Cese al fuego entre Israel y Hezbolá: ¿Qué se espera en las próximas horas?

Un alto el fuego entre Israel y Hezbolá entrará en vigor "en cuestión de horas", según afirmaron varios medios de comunicación libaneses y sauditas, así como fuentes estadounidenses, el lunes.

Un alto funcionario estadounidense le dijo a Maariv que el acuerdo de alto el fuego en borrador incluye un período de transición de 60 días, durante el cual las FDI se retirarán del sur de Líbano, el ejército libanés se desplegará en áreas adyacentes a la frontera y Hezbollah moverá sus armas pesadas al norte del río Litani.

El portavoz de Netanyahu le dijo a CNN que el gobierno israelí votará mañana sobre la propuesta para el acuerdo con Líbano, la cual se espera que sea aprobada.

El periódico saudita Al-Sharq Al-Awsat añadió que se espera que el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron anuncien el martes el alto el fuego de 60 días entre Líbano e Israel.

Además, fuentes libanesas confirmaron la existencia de un "plan Biden-Macron" a Reuters, con el objetivo de anunciar un acuerdo de alto el fuego en 36 horas, para el miércoles por la mañana.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras una foto de familia de los líderes del G7 y los países invitados durante la Cumbre de Líderes del G7 en Hiroshima, el 20 de mayo de 2023. (credit: BRENDAN SMIALOWSKI/POOL VIA REUTERS)

Líbano y Arabia Saudita también confirmaron que se espera que el acuerdo de alto el fuego entre en vigor pronto, ya que Netanyahu programó una consulta limitada para mañana en relación con el arreglo en el norte.

"No hay obstáculos serios" para comenzar la implementación del alto el fuego propuesto por Estados Unidos, dijo el vicepresidente del Parlamento libanés, Elias Bou Saab, a Reuters.

¿Qué sucede a continuación?

Después de los acuerdos finales entre las partes, se espera que el Gabinete de Política-Seguridad se reúna para aprobar el arreglo, y de inmediato, el acuerdo se llevará al gobierno para su aprobación.

Antes de la reunión del gabinete, Netanyahu convocó una reunión de líderes de la coalición. Según estimaciones, la mayoría requerida a favor del arreglo está asegurada tanto en el gabinete como en el gobierno, a pesar de la oposición del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, al acuerdo.

Según fuentes familiarizadas con las negociaciones, el acuerdo ya avanzó la semana pasada, pero la votación se retrasó en el último minuto debido a la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto para el Primer Ministro Netanyahu y el ex Ministro de Defensa Gallant.

Los mediadores expresaron preocupación de que la otra parte (Líbano, bajo la influencia de Irán) pudiera endurecer posiciones y presentar nuevas demandas a raíz de la emisión de las órdenes.

Finalmente, los mediadores pudieron avanzar, y las negociaciones han entrado ahora en la etapa final.

Según informes libaneses, la razón del avance es que los israelíes están preocupados de que si no se firma un acuerdo en los próximos días, Estados Unidos retirará su mediación entre Israel y Líbano.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprobó el acuerdo de alto el fuego emergente con Hezbollah "en principio" durante una consulta de seguridad con funcionarios israelíes el domingo por la noche, según una fuente familiarizada con los detalles le dijo a CNN.

El enviado de EE. UU., Amos Hochstein, dijo la semana pasada que un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano está "al alcance" pero agregó que, en última instancia, "es decisión de ambas partes".

Mientras tanto, una fuente diplomática de alto rango en Beirut reveló en una entrevista con el periódico Al-Anbaa de Kuwait que Israel ha solicitado extender la actividad militar en Líbano por cuatro semanas adicionales y está imponiendo nuevas condiciones para el acuerdo.

Según él, luego de agotar los objetivos militares tradicionales, Israel pasó a ataques en áreas mixtas. Simultáneamente, Washington ha mantenido silencio respecto a los resultados de los contactos regionales del enviado de EE. UU., Hochstein.

Según el informe, Netanyahu está operando bajo una creciente presión interna, temiendo que terminar la campaña sin logros significativos lleve a acusaciones de caer en la "trampa libanesa".

Ante este panorama, el primer ministro está esforzándose por lograr concesiones libanesas en el marco del documento de compromisos mutuos.

El periódico Al-Jarida de Kuwait añadió que a pesar de los informes positivos sobre las conversaciones de cese al fuego, Israel podría continuar con la actividad militar hasta la próxima primavera.

Según el periódico, Israel se opone a volver a la situación anterior y busca establecer una nueva realidad bajo auspicios internacionales, enfatizando cambios sustanciales en el mecanismo de operación de UNIFIL.

Israel busca presencia de EE.UU. en la región

Entre las demandas de Israel se encuentran el nombramiento de un general estadounidense para encabezar el comité de supervisión y la estación de aproximadamente 200 soldados estadounidenses en el sur del Líbano, cuarenta años después de su partida tras los ataques de 1983.

Esta fuerza estadounidense tendría amplias facultades, especialmente en lo que respecta a prevenir el fortalecimiento militar de Hezbollah. Como parte de la iniciativa, Israel se opone a la participación francesa en el comité de supervisión de la implementación de la Resolución 1701.

Fuentes diplomáticas señalaron que esto se da en respuesta a la oposición del Líbano a la participación británica y alemana, y para expresar una falta de confianza en el funcionamiento de la UNIFIL durante 2006-2023, que, según Israel, permitió a Hezbollah rearmarse.

Según las fuentes, Israel busca aprovechar la escalada actual para promover un acuerdo regional más amplio que también incluirá a Siria, al mismo tiempo que "renueva la conexión entre las pistas".

Se informa que Hezbollah está trabajando para frustrar estos esfuerzos.

Según el periódico, Israel está aprovechando el periodo actual con el apoyo del Presidente electo Trump, quien declaró su deseo de "sembrar la paz" en la región.

En este contexto, con el apoyo del Presidente electo estadounidense Trump, quien declaró su deseo de "sembrar la paz" en la región, se espera que la presión diplomática, junto con la presión militar israelí, aumente en un intento por promover acuerdos de paz con Líbano y Siria. Sin embargo, Líbano continúa oponiéndose a esta medida.