Conoce a los israelíes más millonarios: ¿Quién encabeza la lista?

A pesar de las incertidumbres económicas globales durante el último año, varios individuos han visto crecer su fortuna. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, los más ricos del mundo, incluidos destacados israelíes, han aumentado significativamente su patrimonio neto.

Cinco israelíes han asegurado posiciones en la lista de los 500 individuos más ricos de Bloomberg: Idan Ofer, Stef Wertheimer, Shari Arison y los hermanos Igor y Dmitri Bukhman. Además, Miriam Adelson, israelí-estadounidense, tiene un lugar destacado.

Idan Ofer: Clasificado en el puesto 61 con un patrimonio neto estimado de $29.3 mil millones, reflejando un aumento de $9.2 mil millones durante el último año. Las principales tenencias de Ofer incluyen Ansonia y Linav Holdings, que en conjunto poseen el 47.68% de Israel Corporation, cotizada en la Bolsa de Tel Aviv con un valor de mercado de 6.5 mil millones de NIS. Israel Corporation controla el 43.95% del Grupo ICL (anteriormente Israel Chemicals), valorado en 21.8 mil millones de NIS. Un hombre pasa junto a un tablero electrónico que muestra datos del mercado en la Bolsa de Tel Aviv, en Tel Aviv, Israel 4 de noviembre de 2020. (credit: AMIR COHEN/REUTERS)

Stef Wertheimer: Ocupando el puesto 279 con una fortuna de $9.9 mil millones, un aumento de $1.53 mil millones en los últimos 12 meses.

Shari Arison: Clasificada en el puesto 332 con una fortuna de $8.6 mil millones, principalmente proveniente de diversas inversiones, incluidas iniciativas centradas en el clima. Su patrimonio neto creció en $1.01 mil millones durante el mismo período. Igor y Dmitri Bukhman: Fundadores de la empresa de juegos Playrix, los hermanos Bukhman ocupan los puestos 495 y 496, respectivamente, cada uno con un patrimonio neto de $6.32 mil millones, un aumento de $2.77 mil millones en el año. Han expandido su riqueza mediante el establecimiento de Rix Capital, un fondo de inversión.

Miriam Adelson entre los principales estadounidenses

Miriam Adelson, editora de Israel Hayom, ocupa el puesto 45 con un patrimonio neto de $36.8 mil millones. Su riqueza proviene principalmente de su mayoría de acciones en Las Vegas Sands, el mayor operador de casinos del mundo.

Tendencias globales de riqueza

Los estadounidenses dominan la lista, representando el 34% de los multimillonarios, con 166 individuos hasta el 23 de noviembre de 2024. También ocupan nueve de las diez primeras posiciones.

Elon Musk: CEO de SpaceX, Tesla y la plataforma de redes sociales X/Twitter, Musk lidera con un patrimonio neto de $348 mil millones, un aumento de $119 mil millones desde noviembre de 2023.

Jeff Bezos: Fundador de Amazon, Bezos le sigue con $219 mil millones.

Larry Ellison: Cofundador de Oracle, Ellison posee $206 mil millones.

Mark Zuckerberg: CEO de Meta Platforms, Zuckerberg tiene $198 mil millones. El único no estadounidense en el top 10 es Bernard Arnault, el propietario francés de LVMH, que controla marcas como Louis Vuitton, Dior y Sephora.

Arnault ocupa el quinto lugar con un patrimonio neto de $163 mil millones, a pesar de una pérdida de $44.2 mil millones durante el último año debido a una caída del 20.5% en el valor de las acciones de LVMH.

Bilionarios chinos y del Medio Oriente

China, que representa el 17.5% de la población mundial, cuenta con el 11% de los milmillonarios del mundo, con 55 personas en la lista. Destaca entre ellos Jack Ma, fundador de Alibaba, quien ha mantenido un perfil bajo desde su enfrentamiento con los reguladores chinos en 2020. El príncipe saudí Al-Waleed bin Talal ocupa el puesto 133 con una fortuna de $16.4 mil millones. Conocido por sus promesas filantrópicas, el príncipe anunció en 2015 que donaría toda su fortuna a la caridad. Nota: Las cifras de riqueza representan el valor de las participaciones, principalmente en acciones y acciones, en lugar de activos líquidos.