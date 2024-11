EE.UU. veta resolución de la ONU sobre la guerra en Gaza

Estados Unidos vetó el miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza.

Washington dejó claro que solo apoyaría una resolución que exigiera explícitamente la liberación inmediata de los rehenes, dijo el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood.

El consejo de 15 miembros votó sobre una resolución presentada por 10 miembros no permanentes que pedía un "alto al fuego inmediato, incondicional y permanente" en el conflicto de 13 meses y exigía de manera separada la liberación de los rehenes.

Solo Estados Unidos votó en contra, utilizando su veto como miembro permanente del consejo para bloquear la resolución.

"Un fin duradero a la guerra debe venir con la liberación de los rehenes", dijo Wood. "Estos dos objetivos urgentes están inexorablemente vinculados. Esta resolución abandonó esa necesidad, y por esa razón, Estados Unidos no pudo apoyarla".

Estados Unidos había buscado un compromiso, pero el texto de la resolución propuesta habría enviado un "mensaje peligroso" a Hamas de que "no hay necesidad de regresar a la mesa de negociaciones", dijo.

La respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel a la masacre del 7 de octubre ha causado la muerte de casi 44,000 personas y ha desplazado a la mayoría de la población del enclave, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás.

Los miembros del Consejo de Seguridad criticaron a Estados Unidos por bloquear la resolución presentada por sus 10 miembros electos: Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza.

"Es profundamente lamentable que debido al uso del veto, este consejo una vez más haya fallado en cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales", dijo la embajadora de Malta en la ONU, Vanessa Frazier.

El texto de la resolución "de ninguna manera era maximalista", dijo.

"Representaba el mínimo necesario para comenzar a abordar la desesperada situación en el terreno", agregó.

Expertos en seguridad alimentaria han advertido que la hambruna es inminente entre los gazatíes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dejará el cargo el 20 de enero, ha ofrecido un fuerte respaldo diplomático a Israel y ha seguido proporcionándole armas mientras intentaba sin éxito mediar un acuerdo de alto el fuego que permitiera la liberación de rehenes a cambio de prisioneros de seguridad palestinos detenidos por Israel.

Después de bloquear resoluciones anteriores sobre Gaza, Washington se abstuvo de votar en marzo en una resolución que permitió que una resolución que exigía un alto el fuego inmediato fuera aprobada.

Un funcionario de alto rango de EE. UU. dijo que Gran Bretaña había presentado un nuevo lenguaje en la resolución que EE. UU. habría apoyado como un compromiso, pero fue rechazado por los miembros electos.

Algunos miembros estaban más interesados en provocar un veto de EE. UU. que en llegar a un compromiso sobre la resolución, dijo el funcionario, acusando a Rusia y China de alentar a esos miembros.

Francia

El embajador francés en la ONU, Nicolas de Rivière, dijo que la resolución rechazada por EE. UU. exigía "muy firmemente" la liberación de rehenes.

"Francia todavía tiene dos rehenes en Gaza, y lamentamos profundamente que el Consejo de Seguridad no haya podido formular esta demanda", dijo.

El embajador chino en la ONU, Fu Cong, dijo que cada vez que EE. UU. ejercía su veto para proteger a Israel, el número de personas asesinadas en Gaza aumentaba constantemente.

"¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que se despierten de su falso letargo?", preguntó. "Insistir en establecer una condición previa para un alto el fuego es equivalente a dar luz verde para continuar la guerra y tolerar la continua matanza".

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo que el texto no era una resolución por la paz, sino más bien "una resolución para apaciguar" a Hamás.

"La historia recordará quién estuvo del lado de los rehenes y quién los abandonó", dijo.