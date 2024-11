La CPI emite órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por "crímenes de guerra" en Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto para el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Yoav Gallant el jueves, anunció la corte en X/Twitter.

"La Cámara Preliminar I de la CPI rechaza los desafíos del Estado de Israel a la jurisdicción y emite órdenes de arresto para Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant", decía la publicación.

La CPI dijo que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant cometieron el crimen de guerra del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

La corte afirma que encontró motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant privaron conscientemente a la población civil de Gaza de suministros esenciales, incluidos alimentos, agua, combustible y ayuda médica, en violación del derecho internacional humanitario.

Estas acciones presuntamente crearon condiciones que ponen en peligro la vida, lo que llevó a la muerte de civiles por desnutrición y deshidratación. La interrupción de suministros médicos también resultó en sufrimiento extremo, incluyendo cirugías realizadas sin anestesia.

La CPI dice haber encontrado que las decisiones de permitir ayuda humanitaria limitada muchas veces eran condicionales y "no tomadas para cumplir con las obligaciones de Israel bajo el derecho humanitario internacional o para garantizar que la población civil en Gaza fuera adecuadamente abastecida". Más bien, estas decisiones eran una respuesta a la presión internacional y a las solicitudes de Estados Unidos, dijo el tribunal.

La CPI subrayó que, ya fueran condicionales o no, "los incrementos en la asistencia humanitaria no eran suficientes para mejorar el acceso de la población a bienes esenciales".

Según el tribunal, hay "motivos razonables" para creer que no había una necesidad militar clara u otra justificación bajo el derecho internacional para justificar restricciones a las operaciones de socorro humanitario.

La Oficina del Primer Ministro respondió a las órdenes, calificando la decisión de antisemita.

"La decisión antisemita de la Corte Penal Internacional es equivalente a un juicio de Dreyfus de la época moderna, y terminará de la misma manera", dijo la Oficina del Primer Ministro.

"Israel rechaza vehementemente las acciones y acusaciones absurdas y falsas en su contra por parte de la Corte Penal Internacional, un cuerpo político sesgado y discriminatorio".

La Oficina del Primer Ministro también dijo que la decisión fue tomada por "un fiscal jefe corrupto intentando salvarse de graves acusaciones de acoso sexual, y por jueces parciales motivados por un odio antisemita hacia Israel", acusando al fiscal Karim Khan de mentir a los senadores estadounidenses al decir que no "actuaría contra Israel antes de visitar" Israel.

"Ninguna decisión anti-Israel impedirá que el Estado de Israel defienda a sus ciudadanos", agregó la Oficina del Primer Ministro, diciendo que el primer ministro "no se doblegará ante la presión, no se dejará intimidar y no se retirará hasta que se logren todos los objetivos de guerra establecidos por Israel al inicio de la campaña".

Esto significa que ni Netanyahu ni Gallant pueden viajar a ninguno de los 120 países que son parte del Estatuto de Roma.

Mientras que las órdenes de arresto fueron clasificadas como "secretas" para "proteger a los testigos y salvaguardar la realización de las investigaciones", el tribunal liberó la información porque, según dijo, "parece que se está llevando a cabo una conducta similar a la abordada en la orden de arresto".

El tribunal también dijo que sería en el mejor interés de las víctimas y familias que se les informara de la existencia de la orden de arresto.

Además, el tribunal emitió una orden de arresto para el líder de Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, también conocido como Mohammed Deif.

La Fiscalía inicialmente presentó solicitudes de orden de arresto para otros dos líderes senior de Hamas, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar. Tras la confirmación de sus muertes, la Cámara concedió la retirada de las solicitudes el 9 de agosto de 2024 y el 25 de octubre de 2024, respectivamente.

Respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría reuniendo información con respecto a su supuesta muerte. El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, refiriéndose a la información de las autoridades israelíes y palestinas, notificó a la Cámara que no está en posición de determinar si Deif ha sido asesinado o sigue vivo. Por lo tanto, la Cámara emite la presente orden de arresto.

Notablemente, tanto Israel como Hamas han confirmado el asesinato de Deif.

Objeciones de Israel

Israel presentó una objeción oficial ante la CPI con respecto a la legalidad de la solicitud de la fiscal para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant en septiembre.

Israel afirmó que la corte no tiene autoridad para discutir la queja palestina en su contra, lo que recientemente llevó a la solicitud de la fiscal para emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de defensa.

Estas afirmaciones fueron rechazadas en la fase previa al juicio, con la sala señalando que "no se necesita la aceptación por parte de Israel de la jurisdicción de la Corte, ya que la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, según lo determinado por la Sala de Primera Instancia I en una composición anterior".

La corte también afirmó que "la Fiscalía notificó a Israel del inicio de una investigación en 2021. En ese momento, a pesar de una solicitud de aclaración por parte de la Fiscalía, Israel optó por no presentar ninguna solicitud de aplazamiento de la investigación", rechazando la segunda objeción de Israel.

Anna Barsky contribuyó a este informe.