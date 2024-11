Imágenes satelitales revelan gran construcción de las FDI en la frontera con Siria

Las imágenes satelitales revelan que Israel ha comenzado un proyecto de construcción extenso a lo largo de la frontera que separa los Altos del Golán de Siria.

El proyecto comenzó a finales de septiembre e incluyó la construcción de una carretera a lo largo de la frontera. La ONU confirmó que durante la construcción, las FDI se extendieron hacia la zona desmilitarizada en violación del acuerdo de alto el fuego en el área.

Satellite Images Confirm Israeli Border Fortifications on Syria border Satellite images from @AP confirm last month’s reports of Israeli engineering efforts, including trench digging and road paving, within the buffer zone on the Syrian side of the Israel-Syria border. These… pic.twitter.com/1Aiv4yNCYT