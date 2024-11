Ministro israelí propone eliminar KAN, la radiodifusora pública de Israel

El Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi y la MK Tally Gotliv (ambos del Likud) planean presentar un proyecto de ley en la reunión del comité de legislación ministerial del domingo para privatizar la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, que emite como Kan.

El objetivo del proyecto de ley es privatizar Kan al finalizar su financiamiento público y transferir la responsabilidad de operar sus transmisiones de televisión y radio a propietarios privados dentro de dos años después de que se apruebe la ley.

Los opositores del proyecto de ley afirman que tiene la intención de amenazar a la Corporación de Radiodifusión Pública y es un intento de silenciar una voz importante.

Cambios bajo el proyecto de ley

Si el proyecto de ley se aprueba, el consejo de administración de la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel deberá presentar al ministro de comunicaciones, al ministro de finanzas y a la Segunda Autoridad de Televisión y Radio, una lista de los activos de la corporación. Según el proyecto de ley, dentro de un año de recibir la lista, la Segunda Autoridad de Televisión y Radio publicará un concurso para seleccionar una licencia para las transmisiones de televisión. Seis meses después de eso, la Segunda Autoridad de Televisión y Radio anunciará su decisión sobre el ganador del concurso. Si no se elige un ganador, "la Corporación de Radiodifusión Pública cesará sus transmisiones y pondrá fin a toda actividad relacionada con la radiodifusión dentro de dos años después de que esta ley entre en vigor".

En lo que respecta a la radio, bajo el proyecto de ley, todas las emisiones de radio de la Corporación de Radiodifusión Pública cesarán dentro de dos años de que la ley entre en vigor, con excepción de las emisiones de la estación Reshet Bet (principalmente noticias y asuntos actuales). Dentro de un año de recibir la lista de activos de la Corporación de Radiodifusión Pública, la Segunda Autoridad de Televisión y Radio publicará una licitación para un licenciatario nacional de radiodifusión para esa estación de radio. El proyecto de ley establece que al licenciatario se le permitirá transmitir publicidad, patrocinios y anuncios de servicio público.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, busca todos los medios legales para aumentar la ayuda estatal al Canal 14, sin poner trabas a algunos de sus contenidos más inquietantes, denuncia el escritor. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El preámbulo del proyecto de ley establece: “El presupuesto de la Corporación de Radiodifusión Pública consta de dos fuentes: un presupuesto gubernamental fijo según la ley y vinculado al Índice de Precios al Consumidor; y un presupuesto basado en la recaudación de una tarifa de radio para vehículos. Este presupuesto asciende a NIS 800 millones. Esta es una suma muy alta, e incluso aquellos que creen en la importancia de la radiodifusión pública se sorprenden por su tamaño.”

El preámbulo también establece que en una era de televisión de varios canales e Internet ampliamente accesible, “la afirmación de que la radiodifusión pública es necesaria para ofrecer una respuesta al multiculturalismo que existe en Israel ya no es relevante.”

Según Karhi y Gotliv, la abolición de la radiodifusión pública en Israel impulsará la competencia en el mercado de comunicaciones y fomentará un mercado libre en esa área.

No es la primera vez que se propone un proyecto de ley recientemente relacionado con las comunicaciones o la Corporación de Radiodifusión Pública. Hace unas semanas, el diputado Shalom Danino (Likud) presentó un proyecto de ley para establecer una junta de calificación supervisada por el gobierno que medirá las calificaciones de los canales de televisión y las presentará en tiempo real a los espectadores. Cabe destacar que la tecnología para hacer esto no existe actualmente.

Además, el diputado Avichai Boaron (Likud) propuso un proyecto de ley para someter la financiación de la Corporación de Radiodifusión Pública al presupuesto estatal, de modo que se pueda reducir de acuerdo con las reducciones del gasto público en general durante la guerra.

Varios miembros de la junta de la Corporación de Radiodifusión Pública han llegado recientemente al final de sus términos, después de que estos no fueran extendidos. Entre ellos se encuentra el presidente Gil Omer.

Karhi publicó en X: "A partir de ahora, bajo la protección del Fiscal General y la Corte Suprema de Justicia, la Corporación opera sin una junta directiva que supervise el derroche de dinero público y este contenido impactante. Noticias y asuntos actuales superfluos y tendenciosos y un derroche de dinero público, no con nosotros. Pronto, con la ayuda de Dios".

Karhi ha hablado en contra de la Corporación de Radiodifusión Pública en el pasado y a favor de cerrarla. Sin embargo, la última vez, cuando el país estaba envuelto en la tormenta por los cambios en el sistema de justicia promovidos por el gobierno, no tenía mayoría en la coalición y tuvo que ceder. Ahora está volviendo a la acción.

La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel dijo en un comunicado: "El estallido orquestado de intentos legislativos contra la Corporación de Radiodifusión Pública y las noticias falsas difundidas por elementos en el mercado televisivo que tienen interés en el cierre de la Corporación y en tomar control de su financiamiento público no nos impedirá continuar realizando nuestro trabajo periodístico profesional sin miedo ni favoritismos".

La Campaña por Contenido Original declaró: "En este momento complicado para el Estado de Israel, un momento en que el público necesita un refugio y un espíritu elevado, justo en este momento Shlomo Karhi está trabajando con todas sus fuerzas, junto con los miembros de la Knesset del Likud Gotliv, Boaron y otros, para eliminar la Corporación. Como dijo el MK Matan Kahana, 'El pueblo israelí aún no ha comenzado el proceso de curación de un año difícil de guerra, y en lugar de calmar y unificar, el ministro propone echar un barril de gasolina en la hoguera de la división y el incitación'".

"Instamos a todos los representantes electos del público a oponerse a estas medidas, y estaremos allí para luchar contra todos los planes de Karhi y sus amigos, en todo momento y lugar, y para pedirle que comience a trabajar en beneficio del mercado de contenido y comunicaciones en Israel, en lugar de intentar destruirlo."