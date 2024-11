Políticos de derecha israelíes rechazan posible acuerdo con Líbano

En medio de la presión interna e internacional para poner fin al conflicto en el norte de Israel y del emergente acuerdo entre Israel y Líbano, algunos líderes políticos israelíes expresaron su oposición al próximo acuerdo, que, entre otras cosas, busca presionar a Hamas para que devuelva a los 101 rehenes restantes aún retenidos en la Franja de Gaza por la organización terrorista con sede en Gaza.

El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir se opuso a la medida el lunes, calificándola de "grave error" y una "oportunidad histórica perdida" para eliminar la organización terrorista Hezbolá.

Ben-Gvir enfatizó que "debemos escuchar a los comandantes de campo y a los líderes locales" y añadió que en esta etapa, "con Hezbolá debilitado y ansioso por un alto el fuego, no debemos detenernos". Según él, las medidas anticipadas respecto a Líbano perjudicarán los esfuerzos para combatir a la organización terrorista.

Los miembros del Likud también están criticando a Netanyahu por su intención de firmar el acuerdo, argumentando que el primer ministro intenta apaciguar al público y al Consejo de Seguridad de la ONU, pero eso no garantizará que Hezbolá deje de atacar el norte de Israel.

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich dijo: "No al acuerdo. Si se firma, no valdrá el papel en el que está escrito. No importa. Lo que importa es que los hemos desmantelado, y seguiremos desmantelándolos".

El miembro de Likud Dan Illouz expresó su oposición al acuerdo. Según él, el acuerdo, según se informa, otorga a Hezbolá ventajas significativas y podría dañar la seguridad de Israel. En una publicación en X/Twitter, Illouz escribió: "En lugar de aprovechar la debilidad de la organización después de dos meses de duros golpes, el acuerdo emergente otorga a Hezbolá logros estratégicos y pone en peligro la seguridad de Israel".

Preocupaciones sobre el acuerdo con Líbano

Expresó su preocupación de que el acuerdo dependa de mecanismos de monitoreo internacionales, que según él han demostrado ser débiles e ineficaces en el pasado. Illouz también enfatizó el riesgo que este acuerdo representa para los residentes del norte, quienes se espera "vivan bajo la sombra de las amenazas de Hezbolá".

La oposición de Illouz se suma a las preocupaciones planteadas por otras figuras del Likud sobre el acuerdo, incluido el diputado Amit Halevi, quien le dijo a Maariv: "El asentamiento reportado plantea serias preguntas, ¿qué estamos asentando exactamente? Parece que estamos legitimando el estatus de Hezbolá en Líbano, su continuo control del parlamento y el gobierno, y la implementación de la visión chiita del Ayatollah con el poder militar más fuerte que queda en Líbano. Este es un momento de verdad. Israel no debe conformarse con nada menos que la eliminación de Hezbolá de Líbano y la liberación del pueblo libanés de la cautividad del régimen iraní asesino. De lo contrario, nuestros hijos enfrentarán un escenario futuro 7/10 con un estado terrorista político y militar chiita completamente armado".

El diputado del Likud, Moshe Saada, también expresó oposición al acuerdo emergente: "El gobierno israelí no tiene mandato del pueblo para rendirse ante la organización asesina y dejar esta amenaza a los ciudadanos tal como está. Hezbolá debe ser desmantelado y derrotado, no concedido ni firmado en acuerdos que no valen el papel en que están escritos. La experiencia pasada muestra que cada rendición y retirada israelí solo invita a la próxima ronda de combates y constituye un riesgo para la seguridad de los ciudadanos israelíes. Por lo tanto, solo la continua destrucción de Hezbolá devolverá a los residentes del norte a sus hogares y eliminará la amenaza de cohetes sobre el resto del país".

Otro diputado del Likud, Eliyahu Revivo, escribió: "¡Nos dirigimos hacia otros 18 años de estrategia equivocada!" El Ministro de Agricultura Avi Dichter dijo: "Si el acuerdo con Líbano es un 'copia y pega' de la Resolución 1701, ¡no lo apoyaré!"

El Ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, también expresó preocupaciones sobre el acuerdo inminente. En una publicación, Chikli delineó las condiciones que cree deben formar parte de cualquier futuro acuerdo, incluyendo "cero ganancias para Hezbolá, la retirada de las fuerzas de la UNIFIL y el control de las FDI sobre una estrecha zona de amortiguamiento crucial para controlar el fuego y la observación sobre las comunidades israelíes."

Agregó: "La serie de golpes al liderazgo de Hezbolá y las operaciones terrestres han logrado importantes éxitos operativos; bajo ninguna circunstancia debemos intercambiarlos por tranquilidad equivalente a un plato de lentejas. Ya aprendimos de primera mano el costo de comprar tranquilidad en el mercado mediooriental."