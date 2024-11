La tregua en Líbano se anunciará a las 10 p.m. y entra en vigor a las 10 a.m.

Una tregua en Líbano será anunciada a las 10 p.m. por Estados Unidos y Francia, según el canal libanés Al Jadeed.

Los presidentes Biden y Macron anunciarán el acuerdo durante la noche, con el presunto acuerdo que entrará en vigor a las 10 a.m. de mañana.

Esto sucede después de varios días de negociaciones de último minuto, en los que Israel presionó para la remoción de Francia como garante de la situación de seguridad en Líbano, citando las actuales tensiones diplomáticas entre Francia e Israel.

El acuerdo aún debe pasar por el gabinete de guerra, que se espera se reúna a las 6 p.m. para aprobar el acuerdo en Líbano. Se espera que Netanyahu también haga pasar la tregua por los jefes de las autoridades locales en el Norte. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Gaza, 19 de noviembre de 2024. (credit: MAAYAN TOAF/GPO)

Si el gabinete aprueba el acuerdo de tregua, entrará en vigencia independientemente del anuncio.

Los miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa exigieron al Ministro de Defensa Israel Katz presentarles el acuerdo de alto el fuego antes de su aprobación final.

¿Qué se está discutiendo?

Un oficial israelí le dijo a Maariv que el alto el fuego no era el fin de la guerra y que Israel mantenía su derecho a responder a cualquier amenaza.

La fuente también dijo que el corte de la conexión entre los frentes de Gaza y Líbano dejaría a Hamas aislado.

Fuentes dijeron al canal saudí Al Hadath que no habría zona de separación en el sur de Líbano según el acuerdo.

Hassan Fadlallah, un diputado de Hezbollah, dijo a Reuters en respuesta al anuncio que Hezbollah seguiría activo, incluido en la prestación de servicios sociales a los civiles libaneses desplazados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Fadlallah calificó las últimas horas antes del alto el fuego como "horas peligrosas y sensibles", dado que las FDI lanzaron un ataque a gran escala a Beirut el martes anterior.

El MK Zvi Sukkot de Otzmah Yehudit dijo que apoyaría un alto el fuego ya que las FDI habían logrado eliminar al 80% de las figuras principales de Hezbollah, revirtiendo su oposición anterior.

Varios otros líderes de derecha han expresado su aprobación condicional o rechazo del alto al fuego, incluidos el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y Naftali Bennett.