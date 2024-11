Israel construirá valla en Jordania para frenar planes de Irán

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el martes que ha ganado una batalla de varios años para obtener la autoridad para construir una nueva valla fronteriza de alta tecnología con Jordania para bloquear el contrabando, especialmente desde Irán.

Un comunicado indicó que la valla, que incluirá una variedad de sensores de vanguardia y costará decenas de millones de shekels, se construirá en "varios meses", pero no estableció una fecha de finalización formal.

No estaba claro en el momento de la publicación cómo Katz había superado la oposición del Ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, quien ha impedido que la idea avance en los últimos años.

El ex comandante central de las FDI, el Mayor General (retirado) Yehuda Fuchs, había presionado por la valla durante mucho tiempo, incluso enviando una carta formal de advertencia al Jefe de Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzi Halevi, sobre los peligros de no construir una valla, antes de retirarse.

Sin embargo, simplemente el hecho de que Katz haya asumido el cargo y el primer ministro Benjamin Netanyahu pueda haber querido que él lograra una victoria rápida para cambiar la narrativa de su predecesor recién despedido y altamente respetado, Yoav Gallant, podría haber sido un factor.

Gallant había presionado públicamente por la cerca en varias ocasiones y había mencionado que años antes el gobierno ya había aprobado una cerca similar, solo para ser ignorado por Smotrich, incluso después de que el público israelí se volviera mucho más sensible sobre la seguridad fronteriza después de la invasión de Hamas en 2023.

Además, mientras Gallant tenía una influencia política significativa con los israelíes orientados a la seguridad, tenía poco que hacer política con Smotrich, y Katz, que es más un maniobrador político de larga data, podría haber tenido más para negociar con respecto a Smotrich.

Smotrich también fue uno de los pocos funcionarios que elogió públicamente a Katz el viernes cuando el ministro de Defensa revocó cualquier nueva orden de detención administrativa contra activistas judíos violentos, aunque esta medida fue mayormente criticada por jefes de seguridad actuales y anteriores como potencialmente empoderar a extremistas en sus ataques contra palestinos.

Katz también podría darle a Smotrich más libertad para construir nuevos puestos avanzados en Cisjordania a pesar de la oposición dentro de las FDI y de los aliados israelíes en la UE y EE. UU.

También estaba claro qué cambios se harían en el presupuesto para tener en cuenta los nuevos gastos de decenas de millones de shekels.

"Vemos un esfuerzo iraní implacable e institucionalizado para establecer un frente oriental contra el Estado de Israel", dijo Katz el lunes por la noche.

"He decidido promover intensamente la construcción de la valla en la frontera oriental entre Israel y Jordania", añadió, "lo haremos muy rápidamente".

"No podemos perder en esta campaña contra el establecimiento del frente oriental, y tendremos que tratar la causa raíz en algunos lugares para evitar que Judea y Samaria y los campos de refugiados se conviertan en un modelo para Gaza".

El Ministerio de Defensa dijo que estaba empezando a trabajar en la producción del nuevo material de barrera, así como en los sensores y la red de colección de inteligencia y comunicación que se integrarían en la nueva valla, además de cartografiar la topografía real.

El Director General del Ministerio de Defensa, Eyal Zamir, dijo que había dirigido al General de Brigada Eran Ofir y al departamento de ingeniería y construcción del ministerio para coordinar el proyecto.

No estaba claro si las FDI también aumentarían su presencia de tropas en la frontera con Jordania o si confiarían más en la tecnología, como lo hicieron con Gaza antes de la invasión de Hamas en 2023.

Irán superando a los jordanos

Jordania ha sido tradicionalmente vista como una frontera tranquila y segura desde un acuerdo de paz entre los países en 1995, e incluso comparten inteligencia de alto nivel para combatir el terrorismo.

Pero Israel cree que Irán está superando a los jordanos y a veces logra contrabandear armas de alto nivel en Cisjordania con fines terroristas, un fenómeno que incluso comenzó a principios de 2023 y solo ha empeorado.