Líderes de Hamás y Fatah amenazan con desatar conflictos en cárceles israelíes

El Comisionado del Servicio Penitenciario de Israel (IPS), Kobi Yaakobi, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Knesset que un alto funcionario de Hamas en prisión amenazó con una guerra dentro de las cárceles israelíes.

Yaakobi dijo que un alto funcionario de Hamas encarcelado le dijo: "Terminarás la guerra afuera; nosotros la comenzaremos en la cárcel".

También afirmó que un alto funcionario de Fatah le dijo a Yaakobi: "Celebraremos nuestro Día de la Independencia dentro de la cárcel".

Durante la sesión de la Knesset, Yaakobi dijo: "Estas citas resuenan conmigo, y me estoy preparando con los medios y preparando al equipo en consecuencia".

Yaakobi se convirtió en el nuevo jefe del Servicio Penitenciario de Israel en mayo de 2024, y su nombramiento fue aprobado por el gobierno.

El jefe del Servicio de Prisiones de Israel, Kobi Yaakobi, asiste a una reunión del comité de Seguridad Nacional en la Knesset, el parlamento israelí, el 20 de noviembre de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

En una entrevista con Maariv el miércoles, Yaakobi enfatizó el papel crítico del IPS en salvaguardar la seguridad pública, refiriéndose a las prisiones de seguridad como "el octavo frente de Israel".

"El servicio penitenciario debe contar con una inteligencia sólida", declaró Yaakobi. "Poseemos el potencial para mejorar significativamente tanto la seguridad como la prevención del delito, impactando directamente en la seguridad pública más allá de los muros de la prisión."

Las prisiones como el 'octavo frente de Israel'

Yaakobi expresó preocupaciones sobre la infiltración de personal por parte de organizaciones criminales y terroristas, solicitando medidas preventivas rigurosas. "Las prominentes organizaciones del crimen intentan infiltrarse en nuestras filas", dijo. "Por eso, las pruebas del polígrafo son esenciales." Además, reveló el despido de varios miembros del personal involucrados en el contrabando.

Centrándose en las amenazas planteadas por los prisioneros de seguridad, Yaakobi caracterizó la situación como similar a otros frentes importantes que enfrenta Israel. "Este es un frente activo y existente", explicó. "Lo llamamos el 'octavo frente', junto con Líbano, Irán e Iraq. Estamos adaptando el liderazgo y desarrollando herramientas ofensivas para enfrentarlo."

Yaakobi también abordó los esfuerzos de coordinación de inteligencia. "Estamos confiscando cientos de armas e interceptando innumerables conspiraciones", señaló. La inteligencia compartida por la IPS y Shin Bet ha revelado numerosas conspiraciones para dañar a los miembros del personal. "Estas amenazas siguen siendo muy reales", advirtió Yaakobi, solicitando fondos adecuados para fortalecer las capacidades de inteligencia.