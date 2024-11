Fallas en la defensa israelí ante el impacto de un misil de Hezbolá en Ramat Gan

¿Cómo y por qué logró Hezbolá golpear Ramat Gan el lunes por la noche?

¿Y por qué las FDI primero dijeron que habían derribado el misil balístico de Hezbollah, solo para que la policía los contradiga, y luego para que el ejército emitiera un mensaje modificado que indicara que tanto las FDI como la policía tenían parte de la historia correcta?

Poco antes de las 9 p.m. del lunes, Hezbollah disparó un misil balístico hacia el área de Tel Aviv.

La Cúpula de Hierro generalmente no es capaz de derribar misiles balísticos debido a su velocidad y trayectoria diferente de los cohetes más baratos de Hezbollah.

Alternativamente, los sistemas de defensa de misiles David's Sling y Arrow 2 y 3 son capaces de derribar diferentes tipos de misiles balísticos, con David's Sling enfocado en misiles de alcance medio y los sistemas Arrow capaces de derribar misiles de largo alcance en la atmósfera.

Las FDI dispararon interceptores para destruir el misil balístico, alcanzándolo a una altura de alrededor de 12 km. en el cielo. Por lo tanto, el ejército tenía razón al decir que alcanzó el misil de Hezbollah.

Sin embargo, también dijeron que algunos fragmentos del misil cayeron en Ramat Gan causando algunos daños. Esto no fue del todo correcto.

La policía que estaba en el lugar vio que una gran parte del misil balístico aún intacto aterrizó en un autobús en Ramat Gan, causando una explosión e incendios, y lesionando a personas cercanas. Basándose en la gran cantidad que quedaba del misil, concluyeron que no había sido derribado. También tenían razón en parte. Lo que ocurrió fue que el interceptor israelí alcanzó el misil balístico, pero por razones que se están investigando, no lo hizo explotar como estaba diseñado.

En cambio, una pequeña parte del misil explotó, pero una parte más grande simplemente se separó del resto, lo que hizo que cayera relativamente recto y a gran velocidad desde el punto de impacto de 12 kilómetros.

El hecho de que gran parte del misil se mantuviera entero fue parte de por qué el daño fue mucho mayor de lo habitual, y más grande de lo que habría sido si lo que hubiera caído del cielo hubieran sido simplemente piezas más pequeñas de metralla.

En el otro lado de la moneda, debido a que el misil balístico fue cortado por la mitad, tampoco tuvo el impacto destructivo completo que habría tenido si no hubiera sido derribado en absoluto.

En general, las FDI quisieron presentar este incidente ampliamente como un éxito porque el misil fue alcanzado.

Pero a medida que más personas mueren o resultan heridas y ocurre más adentro de las fronteras del país, las preguntas sobre cuánto tiempo y con qué competencia los sistemas de defensa aérea pueden proteger al público también se harán más fuertes.