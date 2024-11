Violencia de género en Israel: 20 femicidios en el 2024

Hubo 20 casos de feminicidio, el asesinato intencional de una mujer por ser mujer, en 2024, según la organización de investigación de la Universidad Hebrea, Observatorio de Israel sobre Feminicidio (IOF).

Esto es aproximadamente la misma tasa que el año anterior, dijo el observatorio el domingo. Es importante señalar que las mujeres asesinadas en el ataque del 7 de octubre no fueron incluidas en los datos de 2023 del IOF debido a que la información sobre casos específicos de feminicidio en el ataque es limitada.

De los casos donde se conoce al agresor, en la mitad de los casos de 2024, el sospechoso era el esposo de la víctima, y en la gran mayoría de los casos, la víctima conocía al sospechoso, según el IOF.

Alrededor del 40% de las mujeres asesinadas en 2024 eran judías, y aproximadamente la mitad eran árabes israelíes (incluidas las beduinas). Dos mujeres asesinadas tenían ciudadanía extranjera, dijo el IOF. En todos los casos en los que se conocía al agresor, excepto en los feminicidios de mujeres con ciudadanía extranjera, la etnia del sospechoso era la misma que la de la víctima.

En cuatro de los casos, la víctima había denunciado violencia doméstica a la policía antes de su asesinato. "En otros casos, el asesino era conocido por las autoridades, tenía antecedentes penales o sufría de enfermedad mental", agregó el IOF. Nombres de mujeres asesinadas por sus maridos cuelgan de vallas publicitarias en Jerusalén el 16 de junio de 2020, como parte de las acciones de protesta para concienciar sobre la violencia contra las mujeres. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

'¡La vida de las mujeres importa!'

Solo se consideran casos de feminicidio en los que la víctima tiene más de 18 años. La edad promedio de las víctimas de feminicidio en 2024 fue de 40 años, informó el IOF. La víctima más joven tenía 24 años y la más anciana 72 años.

La edad promedio de los sospechosos o condenados por el asesinato fue de 42 años; el más joven tenía 19 años y el más anciano 83.

La apuñalada fue el método de asesinato más común utilizado en los feminicidios en 2024, con un 40% de las víctimas asesinadas a puñaladas. Un 10% fue baleado, una víctima fue atropellada por su agresor y otra fue quemada.

El observatorio, establecido en 2020, utiliza informes de medios de comunicación, informes policiales y entrevistas con abogados y familias para recopilar y rastrear datos sobre el asesinato de mujeres mayores de 18 años en Israel.

Ejemplos de feminicidio incluyen "crímenes de honor", asesinato como parte de la violencia doméstica, matricidio y más.

Este fue el primer informe en el que el IOF también informó sobre asesinatos que no fueron definidos como feminicidios, siguiendo lo que el observatorio llamó una nueva tendencia en la que las víctimas femeninas eran atacadas como un "activo" o "propiedad" perteneciente a los hombres. En esta tendencia, nueve mujeres fueron asesinadas en 2024 como parte de luchas en el inframundo, afirmó el IOF.

Existe una brecha significativa entre los datos sobre el asesinato de mujeres recopilados por la Policía de Israel y por el IOF este año, dijo el observatorio. Esto representó una brecha del 22% entre los datos de la policía y del IOF, que el observatorio dijo que se originó en "disparidades en las investigaciones de casos y acusaciones, especialmente dentro de la comunidad árabe".

"El atroz crimen del feminicidio, el asesinato de mujeres en la sociedad israelí solo porque son mujeres, continúa este año sin cesar", dijo la jefa del observatorio, la profesora Shalva Weil.

"El gobierno tiene que prestar atención a la difícil situación de las mujeres en la sociedad, incluso si hay una guerra en curso. ¡Las vidas de las mujeres importan!"