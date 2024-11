Israel recurre a Ucrania para obtener experiencia en drones

En un cambio significativo, las empresas israelíes ahora están en conversaciones con el sector de defensa de Ucrania para hacer frente a la creciente amenaza de los drones iraníes. Esta colaboración marca un importante cambio en la postura anterior de Israel de ignorar en gran medida las advertencias de Ucrania sobre los drones iraníes. Un año de ataques intensificados lanzados desde Líbano, Gaza, Siria, Yemen, Irak e Irán mismo ha revelado una necesidad crítica de soluciones de defensa aérea sólidas y adaptables.

La industria de defensa de Ucrania se ha convertido en un centro global de innovación en drones, con más de 200 empresas de drones y casi tres años de experiencia en tiempos de guerra. Esta experiencia está generando un interés creciente de empresas occidentales, con algunas entidades privadas incluso estableciendo presencia en Ucrania.

Desde principios de 2024, Ucrania ha resistido más de 7,000 ataques de drones rusos, incluidos 2,000 solo en octubre de 2024. En comparación, Israel ha reportado 1,300 ataques de drones en múltiples frentes desde el 7 de octubre de 2023.

A principios de esta semana, un dron lanzado desde Líbano impactó en una guardería cerca de Haifa sin que se reportaran heridos. Meses antes, en julio, un dron cargado de explosivos lanzado por los hutíes respaldados por Irán en Yemen impactó en un edificio de apartamentos en Tel Aviv, matando a un hombre de 50 años. El ejército israelí reconoció que el dron fue identificado pero no fue interceptado debido a un error humano.

Ahora, en lo que podría ser un punto de inflexión, compañías israelíes están explorando activamente asociaciones con Ucrania para aprovechar la experiencia y tecnologías de vanguardia en drones del país. Israel parece reconocer el potencial estratégico y económico de esta alianza para hacer frente a uno de los desafíos de seguridad más apremiantes en la actualidad.

El humo se eleva en el cielo de la ciudad tras el ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 25 de noviembre 2023. (credit: REUTERS/GLEB GARANICH)

Israel espera aprovechar la experiencia de Ucrania

Un investigador de drones en el ejército israelí, que pidió permanecer en el anonimato, le dijo a The Media Line que la amplia experiencia en campo de batalla de Ucrania con drones ofrece una ventaja única que Israel espera aprovechar.

"Una de las cosas más importantes en este campo es la experiencia real. Es relevante para cada aspecto de la guerra, pero particularmente para este", dijo la fuente. "Ucrania es el campo de batalla de drones más activo en la historia, nunca ha habido una concentración tan grande de drones en un conflicto. Esto hace que su conocimiento sea extremadamente relevante para nosotros".

La fuente señaló que los ucranianos han desarrollado formas para que sus drones puedan evitar la interferencia del GPS.

"Esta es una experiencia invaluable en el mundo real que nadie más tiene hasta ahora, y es algo de lo que Israel podría beneficiarse enormemente, especialmente considerando las crecientes amenazas de drones a las que nos enfrentamos en múltiples frentes", dijo la fuente.

El analista de defensa Ian Matveev dijo que el ejército ucraniano es muy buscado por su experiencia en el campo de los vehículos aéreos no tripulados (UAV).

"Diría que cuando se trata de trabajar con UAV y contra ellos, el ejército ucraniano actualmente es el número uno en el mundo, con el ejército ruso siendo el número dos", dijo Matveev a The Media Line.

Agregó que Ucrania puede enseñar a Israel a contrarrestar eficientemente los ataques de drones kamikaze en sus ciudades y a utilizar drones con vista en primera persona en el campo de batalla. "Es probable que Ucrania esté interesada en adquirir experiencia en la construcción de sistemas de guerra electrónica y otros componentes electrónicos importantes, además de aprender de las capacidades de defensa aérea de Israel en general", añadió. "Ambos países enfrentan ataques masivos de municiones baratas e imprecisas y están manejando estos desafíos con confianza. Claramente hay mucho de qué discutir en este campo".

La fuente militar israelí anónima dijo que Israel y Ucrania se enfrentan a los mismos drones en el campo de batalla: drones kamikaze explosivos desarrollados por la empresa iraní Shahed Aviation Industries.

"Shahed es una amplia familia de drones; algunos son más antiguos, mientras que otros se actualizan continuamente", dijo la fuente. "Básicamente, es la misma amenaza con la que estamos lidiando, pero cada usuario la modifica ligeramente para adaptarla a sus propósitos. Por ejemplo, los drones desplegados por enemigos más lejanos podrían llevar menos carga explosiva y más combustible para extender su alcance, mientras que otros podrían modificar los sistemas de control para diferentes necesidades operativas."

Explicó que los drones representan una amenaza más compleja que los cohetes porque no siguen una trayectoria predecible. "Incluso cuando los detectamos, no siempre podemos predecir exactamente dónde caerán", dijo. "Nuestro enfoque general es activar alarmas en todas partes donde un dron podría ir, para errar por precaución. Es por eso que un solo dron puede activar alarmas en una amplia área, estamos tratando de ser extra seguros."

Señaló que una colaboración con Ucrania podría ayudar a Israel a comprender mejor las tácticas de drones.

Tal colaboración no sería una alianza militar formal, dijo la fuente. "Esta cooperación es más una relación de conocimiento-económica", explicó. "A menudo, tales relaciones pueden llevar a una cooperación más profunda. Por ejemplo, antes de tener una relación pública con los Emiratos Árabes Unidos, ya teníamos intercambios de tecnología y conocimiento a nivel encubierto. Podría ser similar aquí. Incluso si es solo una cooperación tecnológica ahora, podría llevar a algo mucho más profundo en el futuro".

Sin embargo, Matveev se mostró escéptico sobre las implicaciones más amplias de una relación de intercambio de conocimientos entre Israel y Ucrania. "Es poco probable que esta cooperación pueda ser llamada el comienzo de una alianza", dijo.

Queda por verse en qué medida la cooperación entre los dos países fortalecerá las defensas de cada país. "El intercambio de conocimientos es genial, pero la guerra requiere recursos y armamento específico", dijo Matveev. "Si comenzamos a ver el suministro de drones u otro equipo moviéndose en cualquier dirección, eso será un fortalecimiento real de capacidades. Hasta ahora, no hay información que sugiera que eso esté sucediendo".