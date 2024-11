Cómo las FDI mantienen abastecidas a sus tropas en una guerra de siete frentes

El Comando de Logística de las FDI bajo el Maj. Gen. Mishel Yanko ha tenido que enfrentar un desafío sin precedentes para mantener en movimiento la máquina militar durante 14 meses de guerra, luchando en siete frentes, incluyendo invasiones masivas contra Hamas y Hezbolá.

Durante ese tiempo, Yanko transformó el comando en un cuerpo mucho más grande y enfocado en la batalla, llegando incluso a obtener reconocimiento como combatientes por los 97 miembros de su comando muertos en combate y los aproximadamente 2,500 heridos.

Al mismo tiempo, el Comando de Logística fue criticado al principio de la guerra por ser lento en proporcionar armas, chalecos antibalas, cascos, alimentos y otros suministros necesarios a algunas tropas en primera línea y muchas tropas cerca de las primeras líneas. Las IDF lanzan suministros con paracaídas (credit: IDF)

Además, ha tenido que lidiar con embargos parciales de armas de los Estados Unidos y otros aliados, a veces teniendo que ser creativo para mantenerse al día con las necesidades diarias de combate.

Según la IDF, ha realizado 2,000 operaciones logísticas y de suministro de gran envergadura para mantener la guerra en curso a diario.

Trabajando para mejorar las operaciones

Esto incluyó el establecimiento de seis bases logísticas avanzadas, algunas dentro de áreas donde las fuerzas de la IDF están operando en Gaza, seis operaciones aéreas que llevaron a traer 100 toneladas de agua, comida, municiones y gas a los frentes, y la entrega de suministros por mar.

Como parte del reconocimiento de que el personal de logística estaba siendo requerido para moverse a través de zonas de guerra mucho más de lo esperado en el pasado y sabiendo que la capacitación previa para el personal de logística era inadecuada para esta tarea, la IDF también estableció una nueva escuela para actualizar la formación del cuerpo y estar más preparados para las condiciones de batalla.

Además de trabajar para mejorar sus propias operaciones, el comando ha distribuido alrededor de 2.5 millones de prendas de vestir y calzado y ha creado una variedad de nuevas instalaciones para hacer que todo el ejército esté más preparado para la guerra, incluyendo 15 nuevos campos de tiro, 40 nuevas cocinas, 120 nuevas áreas de trabajo y 30 instalaciones móviles de alimentos.

Cerca de un millón de paquetes de comidas fortificantes han sido distribuidos, así como 35,000 comidas calientes especiales en el campo de batalla, utilizando tecnologías recientemente desarrolladas.

Una pregunta importante durante los combates de invierno en Gaza en 2023 y con el invierno de 2024 acechando no solo a Gaza sino también a la montañosa y áspera Líbano, era si las FDI podían mantener su efectividad operativa durante el invierno. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las FDI dijeron que habían distribuido alrededor de 300,000 elementos de equipamiento invernal para que sus soldados se mantuvieran cálidos y efectivos.

El Jerusalem Post observó una variedad de dichos elementos el lunes, incluyendo diferentes niveles de ropa para las fuerzas especiales en áreas alpinas especialmente frías, en comparación con ropa más estándar para la infantería regular.

El Post también observó una variedad de elementos electrónicos personalizados especiales que el ejército ha diseñado para mantener a sus soldados cálidos y efectivos en condiciones de batalla, incluso en invierno.

Una parte del Comando Logístico es el Cuerpo Médico, liderado por el General de Brigada Zivan Aviad-Bar.

Según las FDI, el Cuerpo Médico ha atendido alrededor de 6,000 soldados heridos, 700 de ellos como parte de la invasión de Líbano.

Durante la Segunda Guerra del Líbano de 2006, se atendieron a 833 heridos, y durante el conflicto de Gaza de 2014, 709 heridos.

Además, las FDI informaron que un oficial médico de alto rango ha llegado a los soldados heridos en un promedio de entre 0 y 4 minutos durante la guerra actual, mientras que en 2006, la demora era de entre 10 y 25 minutos.

El tiempo promedio para llegar del campo a un hospital en helicóptero ha sido de 66 minutos desde Gaza y 84 minutos desde Líbano.

En vehículo terrestre/ambulancia, el tiempo promedio ha sido de 91 minutos desde Gaza y 111 minutos desde Líbano.

Las FDI han expresado orgullo por el hecho de que el 85% de sus soldados que tienen potencial de sufrir daños físicos o emocionales debido a sus experiencias en la guerra pueden regresar al campo de batalla.

Además, las FDI están orgullosas de los más de 850 nuevos psicólogos-terapeutas que contrataron para manejar los problemas emocionales aumentados por la guerra.

Sin embargo, algunos expertos y pruebas anecdóticas han planteado preguntas sobre si el ambiente entre estos terapeutas y los comandantes de batalla es verdaderamente propicio para tratar adecuadamente problemas como el trastorno de estrés postraumático, o si existe una presión indebida por parte de funcionarios clave para enviar a los soldados de vuelta al combate incluso si solo están borderline estables.

Otros han criticado a las FDI por ofrecer terapia principalmente a los soldados de combate de primera línea, mientras ignoran el trauma de otros tipos de soldados que están presenciando o experimentando una variedad de experiencias traumáticas durante su servicio, incluso si técnicamente no son combatientes.