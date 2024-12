Se reunirá un equipo para defender a Israel en La Haya

El abogado defensor estadounidense y exprofesor de Harvard Alan Dershowitz está reuniendo un equipo para defender a los líderes israelíes en La Haya, anunció en un artículo de opinión del Wall Street Journal del domingo.

Dershowitz señaló que el caso se llevará a cabo tanto en el tribunal de opinión pública como en La Haya.

"Por esa razón, estoy reuniendo un equipo de abogados de clase mundial de todo el mundo para ayudar a defender a los líderes israelíes contra los cargos falsos", escribió Dershowitz.

El pasado jueves, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto internacionales por presuntos crímenes de guerra cometidos por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.

Varios países, como los Países Bajos, Francia e Irlanda, han anunciado que respaldarán la decisión de la CPI y arrestarán a Netanyahu y Gallant si deciden aterrizar en esos países. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, durante una rueda de prensa en la base militar de Kirya en Tel Aviv , Israel, 28 de octubre de 2023. (credit: ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS)

Sin embargo, Estados Unidos rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional.

"Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto para altos funcionarios israelíes. Seguimos profundamente preocupados por la prisa del Fiscal en buscar órdenes de arresto y los preocupantes errores procesales que llevaron a esta decisión", dijo un portavoz del gobierno.

En un artículo de opinión en el WSJ, Dershowitz agregó que varios abogados prominentes ya han prometido unirse a la batalla legal, incluidos varios ex fiscales de Estados Unidos y un ex director del FBI.

Sin jurisdicción contra Israel

"Argumentaremos que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel, no solo porque no es miembro, sino también porque el tratado que estableció esa corte le impide considerar casos contra cualquier país con un sistema judicial válido que esté dispuesto y sea capaz de investigar los presuntos delitos", escribió.

"También demostraremos que las acciones de Israel en Gaza no violan ninguna ley internacional o leyes de guerra sobre las que la CPI tiene jurisdicción".

Alemania, que suministra el 30% del equipo militar de Israel, expresó críticas al pedido de órdenes de arresto, diciendo que el tribunal no tenía jurisdicción ya que Israel no ha firmado el Estatuto de Roma. Sin embargo, Alemania ha dejado claro en el pasado que respetará las decisiones de la Corte Penal Internacional.

Dershowitz continuó, “Al emitir órdenes de arresto... el tribunal está tratando de equiparar el terrorismo de Hamas, que asesinó, violó y secuestró aproximadamente a 1,450 israelíes, en su mayoría civiles, con los esfuerzos de autodefensa de Israel para prevenir una repetición prometida del 7 de octubre.”

Netanyahu respondió públicamente el jueves por la noche, condenando la decisión que ordenaba su arresto. "Esto es una bancarrota moral que socava el derecho natural de las democracias a defenderse contra el terrorismo asesino", dijo.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló de manera similar que la decisión refleja la elección de apoyar "el terror y el mal sobre la democracia y la libertad" y que convierte al sistema de justicia en un escudo humano para los crímenes de lesa humanidad de Hamas.

Dershowitz concluyó, "Nuestro grupo de abogados espera llevar justicia a Israel y sus líderes, así como al imperio de la ley internacional, que está siendo deshonrado y destruido por la CPI. Damos la bienvenida a otros para unirse en este esfuerzo".