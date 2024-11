"Como animales en un zoológico": Rehén liberado narra el horror vivido

El rehén liberado, Ofir Engel, reveló el maltrato y abuso al que los terroristas de Hamas lo sometieron a él y a la familia de su novia el 7 de octubre, cuando fueron capturados en Gaza, en una entrevista con el Jewish News Syndicate publicada el jueves.

Engel, quien ahora tiene 19 años, fue secuestrado del Kibbutz Beeri el 7 de octubre, donde estaba celebrando Simchat Torah con su novia Yuval Sharabi y su familia. Estaban durmiendo a las 6:30 de la mañana cuando las sirenas de cohetes los despertaron. Tenía 17 años en ese momento en que Hamas lo secuestró.

"Pero las [sirenas] no pararon", dijo Engel a JNS. "Después de dos horas y media, los amigos comenzaron a enviar mensajes aterradores sobre escuchar terroristas afuera de sus casas y rogando que llegara el ejército".

Al darse cuenta lentamente de la gravedad de la situación, Engel leyó las noticias sobre los terroristas invasores, enterándose de la masacre en curso a través de sobrevivientes y testigos. Los terroristas pronto llegarían a la casa de los Sharabi.

"Después de seis horas, escuchamos un fuerte 'boom' proveniente de la entrada de la casa. Escuchamos a terroristas merodeando adentro mientras todos estábamos todavía en la habitación segura", recordó. "Unos minutos después, intentaron abrir la puerta de la habitación. El padre de Yuval, Yossi, la estaba manteniendo cerrada. Pero no pudo vencer a los tres terroristas que la empujaban para abrirla".

Cuando los terroristas finalmente lograron entrar a la habitación segura, Engel dijo que lo primero que hicieron fue dispararle al perro de la familia. Ofir Engel, liberado tras ser rehén de los terroristas de Hamás en Gaza, asiste a una rueda de prensa para los medios de comunicación extranjeros en el kibutz Be'eri, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, 20 de diciembre de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

"Ingresaron armados. Lo primero que hicieron fue dispararle al perro de Yuval. Luego apuntaron sus armas hacia nosotros", describió. "Nos hicieron sentarnos afuera en el pasto con los vecinos, la familia Shani. Había humo por todas partes, al igual que el olor a pólvora".

Posteriormente, la familia fue llevada a Gaza donde estuvieron cautivos.

"Pusieron al padre de Yuval adentro. Yuval y yo estábamos tomados de la mano. Al principio, nos metieron a ambos adentro, pero luego le señalaron a ella que saliera. En su lugar, pusieron a Amit Shani, el hijo joven del vecino, adentro, y nos fuimos conduciendo a toda velocidad", dijo Engel. "La última imagen que tuve de Yuval y toda su familia, aparte de su padre, fue verlos al lado de la carretera rodeados por dos terroristas armados mientras nos alejábamos. Estaba seguro de que habían sido secuestrados o asesinados ese día".

Después de llegar a Gaza, los terroristas los interrogaron sobre su origen, servicio militar y edad, dijo Engel. Más tarde, los civiles serían invitados a observar y reírse de ellos.

"Uno de los terroristas llamó a sus amigos y familiares, incluso a su madre, para que vinieran a observarnos. Se veían muy felices, riendo y sonriendo. Nos sentimos como animales en un zoológico", dijo. "Por la noche, nos trasladaron a otra casa. Allí, dormimos en un sofá con ocho terroristas armados que nos gritaban en árabe. Parecía que nos odiaban y estaban listos para dispararnos en la cabeza en cualquier momento".

Durante 26 días, Engel permaneció como rehén en esa casa, teniendo que pedir permiso para ir al baño y sin que se le permitiera ponerse de pie.

"Dormíamos en colchones en el suelo. Nos daban dos trozos de pan al día, queso, carne enlatada y un cuarto de botella de agua", relató. "También nos dieron cartas y jugábamos desde la mañana hasta la noche. A veces, incluso jugábamos con los terroristas. Pero nunca los dejamos ganar. No queríamos hacerles sentir que nos estaban venciendo en algo".

Engel explicó que después de 26 días, él y otros dos rehenes fueron trasladados a la casa de un comandante de Hamas.

"Él era un hombre muy malo. No nos dejaba hablar en absoluto. Nos encerraba en una habitación y nos decía constantemente que moriríamos en Gaza", dijo Engel.

Alrededor de 14 días después, llegaron terroristas para grabar dos videos de los tres rehenes. Engel declaró que les ordenaron decir que Hamas los estaba cuidando, alimentando y que Israel debía hacer un trato por su liberación.

En el segundo video, a Engel y a los demás se les dijo que dijeran que solo les dieron tres dátiles y medio vaso de agua, y que no podían sobrevivir así.

"Pensamos que era algo bueno. Creíamos que publicarían los videos y nuestras familias sabrían que estábamos vivos", dijo Engel. "Pero nunca los publicaron".

Un poco más de una semana después, Engel describió cómo llegaron terroristas exigiendo que escribieran cartas de despedida a sus seres queridos, diciéndoles que iban a morir.

"Le escribí a Yuval, a mi familia, a mis amigos", dijo Engel. "Escribí una página entera, quizás más. Fue aterrador porque llegaban y decían algo así y no podías saber si era verdad. Nos decíamos a nosotros mismos que si nos pedían que escribiéramos las cartas, probablemente era verdad. Escribimos con miedo; nos fuimos a dormir aterrorizados; y nos dimos cuenta a la mañana siguiente de que no era real, que nos habían vuelto a mentir. El miedo seguía creciendo y cada día que pasaba, teníamos menos comida".

Unos días después, en el día 53 de cautiverio, los tres rehenes fueron trasladados por tercera vez.

"Era de noche y oscuro. No podíamos ver mucho. De repente, en medio de la calle, separaron a Sharabi de nosotros y se lo llevaron. Fue la última vez que lo vi; ni siquiera pudimos despedirnos", dijo Engel. "En cautiverio, me sentía constantemente asustado, porque en cualquier momento esos terroristas que me odiaban podrían haberme matado. Yossi [Sharabi] era como un padre. Siempre ayudaba y nos daba esperanza. Siempre decía que saldríamos adelante. No sé qué habría hecho sin él".

Los llevaron a un edificio y les dijeron que regresarían a Israel, pero en ese momento no creían a los terroristas.

Después de una espera, los trasladaron a un vehículo con dos mujeres vestidas con ropas islámicas.

"Nos llevaron desde allí en coche con dos mujeres vestidas con jalabiyas a las que asumimos que eran árabes. Pero de repente, una de ellas susurró en hebreo, '¿Hablas inglés?'. Me quedé en shock. No respondí. Ella preguntó de nuevo y dije 'sí'. Explicó que también eran cautivas y que teníamos que estar callados", relató.

Las dos mujeres eran Moran Stella Yanai y Raya Rotem, quienes ahora están libres de Hamas.

En lugar de ser llevadas directamente al equipo de la Cruz Roja, fueron llevadas a una casa con más rehenes femeninas.

"En esa casa, había muchos terroristas, pero eran mucho más amables", dijo Engel. "Nos dieron muchas pitas, bebidas y dulces. Querían que nos fuéramos con buenos sentimientos y dijéramos que nos trataron bien, pero no fue así".

"Nos quedamos allí hasta la mañana cuando nos trasladaron a lo que sería nuestro último lugar antes de entregarnos a la Cruz Roja. Nos dijeron que la confirmación de Israel llegaría a las 6 p.m. Mientras tanto, llegaron más rehenes, incluidos Itay Regev, Liam Or y Liat Atzili. Los recibimos y les dimos comida. Conocí a Liam a través de Yuval. Nos miramos y nos preguntamos: '¿Qué haces aquí?' La situación era absurda".

En las horas previas a su liberación, Engel describió cómo los terroristas continuaron infligiendo métodos de tortura psicológica, diciéndoles que Israel no los quería de vuelta.

"Pusieron a los 11 de nosotros en una gran furgoneta y nos llevaron a encontrarnos con representantes de la Cruz Roja. Nos sacaron de la furgoneta y nos entregaron en parejas. Deben haber habido unos 200 terroristas armados y enmascarados alrededor.

Luego nos llevaron al cruce de Rafah en Gaza con Egipto, donde encontramos a los primeros israelíes que no eran rehenes, y finalmente supimos que estaríamos bien. Nos llevaron al cruce de Kerem Shalom de Israel y luego a la base de la IDF en Hatzerim.

No tenía idea de lo que le había pasado a Yuval y su familia. Le pregunté a una de las soldados en el autobús de Kerem Shalom a Hatzerim si lo sabía, y me dijo que estaban vivos y bien. Empecé a llorar como un niño de 3 años porque estaba seguro de que estaban muertos." Engel se reunió con sus padres y poco después con su novia.

"De repente, estoy volviendo. Estoy regresando a casa, y me doy cuenta de que ella está viva y la veo. Tantos eventos que cambian la vida sucedieron en menos de 24 horas. Fue una locura", dijo Engel.

Hamas anunció que el padre de Yuval, Yossi, estaba muerto en el día 97. La IDF luego confirmaría esto a la familia.

"Fue muy trágico para mí porque estuve con él durante dos meses", dijo Engel. "Estuvimos en la misma habitación. Sabía que estaba bien; sabía que se encontraba bien. Pero el tiempo allí tuvo un impacto. A medida que pasa el tiempo, los rehenes mueren y no queremos que regresen en ataúdes. Queremos que regresen con vida."

"Físicamente, estoy bien", dijo Engel. "Emocionalmente, no puedo hacer nada por mí mismo porque el hecho de que aún haya rehenes retenidos en Gaza me impide comenzar a recuperarme. Si yo todavía fuera un rehén, querría que todos los que regresan hagan todo lo posible para ayudarme. Tradicionalmente, las FDI llaman a la puerta de una familia para anunciar que un ser querido se ha ido. Esta es casi la única oportunidad que Israel ha tenido de llamar a las puertas de esas personas y decir que sus seres queridos han regresado."

Actualmente quedan más de 100 rehenes en cautiverio de Hamas. Los esfuerzos internacionales por un acuerdo de cese al fuego para su liberación no dieron frutos después del acuerdo inicial de noviembre.

Ocho rehenes vivos han sido rescatados por las FDI, y se han recuperado los cuerpos de otros. Se estima que 48 rehenes han sido asesinados en cautiverio, según las estimaciones de las FDI.