Condiciones ideales para atacar el programa nuclear de Irán, afirma funcionario

El establecimiento político y de seguridad ha determinado por primera vez que ambas condiciones para atacar el proyecto nuclear de Irán se han cumplido: la condición necesaria y la condición factible - de acuerdo con un alto funcionario de seguridad el jueves.

El funcionario añadió que Israel no permitirá un Irán nuclear y, por lo tanto, seguirá preparándose para atacar el proyecto nuclear.

"Irán nunca ha estado más vulnerable a los ataques contra sus capacidades nucleares," dijo el funcionario, agregando que las sanciones económicas a Irán sirven para contener pero no eliminar el proyecto nuclear.

El funcionario de seguridad abordó la posibilidad de un acuerdo con el gobierno libanés, diciendo que según los entendimientos, al ejército libanés se le autorizaría a desmantelar la infraestructura de Hezbolá y trasladarla al norte del río Litani.

Además, hay dos ubicaciones más al norte del Litani, por ejemplo, Hasbani, donde Hezbollah no puede operar ni construir infraestructura.

Miembros de Hezbolá desfilan con banderas durante la ceremonia. (credit: Wikimedia Commons)

El acuerdo emergente indica un proceso de 60 días en el que ambas partes -las FDI y Hezbollah- se retirarán gradualmente del sur del Líbano. Además, parece que Hezbollah, que está interesado en el acuerdo, no tendrá poder de veto, y al igual que las FDI atacan infraestructura terrorista y armas en Siria, pueden atacar en el sur del Líbano contra el establecimiento de posiciones, contrabando de armas y amenazas inmediatas.

El funcionario aclaró que si se observan violaciones, se informarán a un comité en el que Estados Unidos será miembro, pero en ciertos casos, especialmente en cuanto a amenazas inmediatas, Israel no informará a nadie y tomará represalias.

El alto funcionario de seguridad dijo que Hezbollah aún tiene capacidades militares, pero su capacidad estratégica ha disminuido.

La organización ha perdido estratégicamente ante Israel hasta tal punto que la última vez que las FDI atacaron en Irán, no tuvieron en cuenta las capacidades que Hezbollah tenía en el pasado.

Según él, "Hezbollah ya no tiene la capacidad de proteger a Irán".

Mientras tanto, el funcionario de seguridad aclaró que las FDI seguirán actuando para prevenir el contrabando de armas a Hezbollah. El funcionario de seguridad aclaró que el acuerdo del 'día después' con Líbano incluiría fuerzas de las FDI a lo largo de la frontera, a diferencia del 6 de octubre.

Posible acuerdo de rehenes

El funcionario abordó la posibilidad de un acuerdo de rehenes con Hamás, diciendo que implica un cese al fuego de 42 días pero no el fin de la guerra. Israel insiste en esto, y parece que Hamás está interesado en el acuerdo.

Durante los 42 días, los prisioneros cuyos nombres se están discutiendo actualmente con Egipto y Turquía serán liberados a cambio de rehenes, dándole prioridad a los casos humanitarios.

El funcionario de seguridad dijo: "Estamos más cerca de un acuerdo de lo que hemos estado durante mucho tiempo, desde el último acuerdo. Además, debido a la necesidad de Hamás de aceptar los términos. Nuestro desafío es hacerlo lo más rápido posible".

El funcionario aclaró que debido al tiempo transcurrido, todos se encuentran en una situación humanitaria urgente, y enfatizó que no hay un acuerdo para poner fin a la guerra a cambio del acuerdo, sino más bien una pausa en la lucha con el propósito del acuerdo.

El oficial enfatizó que las operaciones terrestres y aéreas se limitan a evitar dañar a los rehenes.

Una de las demandas de Hamás es permitir que los palestinos regresen al norte de Gaza. El alto funcionario aclaró que el comandante del Comando Sur y los comandantes de división expresaron su deseo de seguir luchando contra Hamás en toda la Franja de Gaza, y dejaron claro que sabrían cómo regresar a cualquier punto del que se les pueda requerir retirarse bajo el acuerdo.

El oficial aclaró que la lucha en Jabaliya se define como un hito y un símbolo para los palestinos. Además, agregó que el Corredor de Filadelfia no es un punto central en el acuerdo emergente con Hamás. El oficial enfatizó que "las condiciones están más maduras que nunca".

El oficial confirmó la revelación anterior de Walla de esta semana de que el Comando Sur está examinando si una empresa civil estadounidense puede llevar a cabo la seguridad y distribución de ayuda humanitaria en el norte de Gaza como parte de un programa piloto.

El Ministro de Defensa Israel Katz instruyó que se examinara legalmente el tema en todos sus aspectos.

Un oficial de seguridad aclaró que no hay intención de involucrar a las FDI en ninguna etapa, excepto para la coordinación y señaló que operaciones similares de este tipo tienen lugar en Iraq y Afganistán.

El oficial estimó que el proceso teóricamente podría ocurrir dentro de 40 días en el norte de Gaza y, si tiene éxito, se replicaría en otras áreas.

Respecto al 'día después' en Gaza, el oficial senior dijo que las FDI operarán en Gaza como lo hacen actualmente en Cisjordania, con completa libertad operativa.

El oficial se opuso a que la Autoridad Palestina entre en Gaza porque "sería un error completo".

El oficial solicitó a las FDI acelerar las investigaciones militares para que se puedan tomar decisiones sobre futuros nombramientos. En cuanto al reclutamiento de ultraortodoxos, dijo que no creía en las órdenes distribuidas y lo hacía porque se trataba de hacer cumplir la ley.

Al mismo tiempo, dijo que trabajaría en establecer un diálogo con líderes ultraortodoxos para lograr un mayor reclutamiento. El oficial confirmó que las FDI solo pueden absorber alrededor de 3,000 ultraortodoxos además de los 1,800 ya absorbidos.