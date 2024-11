Misil de Hezbolá impacta en área de Tel Aviv: daños en edificios y un autobús

Cinco personas resultaron heridas en el área de Ramat Gan en Israel central después de que un proyectil cruzara al territorio israelí desde Líbano, informó la Magen David Adom (MDA) el lunes por la noche.

Las FDI dijeron que se identificó un impacto, probablemente proveniente de escombros de una intercepción, mientras que el jefe del distrito de la policía contradecía más tarde esto, señalando que se había identificado un impacto directo de misil en la zona.

Más tarde, la municipalidad de Ramat Gan informó que una investigación realizada por los oficiales de seguridad en el lugar estableció que un misil había golpeado la zona.

En un informe posterior, las FDI declararon que, tras un examen en el sitio, los daños fueron causados por partes de un misil tras la intercepción. Un interceptor golpeó el misil de superficie a superficie a gran altura, rompiéndolo en varias piezas. Como resultado, partes del misil golpearon el suelo, causando daños y heridas a civiles.

MDA informó que estaban trasladando a una mujer de 54 años en estado grave, tres personas en condición moderada y una persona que había sufrido heridas leves al Centro Médico Rabin-Beilinson en el Campus de Petah Tikva.

La Policía de Israel declaró que el impacto causó daños en varios edificios y en un autobús vacío cercano.

Paramédicos del Magen David Adom en el lugar donde se informó de un impacto en el centro de Israel. 18 de noviembre de 2024 (credit: MAGEN DAVID ADOM)

La Policía afirmó que las fuerzas del Distrito de Tel Aviv llevaron a cabo búsquedas para descartar la posibilidad de personas atrapadas.

3 פצועים קל ברמת גן מנפילת שברי יירוט, שרפה פרצה במקום@galdjerassi pic.twitter.com/R5XuV1vkEK — גלצ (@GLZRadio) November 18, 2024

Los paramédicos de United Hatzalah contaron desde la escena: "Brindamos asistencia a una mujer de 54 años en estado grave, a tres personas en condición moderada y a varias personas levemente heridas." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Las víctimas sufrieron heridas, cortes y contusiones debido a fragmentos de vidrio de las ventanas que se rompieron como resultado del impacto directo. Algunos de los heridos fueron evacuados en ambulancias de United Hatzalah que llegaron a la escena", dijeron, añadiendo que los equipos de United Hatzalah estaban cuidando a aquellos que sufrían de ansiedad.

A partir de las 8:45 p.m. hora local, sonaron múltiples sirenas de cohetes en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv.

Infiltración de drones en el norte

Poco después de que sonaran las sirenas en el centro de Israel, se activaron alertas de intrusión de aeronaves hostiles en la zona de Haifa. Posteriormente, el ejército señaló que había interceptado un dron que había ingresado al territorio israelí desde Líbano.

Más tarde, se activaron alertas de intrusión de aeronaves hostiles en Eilat, las cuales el IDF más tarde dijo que eran una falsa alarma.

Esta es una historia en desarrollo.