza para cualquier palestino que proporcione información al ejército sobre la ubicación de los rehenes.

Habló durante una reunión a puerta cerrada del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa antes del discurso en el Knesset.

"Dí la orden de aumentar la recompensa para aquellos que proporcionen información sobre los rehenes -5 millones de NIS por cada rehén, en lugar de 1 millón de NIS, y un paso seguro para el informante y su familia", dijo Netanyahu, según la fuente.

En sus comentarios públicos, Netanyahu explicó que Israel está dispuesto a hacer pequeños acuerdos mediante los cuales los captores recibirían recompensas monetarias y pasaje gratuito fuera de Gaza a cambio de liberar a los rehenes bajo su custodia.

Sin embargo, Netanyahu hizo hincapié en que las negociaciones aún estaban en curso y se estaba examinando la posibilidad de pequeños acuerdos.