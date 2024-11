Comité de Investigación Civil revelará hallazgos sobre la masacre del 7 de octubre

Ante los informes sobre el plan del gobierno de establecer su propio comité de investigación política sobre el desastre del 7 de octubre, el Comité de Investigación Civil (sondeo civil no oficial) anunció el jueves que dará a conocer sus hallazgos preliminares el próximo martes.

Según los informes, establecer una investigación gubernamental impediría que otros organismos, incluido el Comité de Investigación Civil, realicen sus propias investigaciones.

Además, el jueves por la mañana, el comité envió solicitudes de respuestas a más de 120 altos funcionarios políticos y militares como parte de su preparación para publicar un informe completo y altamente crítico.

Entre los abordados se encuentran el primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, y los líderes de las agencias de seguridad de Israel, incluido el jefe de Shin Bet, Ronen Bar. También se les ha pedido que respondan a los ex primeros ministros Yair Lapid y Naftali Bennett, así como a la ministra de Transporte Miri Regev.

Otras figuras clave incluyen al ex ministro de Defensa Yoav Gallant, al jefe del Consejo de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi y al ex jefe de Inteligencia de las FDI Aharon Haliva. También se contactó a altos mandos militares del Comando Sur y de la División de Gaza, al ex comisionado de policía Yaakov Shabtai y al ex jefe del Mossad Yossi Cohen.

UNA CASA DESTRUIDA después de que los terroristas de Hamás se infiltraran en el kibutz Be'eri y otras comunidades el 7 de octubre: aunque la mayoría de los judíos estadounidenses tenían algún conocimiento de estos lugares, muchos nunca los olvidarán ahora. (credit: EDI ISRAEL/FLASH90)

La lista se extiende hasta el jefe del Consejo de Seguridad Nacional Yaakov Amidror, a los ex ministros de Defensa Benny Gantz y Moshe “Bogie” Ya’alon, y al ex jefe de las FDI Gadi Eisenkot.

Reconsiderar la decisión

Ofer Rosenbaum, presidente del secretariado del comité, declaró: "Hacemos un llamado a los funcionarios electos para que reconsideren su decisión de formar un comité de investigación política y respondan a las numerosas afirmaciones presentadas al Comité de Investigación Civil".

El Comité de Investigación Civil, formado por iniciativa de las familias de las víctimas de la masacre del 7 de octubre, enfatizó que sus hallazgos abordan decisiones críticas que llevaron al devastador ataque de Hamas y examinan cómo los sistemas estatales gestionaron la crisis el 7 de octubre.