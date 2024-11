Las FDI intensifican ataques en Beirut antes del cese al fuego

El IDF lanzó un ataque a "gran escala" sobre Beirut el martes por la tarde, anunció el ejército, horas antes de que se esperara un alto al fuego.

El IDF golpeó 20 objetivos en todo Beirut, incluyendo 13 en Dahiyeh, bastión de apoyo de Hezbollah.

Los objetivos incluyeron unidades de defensa aérea, un centro de inteligencia, centros de comando y control, instalaciones de almacenamiento de armas, almacenes de artillería y sitios de infraestructura terrorista.

Los siete objetivos fuera de Dahiyeh formaban parte de la infraestructura financiera de Hezbollah, incluyendo sedes, instalaciones de almacenamiento y sucursales de la Asociación Al-Qard Al-Hassan (AQAH), que Hezbollah utiliza para recoger, almacenar y lavar sus fondos.

El IDF ha intensificado sus ataques contra AQAH como un medio para deshabilitar la infraestructura financiera de Hezbollah y en general, paralizar su capacidad de comprar armas y financiar el terrorismo.

Tropas de las FDI operan en la zona del río Litani en Líbano por primera vez en más de dos décadas. 26 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Redadas dirigidas

Las FDI también eliminaron una célula de comandos de Hezbollah en el sur de Líbano a través de redadas dirigidas.

Se informó que la célula era responsable de lanzar ataques en el norte de Israel, incluido Metula.

Durante la operación, localizaron, incautaron y destruyeron misiles anticarro de largo alcance, un vehículo equipado con un lanzacohetes móvil, lanzadores apuntados a comunidades del norte de Israel, granadas y equipo militar adicional dejado por Hezbollah.

Las FDI también lanzaron ataques contra alrededor de 20 lanzadores de cohetes, que dispararon sobre el área de Galilea y la bahía de Haifa el martes por la tarde. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Esta es una historia en desarrollo.