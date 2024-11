La caída de Jabalya: ¿Cómo podría influir en un acuerdo de rehenes?

Jabalya, en el norte de la Franja de Gaza, se ha convertido en un símbolo de heroísmo para Hamas, y el IDF cree que la caída del campo de refugiados podría abrir la puerta para avanzar en un acuerdo de rehenes.

La División 162 del IDF ha interrumpido severamente los intentos de Hamas de reconstruir sus fuerzas en el norte de Gaza en los últimos dos meses.

Jabalya se ha convertido en un símbolo para Hamas, por lo que la restauración del Batallón Jabalya es una prioridad para el grupo terrorista. Se estima que aproximadamente 3,000 terroristas se reagruparon en el campamento.

La División 162 del IDF ejecutó una maniobra táctica que resultó en asediar Jabalya desde el sur y crear una barrera entre los terroristas de Hamas en la Ciudad de Gaza y los de Jabalya.

Los miles de terroristas se vieron con dos opciones: luchar hasta la muerte o rendirse a las tropas del IDF.

Hasta ahora, unos 1.200 terroristas han sido eliminados, y un número igual se han entregado a las FDI. Se cree que varios docenas han escapado hacia el sur a través de los cruces. Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 3 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

El desafío actual de las FDI es lidiar con el núcleo más endurecido de terroristas de Hamas, los "yihadistas", que se espera luchen hasta la última bala.

Las FDI también están aprendiendo lecciones de los recientes eventos en Jabalya y Beit Lahiya.

Cualquier edificio identificado como refugio de terroristas o explosivos es destruido, ya sea por ataques de la fuerza aérea, fuego de tanques o ingenieros de combate.

Las FDI están detectando una mayor acción por parte del núcleo endurecido de terroristas que permanecen en Jabalya. Esto involucra solo a unos pocos cientos de individuos, pero la lucha contra ellos es mucho más compleja.

Esfuerzos para tratar el tema de los rehenes

Las FDI creen que la caída final de Jabalya llevará a Hamas a una nueva era y, en última instancia, permitirá la renovación de los esfuerzos para los acuerdos de liberación de rehenes.

Por eso, el jefe de Mossad, David Barnea, el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, y el liderazgo militar han estado instando al ámbito político en los últimos días a aprovechar la situación emergente en el norte de Gaza para avanzar en los esfuerzos para la liberación de los 101 rehenes mantenidos por Hamas.