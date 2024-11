Alianza Hamás-Irán: Documentos capturados revelan décadas de financiación terrorista

Israel ha obtenido recibos y registros de transferencias de dinero de Irán a Hamas, totalizando decenas de millones de dólares anualmente durante las últimas dos décadas.

Los documentos cayeron en manos israelíes durante una maniobra en la Franja de Gaza y fueron recientemente publicados en un informe del Centro de Información e Inteligencia sobre Terrorismo Meir Amit.

Junto con el descubrimiento de estos documentos, los interrogatorios de terroristas de Hamas capturados durante la guerra han proporcionado a los investigadores del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) información adicional sobre el tema.

"Irán ha sido el principal soporte estratégico de Hamas desde 2014, proporcionando equipamiento militar y entrenamiento, así como ayuda financiera por cientos de millones de dólares para la dirección del movimiento y su ala militar. Figuras de alto rango de Hamas también han agradecido públicamente a Teherán por proporcionar armas que permiten ataques profundos en territorio israelí", declaró el informe.

Los documentos incautados por las tropas del IDF ofrecen una visión poco común de la extensión de la penetración de Irán en Hamas como parte de la construcción del "Eje de Resistencia" contra Israel.

UNA BANDERA IRANÍ aparece cerca de un misil durante un ejercicio militar en el que participaron unidades de defensa antiaérea de Irán en octubre. (credit: WEST ASIA NEWS AGENCY/REUTERS)

Además de apoyar los aspectos militares de las actividades de Hamas, los documentos revelan que la influencia iraní también se extendió al respaldo de otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza y al financiamiento de proyectos civiles, educativos y culturales en Gaza.

Los documentos también proporcionan nueva información sobre la participación de Irán en la preparación de Hamas para el ataque del 7 de octubre de 2023, incluyendo la coordinación con Hezbollah y la preparación de la organización terrorista con base en Gaza en el escenario libanés.

Los documentos también revelan el proceso estratégico de Irán para establecer una base y expandir su influencia sobre Hamas específicamente y la Franja de Gaza en general.

Este proceso parece haber sido llevado a cabo a través de una extensa financiación iraní, parte de la cual se destinó a programas civiles, fortalecimiento de la dimensión chiíta dentro de la sociedad suní en Gaza (la "chiitización"), e influencia en la toma de decisiones de Hamas mediante el control de recursos financieros y facilitación de importantes adquisiciones de armas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El informe revela registros de transferencias financieras que muestran que, por ejemplo, en 2019, Irán transfirió $42 millones a la ala militar de Hamas en Gaza, y en 2020, según los documentos incautados, se transfirieron $12 millones.

Uno de los documentos incautados resalta el alcance de la participación iraní en la asignación de fondos dentro de Hamas y cómo los líderes de Hamas buscaron reclamar una parte del dinero para ellos mismos.

"En la correspondencia entre Isma’il Haniyeh (Abu al-Abd) y Hajj Ramadan, Haniyeh expresó su gratitud por la transferencia de $5 millones al grupo terrorista y pidió a Hajj Ramadan instrucciones sobre la distribución de los fondos, insinuando la aprobación para recibir una parte del presupuesto", indicó el informe.

Los líderes iraníes de alto rango, liderados por el Líder Supremo Ali Khamenei, afirmaron que no estaban al tanto de antemano del momento del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, "Los documentos capturados no verifican el conocimiento de Irán sobre el momento, pero indican que Hamas coordinó con Irán durante aproximadamente dos años en preparación para una operación estratégica contra Israel, con los liderazgos de Hamas, Hezbollah e Irán preparándose tanto estratégica como tácticamente para un evento definitorio contra Israel", mencionó el informe.

Carta de Marwan Issa a Yahya Sinwar

El informe también señaló que "una carta enviada por Marwan Issa a Yahya Sinwar y Khalil al-Hayya, subdirector del buró político de Hamas en la Franja de Gaza, el 18 de diciembre de 2022, revela que se alcanzó un acuerdo entre Hamas e Irán para un presupuesto especial de $7 millones al mes durante todo el año para prepararse para un enfrentamiento con Israel. Se instruyó a Abu Osama (Khalil al-Hayya) para solicitar un pago anticipado inmediato de tres meses a los iraníes".

El documento también detalló extensamente el problema del contrabando de armas desde Irán hasta Gaza como parte de los preparativos para la campaña.

Entre otros detalles, mencionó que Hamas describió métodos para el contrabando de armas desde Yemen a través de una red de contrabandistas en los que confía plenamente e incluso hizo referencia a un acuerdo con los iraníes para llevar a cabo el contrabando a través de un submarino.