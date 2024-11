¿Desarrolló Netanyahu un plan para atacar el programa nuclear iraní?

Los discursos públicos y clasificados, pero parcialmente filtrados, del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en el Knesset el lunes podrían haber señalado un importante cambio en la doctrina sobre cómo manejar el programa nuclear de Irán.

Lo sorprendente de este cambio es que podría ser mucho más agresivo que en el pasado, aunque todas las acciones más recientes del primer ministro contra Teherán parecían señalar el máximo de la moderación.

Para decirlo claramente, el 19 de abril y el 26 de octubre, tuvo dos oportunidades doradas e inéditas para atacar y destruir el programa nuclear de la República Islámica y pasó ambas veces.

Curiosamente, el lunes se atribuyó públicamente el mérito de no atacar el programa nuclear, aunque fácilmente podría haber culpado la decisión a la presión de EE. UU.

Obviamente, la presión de Estados Unidos para no atacar el programa nuclear de Irán fue una de las razones clave por las que Netanyahu limitó los contraataques de Israel (después de que Irán había disparado alrededor de 300 misiles balísticos, 170 drones y docenas de misiles de crucero contra Israel en el transcurso de sus dos ataques a Israel en abril y octubre).

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, observa una maqueta de una instalación nuclear, en Teherán, Irán, 11 de junio de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Pero ese no es el punto.

Posible atacar el programa nuclear de Irán

El punto es que él se sintió cómodo tomando la responsabilidad por esa decisión, al mismo tiempo que dijo que exploraría seriamente la posibilidad de atacar el programa nuclear de la República Islámica en un futuro cercano una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en dos meses.

Además, dijo que consideraría atacar directamente a Irán una vez que Trump estuviera en el cargo, a pesar de contradecir la inteligencia militar israelí al afirmar que Irán está lejos de descubrir cómo entregar un arma nuclear.

Esta última afirmación finalmente también explica por qué Netanyahu ha estado mayormente en silencio mientras Teherán continúa día tras día y mes tras mes enriqueciendo más cantidades de uranio hasta niveles del 60%, y restringiendo más a los inspectores nucleares de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU para que no puedan verificar el programa nuclear.

Netanyahu simplemente no se siente amenazado aún. No le gusta el progreso del uranio de Irán ni su progreso más evidente en ocultarlo al OIEA.

Sin embargo, mientras la República Islámica no pueda entregar un arma nuclear en cualquier lugar cerca de Israel y no esté cerca de esa capacidad, él no necesita preocuparse.

Si todo lo anterior es verdad, ¿por qué parece que ha cambiado a una estrategia potencialmente más agresiva? En primer lugar, lo dijo él mismo: específicamente mencionó que hablaría sobre aspectos concretos de un posible ataque al programa nuclear de Irán con Trump.

Pero también sigue la tendencia de un Netanyahu cambiado en su enfoque de usar la fuerza a lo largo de esta guerra. Todas las indicaciones sugerían que desde 1996-1999 y desde 2009-2023, Netanyahu hablaba con dureza, pero era extraordinariamente cuidadoso al usar la fuerza y movimientos militares dramáticos e impredecibles.

Hasta la invasión de Hamas el 7 de octubre, Netanyahu se negó una y otra vez a permitir una invasión profunda de Gaza o Líbano. Quería evitar las guerras grandes a toda costa.

Pero desde entonces, ha visto a las fuerzas de Israel derrotar completamente en términos militares a las 24 batallones de Hamas y a la mayoría de las principales armas y líderes de Hezbollah. Cada una de sus victorias militares en Gaza y Líbano eventualmente condujo a movimientos militares más arriesgados en Gaza y Líbano, los cuales nuevamente en su mayoría han dado resultado.

Del mismo modo, con respecto a Irán, su primer contraataque el 19 de abril fue relativamente pequeño. Su siguiente contraataque a Teherán el 26 de octubre ya fue mucho más grande.

Después del primer contraataque, la mayoría de lo que Israel había hecho se mantuvo relativamente en silencio. Después del segundo ataque, todo se reveló abiertamente.

Aquellos que observan a Netanyahu el 6 de octubre de 2023 concluirían que tiene miedo de atacar el programa nuclear de Irán y el hecho de que no lo haya hecho como primer ministro en más de 18 años y durante dos oportunidades doradas este año, muestra que nada ha cambiado.

Sus hechos de apoyo serían que Israel no realizó un ataque al programa nuclear a pesar de la legitimidad sin precedentes para golpear a Irán en abril y octubre de este año, debido a que Teherán en sí mismo golpeó abierta, directa y masivamente a Israel.

Además, la amenaza de contraataques de Hamas y Hezbollah contra Israel es la más débil en 18 años; y la Fuerza Aérea de Israel en realidad superó a la defensa aérea de Irán en lugar de solo estimar que podría hacerlo.

Pero después de la invasión de Gaza y de los ataques de Hezbollah, Netanyahu ha demostrado que su inicial vacilación para actuar puede transformarse en una confianza bastante robusta a medida que tiene éxito.

Paradójicamente, lo que parecían ataques exitosos débiles y pequeños contra Irán, podrían hacerlo mucho más propenso a intentar un ataque grandioso para eliminar el programa nuclear de una vez por todas, precisamente porque, aunque pequeños, los ataques directos a Irán, que tal vez nunca hubiera intentado sin esta guerra, tuvieron éxito.

Añade a esto que se siente liberado en cuanto a lo que puede hacer militar y diplomáticamente con la llegada al poder de Trump en EE. UU., y después de 18 años en el poder, puede que finalmente se alineen los astros para que Netanyahu dé la orden contra el programa nuclear de Teherán.